Coronavirus: Es posible que los viajes de larga distancia inicien hasta 2023

Por Bloomberg



Cuando las vacunas contra el coronavirus comenzaron a implementarse a fines del año pasado, hubo una sensación palpable de entusiasmo. La gente comenzó a navegar por sitios web de viajes y las aerolíneas se volvieron optimistas acerca de volar nuevamente. Ryanair Holdings Plc incluso lanzó una campaña "Jab & Go" junto con imágenes de veinteañeros de vacaciones, bebidas en mano.



No está funcionando de esa manera.

Para empezar, no está claro que las vacunas realmente impidan que los viajeros propaguen la enfermedad, incluso si es menos probable que la contraigan ellos mismos. Tampoco se han probado los disparos contra las cepas mutantes más infecciosas que han asustado a los gobiernos desde Australia hasta el Reino Unido para que cierren, en lugar de abrir, fronteras. Un impulso ambicioso por parte de los transportistas de pasaportes sanitarios digitales para reemplazar las cuarentenas obligatorias que acaban con la demanda de viajes también está plagado de desafíos y aún tiene que ganarse a la Organización Mundial de la Salud.



Esta triste realidad ha hecho retroceder las expectativas de una recuperación significativa en los viajes globales hasta 2022. Eso puede ser demasiado tarde para salvar a las muchas aerolíneas con solo unos pocos meses de efectivo restante. Y el retraso amenaza con matar las carreras de cientos de miles de pilotos, tripulantes de vuelo y trabajadores del aeropuerto que ya han estado sin trabajo durante casi un año. En lugar de volver a la conectividad mundial, uno de los milagros económicos de la era de los reactores, parece inevitable un aislamiento internacional prolongado.

"Es muy importante que las personas comprendan que, en este momento, todo lo que sabemos sobre las vacunas es que reducirán de manera muy eficaz el riesgo de enfermedad grave", dijo Margaret Harris, portavoz de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. "Todavía no hemos visto ninguna evidencia que indique si detienen o no la transmisión".



Sin duda, es posible que se produzca un repunte de viajes por sí solo, sin la necesidad de pasaportes de vacunas. Si los golpes comienzan a reducir las tasas de infección y muerte, los gobiernos podrían ganar suficiente confianza para hacer retroceder las cuarentenas y otras restricciones fronterizas, y confiar más en las pruebas de COVID-19 previas al vuelo de los pasajeros.



Los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, han eliminado en gran medida las restricciones de entrada, aparte de la necesidad de una prueba negativa. Si bien los reguladores del Reino Unido prohibieron el anuncio "Jab & Go" de Ryanair por ser engañoso, el director de la aerolínea de descuento, Michael O’Leary, todavía espera que casi toda la población de Europa esté vacunada para fines de septiembre. "Ese es el punto en el que nos liberamos de estas restricciones", dijo. "Los viajes de corta distancia se recuperarán con fuerza y ​​rapidez".



Sin embargo, por ahora, los gobiernos en general se muestran inquietos acerca de recibir visitantes internacionales y las reglas cambian ante el menor indicio de problemas. Sea testigo de Australia, que cerró de golpe sus fronteras con Nueva Zelanda el mes pasado después de que Nueva Zelanda reportara un caso de COVID-19 en la comunidad. Nueva Zelanda y Australia, que han seguido un enfoque exitoso para eliminar el virus, han dicho que sus fronteras no se abrirán por completo este año. Mientras tanto, las burbujas de viajes, como la propuesta entre los centros financieros asiáticos de Singapur y Hong Kong, aún no se han afianzado. Francia endureció el domingo las reglas sobre viajes internacionales, mientras que Canadá se prepara para imponer medidas de cuarentena más estrictas.



"El tráfico aéreo y la aviación están muy abajo en la lista de prioridades para los gobiernos", dijo Phil Seymour, presidente y jefe de asesoría de la empresa de servicios de aviación con sede en el Reino Unido IBA Group. "Va a ser un largo camino para salir de esto".



El ritmo de lanzamiento de vacunas es otro punto de fricción.



