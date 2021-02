SpaceX anuncia para 2021 el primer vuelo 'totalmente comercial' al espacio

Por Clarin.com

La compañía SpaceX, fundada por Elon Musk, anunció este lunes que a finales de este año lanzará desde Cabo Cañaveral el cohete Falcon 9 a cargo de la misión Inspiration4, "la primera de astronauta totalmente comercial del mundo" en orbitar la Tierra durante "varios días".

SpaceX precisó en un comunicado que el lanzamiento, con una tripulación de cuatro civiles, será desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.

La compañía subrayó que Jared Isaacman, fundador y director ejecutivo de Shift4 Payments, uno de los cuatro tripulantes que irán a bordo de Dragon, donará los otros tres asientos para personas del público en general que se anunciarán en las próximas semanas.

La tripulación de Inspiration4 recibirá entrenamiento de astronauta comercial por parte de SpaceX sobre el vehículo de lanzamiento Falcon 9 y la nave espacial Dragon, mecánica orbital, operación en microgravedad, gravedad cero y otras pruebas. Los civiles pasarán por "un entrenamiento de preparación para emergencias, ejercicios de entrada y salida de naves espaciales y trajes espaciales, así como simulaciones de misiones parciales y completas", precisa el comunicado.

Este viaje de varios días, orbitando la Tierra cada 90 minutos a lo largo de una ruta de vuelo personalizada, será monitoreado cuidadosamente en cada paso por el control de la misión SpaceX. Una vez concluida la misión, Dragon volverá a entrar en la atmósfera de la Tierra para amerizar frente a la costa de Florida. La compañía precisó que la misión se realizará "no antes del cuarto trimestre de este año".

Recordó que en 2020 SpaceX "devolvió la capacidad" de Estados Unidos para llevar astronautas de la NASA hacia y desde la Estación Espacial Internacional (EEI) por primera vez desde el último vuelo del Transbordador Espacial en 2011.

Subrayó que además de volar a personal de la NASA, Dragon también fue diseñado para llevar astronautas comerciales a la órbita terrestre, la EEI o más allá.

La semana pasada la compañía Axiom Space dio a conocer a la tripulación que será parte de la primera misión privada a la Estación Espacial Internacional (EEI), a la que llegarán posiblemente a comienzos del próximo año a bordo de una cápsula de la firma SpaceX.

Encabezada por el hispano-estadounidense Michael López-Alegría, un exastronauta de la NASA que ya estuvo en otras cuatro misiones en el espacio, la Axiom Mission 1 (Ax-1) partirá de Cabo Cañaveral, Florida (EE.UU.) con el estadounidense Larry Connor, el canadiense Mark Pathy y el israelí Eytan Stibbe a bordo.

Un millonario compró un vuelo orbital de SpaceX

Un multimillonario estadounidense que amasó una fortuna con la tecnología y los aviones de combate comprará un vuelo entero de SpaceX, y dice que planea llevar a tres personas "comunes" con él para darle la vuelta al mundo este año.

Además de cumplir su sueño de volar en el espacio, Jared Isaacman anunció el lunes que pretende utilizar el viaje privado para recaudar 200 millones de dólares para el St. Jude Children's Research Hospital, y afirmó que la mitad de eso provendrá de su bolsillo. Una trabajadora del hospital ya ha sido seleccionada para la misión. Cualquiera que haga una donación al St. Jude en febrero entrará a un sorteo por el tercer asiento. El cuarto será para un empresario que utilice Shift4 Payments, la empresa de procesamiento de tarjetas de crédito de Isaacman en Allentown, Pensilvania.

“Realmente quiero que dentro de 50 o 100 años vivamos en un mundo en el que la gente pueda subir a sus cohetes como los The Jetsons (Los Supersónicos) y que haya familias dando saltos en la Luna con sus hijos”, comentó a The Associated Press Isaacman, quien cumple 38 años la próxima semana.

“También pienso que si vamos a vivir en ese mundo, será mejor que derrotemos al cáncer infantil mientras tanto'', añadió.

El multimillonario compró un anuncio que se transmitirá durante el Super Bowl de la NFL para dar a conocer la misión, apodada Inspiration4 y que se tiene previsto sea lanzada en octubre desde Florida.