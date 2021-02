Costa Rica: Caen casos de Covid-19 al tiempo que realizan más pruebas

Por La República (Costa Rica)



Mientras otros países sufren graves aumentos en sus tasas de casos de Covid-19, hospitalizaciones y decesos, Costa Rica cumple tres semanas consecutivas con esos indicadores en picada.



Durante estas semanas, el promedio de casos diarios cayó en un 24%.



El reporte de casos nuevos, entre el 1° de agosto y el 31 de enero pasado, muestra un repunte de enfermos que se mantuvo constante, pero que al final experimentó un repentino descenso.





Justamente setiembre fue el mes que alcanzó la cifra más alta de casos confirmados con 34.473, mientras que enero cerró con la más baja, con 24.959.



Esta caída en los casos se presenta en momentos en que se están realizando más pruebas. En los últimos seis meses se realizó un 60% más de test y fue enero el mes en el que justamente se registró la cifra más alta, con 97.856 exámenes nuevos. Pese a los datos alentadores, aún no se puede indicar que se está aplanando la curva.



“El “bajonazo” ha sido prácticamente brutal, inesperado. Esperamos que esa tendencia siga así por mucho más tiempo, pero no se puede predecir con un buen margen de certeza si vamos camino al aplanamiento de la curva”, destacó Ronald Evans, epidemiólogo y encargado de investigaciones de la Escuela de Medicina de la Universidad Hispanoamericana.



La tendencia de las últimas semanas es una muestra de las diferentes olas en que está cursando la pandemia, por lo que el experto advierte que el riesgo se mantendrá hasta tanto el 70% de la población no logre la inmunidad, ya sea por infección natural o por vacunación.



Un reto que deberá afrontar el país para que esta baja continúe será a partir del lunes con el retorno a clases presenciales.



De cumplirse todos los protocolos y continuar con las clases semipresenciales o mixtas, no habría un repunte de casos de Covid-19 en escuelas y colegios, pronostica Juan José Romero, coordinador de la Maestría en Epidemiología de la Universidad Nacional (UNA).



Además, estudios globales confirman que los contagios en hogares se dan principalmente por los adultos que salen del hogar al trabajo o a hacer gestiones y luego regresan, y no necesariamente por los menores que asisten a los centros educativos.



“Al ser los niños y jóvenes los que menos se enferman por Covid-19, es probable que los contagios registrados por los diagnósticos en los centros de salud no se incrementen sustancialmente por cuenta de los menores; sino por contagio de los adultos que conviven con ellos”, afirmó Romero.



Es por esto que, ante la falta de inmunidad de rebaño, se deberá seguir aplicando los protocolos de mitigación por un tiempo quizás más largo de lo esperado.

TRES SEMANAS A LA BAJA

El país cumple tres semanas consecutivas con indicadores del Covid-19 a la baja.



Del 24 al 30 de enero

Promedio de casos diarios fue de 515 (122 pacientes menos que la semana anterior) lo que representa una baja del 23,7%

Tasa de incidencia fue de 100,5 casos por cada millón de habitantes

Del 17 al 23 de enero

Promedio de casos diarios 657 (241 menos que la semana anterior) que representan una baja del 36,6%

Tasa de incidencia 128.2 casos por cada millón de habitantes

Del 10 al 16 de enero

Promedio de casos diarios 898 (142 casos menos que la anterior) que representa una disminución de 16%

La tasa de incidencia 175,2 casos por millón de habitantes