Si bien la tasa de vacunaciones ha mejorado en los Estados Unidos, el mercado de transporte aéreo más grande del mundo antes de que atacara el virus, los programas de vacunación han estado lejos de ser la panacea de la aviación. En algunos lugares, son solo una cosa más por la que la gente puede discutir. El nacionalismo de las vacunas en Europa se ha disuelto en una disputa sobre el suministro y quién debería ser protegido primero. La región también está dividida sobre si un jab debería ser un boleto para viajar sin restricciones.



Todo esto significa que un repunte en el tráfico aéreo de pasajeros "probablemente sea algo en 2022", según Joshua Ng, director de Alton Aviation Consultancy, con sede en Singapur. Es posible que los viajes de larga distancia no se reanuden adecuadamente hasta 2023 o 2024, predice. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo dijo esta semana que, en el peor de los casos, el tráfico de pasajeros solo podría mejorar en un 13 por ciento este año. Su pronóstico oficial de un rebote del 50 por ciento se publicó en diciembre.



American Airlines Group advirtió el miércoles a 13.000 empleados que podrían ser despedidos, muchos de ellos por segunda vez en seis meses.



A fines de 2020, "creímos plenamente que estaríamos viendo un horario de verano en el que volaríamos todos nuestros aviones y necesitaríamos toda la fuerza de nuestro equipo", dijeron a los trabajadores el director ejecutivo Doug Parker y el presidente Robert Isom. "Lamentablemente, ese ya no es el caso".



La falta de progreso es clara en los cielos. Los vuelos comerciales en todo el mundo a partir del 1 de febrero se hundieron en menos de la mitad de los niveles prepandémicos, según OAG Aviation Worldwide Ltd. Los servicios programados en los principales mercados, incluidos el Reino Unido, Brasil y España, siguen cayendo, según muestran los datos.



Las cuarentenas que encierran a los pasajeros a su llegada durante semanas siguen siendo el gran enemigo de un verdadero repunte de los viajes. Una mejor alternativa, según la IATA, es un Travel Pass digital para almacenar los historiales de vacunas y pruebas de los pasajeros, lo que permite eliminar las restricciones. Muchas de las aerolíneas más grandes del mundo han implementado aplicaciones de IATA y otras, incluidas Singapore Airlines Ltd., Emirates y British Airways.



"Necesitamos trabajar en tantas opciones como sea posible", dijo Richard Treeves, director de resiliencia empresarial de British Airways. "Esperamos la integración de esas aplicaciones y estándares comunes".



Pero incluso la IATA reconoce que no hay garantía de que todos los estados adopten su Travel Pass de inmediato, si es que lo hacen. Actualmente no hay consenso sobre los pasaportes de vacunas dentro de los 27 miembros de la Unión Europea, con países dependientes del turismo como Grecia y Portugal que respaldan la idea y miembros más grandes, incluida Francia, la rechazan.



"Vamos a tener una falta de armonía al principio", dijo Nick Careen, vicepresidente senior de asuntos de pasajeros de IATA, en una sesión informativa el mes pasado. "Nada de eso es ideal".



El grupo de aerolíneas ha pedido a la OMS que determine que es seguro que las personas vacunadas vuelen sin estar en cuarentena, en un intento por reforzar el caso del Travel Pass. Pero el organismo de salud mundial permanece impasible.



"En este punto, todo lo que podemos hacer es decir, sí, usted fue vacunado en esta fecha con esta vacuna y recibió su refuerzo, si es una vacuna de dos tiempos, en esta fecha", dijo Harris de la OMS. “Estamos trabajando muy duro para conseguir un sistema electrónico seguro para que la gente tenga esa información. Pero en este punto, eso es todo. Es un récord ".



Un pasaporte de vacuna no podría demostrar la calidad o durabilidad de ninguna inmunidad protectora obtenida al ser inoculado o al ser infectado con virus de forma natural, dijo Harris.



"La idea de que tu inmunidad natural debería ser protectora y que de alguna manera podrías usar esto como una forma de decir 'estoy bien para viajar' está completamente descartada".



Las dudas en torno a las vacunas significan que la máxima prioridad de la aviación debería ser un régimen de pruebas estandarizado, dijo Seymour de la IBA. Esto podría implicar una prueba de coronavirus 72 horas antes de la salida, 24 horas de aislamiento a la llegada y luego otra prueba antes de ser liberado.



"Si este fuera el estándar mundial, entonces creo que todos estaríamos preparados para comenzar a elegir vacaciones y volar", dijo.