Coronavirus: OPS destaca alza de infecciones y muertes en Guatemala y Honduras

Por Prensa Libre



Hace un año se registraron los primeros casos de coronavirus en América Latina y, 12 meses después, algunas naciones siguen inmersas en una ola de contagios y muertes por covid-19, mientras que sus habitantes esperan la llegada de la vacuna, informó este miércoles 3 de febrero la Organización Panamericana de la Salud (OPS). De acuerdo con Carissa Etienne, directora de la OPS, en Centroamérica “Guatemala y Honduras continúan registrando aumento de infecciones”, y muertes por coronavirus, mientras que en países como Estados Unidos y Canadá los números empezaron a disminuir de forma considerable.



Etienne destaca el aumento de casos en México, principalmente en estados que fueron visitados por turistas durante las fiestas de fin de año como Guerrero, Quintana Roo, Nayarit y Baja California.



“La semana pasada más de un millón 800.000 personas se enfermaron en las Américas de covid- 19 y más de 47.000 murieron. Por esta época del año pasado se registraron los primeros casos en América Latina y 12 meses más tarde el virus no ha deja a ningún país incólume en América del norte, donde después de semanas de un aumento implacable las infecciones por covid finalmente han empezado a disminuir en EE. UU. y Canadá”, señaló.



Refirió que en el Caribe “la mayoría de las naciones ven un alivio en las infecciones, aunque las islas más grandes como Republica Dominicana, Puerto Rico y Cuba siguen notificando infecciones. “Mantener el virus a raya no es un esfuerzo de una sola vez, sino un compromiso constante mientras la transmisión aún está activa”, enfatizó.



Pero mientras países como Guatemala y Honduras experimentan un incremento de casos a causa de una segunda ola de contagios, la OPS no da una fecha de la llegada de vacunas en masa, pues eso depende de si los productores llenan o no los criterios establecidos.



Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, dijo: “no hay fecha exacta para ningún país, porque solo podemos enviar vacunas si el productor llena los criterios como tener el acuerdo firmado con todos los detalles con el mecanismo -Covax-”.



Agregó que ya tienen acuerdos con algunos productores, pero quieren “concluir la negociación para la compra de otros 39 millones de dosis de la vacuna de Pfizer para entregar durante el segundo trimestre del año, a partir de abril”.



Además, dijo que también negocian con AstraZeneca “una cantidad importante de dosis comprometidas con el mecanismo -Covax-, pero está pendiente la conclusión de la evaluación de precalificación de la OMS”.



Barbosa refirió que el traslado de la vacuna de un país o de un continente a otra “es una tarea muy difícil” para América Latina, debido a las restricciones que hay en todo el mundo.

Casos Guatemala

En las últimas horas el Ministerio de Salud registró otros 667 casos de coronavirus y se practicaron 6 mil 951 pruebas en laboratorios públicos y privados.



En casi 11 meses de emergencia por la pandemia del covid-19, Guatemala acumula 160 mil 966 casos registrados.



Los datos detallan que se reportaron otros 27 fallecidos por coronavirus y que en las últimas horas no se registró ningún deceso.



El total de decesos acumulados por el covid-19 es de 5 mil 736.



La incidencia acumulada de casos por cada 100 mil habitantes es de 954.8, la tasa de mortalidad por esa misma cantidad de población es de 34 y la letalidad es de 3.6 por ciento.



Los casos recuperados estimados son de 146 mil 715. La cantidad de contagios activos es de 8 mil 515.



Esta actualización corresponde al 2 de febrero de las cero a las 23.59 horas.



El reporte diario de casos nuevos, fallecidos y recuperados se toma del apartado “datos últimas 24 horas” del tablero del Ministerio de Salud, aunque las cifras pueden variar durante el día.