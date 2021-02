El mundo en 10 años: Cambio climático e inteligencia artificial

Por La República (Colombia)



“Qué pasa si” fueron las palabras que marcaron el 2020 y que seguramente empezaron a rondar las cabezas de expertos y analistas con la llegada de la pandemia que cambió al mundo. Las preguntas sobre si la tecnología superará a la humanidad, si estallará una guerra o si se desatará una pandemia son, por extremistas que parezcan, los escenarios que siempre conviene tener en el radar, y la crisis actual ya nos lo recordó.

Lea más: Panamá crea 5 nuevas zonas francas para forjar inversión millonaria



Para muchos, las previsiones sobre el futuro de la humanidad, la vacuna, la economía mundial, el medio ambiente, la tecnología y la vida como la conocíamos parecen un poco “drásticas” y conceden muy poco sobre el futuro de países como Colombia, por ejemplo.



Sin embargo, ‘extremistas’ o no, The Economist pone sobre la mesa la visión de 50 expertos que participaron en el informe ‘Hacia una nueva normalidad 2021-2030’ y que señalan 20 escenarios posibles en los próximos años, contemplando los retrasos en los programas de vacunación y el desarrollo de la pandemia durante los próximos años.

Lea más: 10 tendencias para vigilar en 2021



Dentro de esos puntos se resaltan las nuevas formas de interacción humana, el regreso a los espacios de trabajo, la transformación de la educación, la caída del comercio mundial y la inserción de la inteligencia artificial en todos los aspectos económicos y sociales.



“Cada vez iremos más a la fija y las máquinas tomarán esas decisiones por nosotros. Esto nos liberará de tomar decisiones pequeñas, y nos dará la oportunidad de liberar nuestro recurso más valioso y limitado: el tiempo”, dijo Leonado Gómez, experto en tecnología de la Universidad de la Sabana.



Con la expansión tecnológica y el ‘home office’, se prevé que la forma de contratar personal se replanteé, pues ya no habrá impedimento geográfico para contratar colaboradores de otras latitudes, lo que provocaría una mayor competencia en el mercado. Una de las particularidades en este informe es que los diferentes escenarios se encuentran interconectados entre sí. Por ejemplo, The Economist pronostica una estrepitosa caída del turismo de negocios en el mundo, donde 50% de los hoteles que se dedican a recibir este tipo de viajeros podrían quebrar.



Por el lado del comercio, los expertos prevén que seguirá creciendo pero en línea, donde entran jugadores como Facebook, Tik-Tok y YouTube a competir con Amazon.



Además de esto, los expertos de The Economist anuncian que se cerrará un porcentaje cercano a 50% de las tiendas físicas globales, y que las que sobrevivan será gracias a las experiencias y a sus show rooms. El comercio real, dicen los analistas, para finales del 2024 será mayor en línea que presencial.



Uno de los temas que mayor auge tendrá esta década es el cambio climático, que ya ha venido ocupando las agendas internacionales y los planes de gobierno de los líderes mundiales, ahí será clave la acción política como manera de prevenir en esta década el catastrófico panorama ambiental que se prevé para 2060.





Para la bióloga Daniela Bernal, de la agrupación Somos Bosques, en los próximos diez años se verá una escenario catastrófico que incluye la extinción de 500.000 especies, la desaparición de los arrecifes de coral y la muerte de, por lo menos, cinco millones de personas por la expansión de otros virus, si los gobiernos no toman acciones. De acuerdo con The Economist, seguir haciendo lo mismo durante este año y no replantearse los caminos es ir directo al despeñadero, por lo que hay que encontrar las nuevas rutas personales o empresariales.