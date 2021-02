EEUU: Ya hay más personas vacunadas que casos confirmados de COVID

Por Bloomberg



Más estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19 de los que dieron positivo para el virus, un hito temprano pero esperanzador en la carrera para poner fin a la pandemia.

Hasta el lunes por la tarde, 26.5 millones de estadounidenses habían recibido una o ambas dosis de las vacunas actuales, según los datos recopilados por Bloomberg Vaccine Tracker. Desde que el primer paciente estadounidense dio positivo fuera de Seattle hace un año, 26.2 millones de personas en el país han dado positivo por la enfermedad y 441 mil han muerto, según datos de la Universidad Johns Hopkins.



Estados Unidos ha estado administrando inyecciones a un ritmo diario más rápido que cualquier otro país del mundo, dando alrededor de 1.35 millones de dosis al día, según datos recopilados por Bloomberg. Si bien el lanzamiento tropezó en sus primeros días, en las seis semanas desde que las primeras inyecciones entraron en vigor, casi el 7.8 por ciento de los estadounidenses han recibido una o más dosis, y el 1.8 por ciento están completamente vacunados.

"Vale la pena señalar que hoy, por primera vez, los datos dicen que se vacunó a más personas de las que se informaron como casos recién diagnosticados", dijo Paula Cannon, profesora de microbiología en la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California. “Vale la pena celebrarlo. Estoy totalmente a favor de esa victoria ".

Solo algunos otros países han cruzado ese hito: Israel, el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos. superó a Estados Unidos a la línea de más vacunas que casos hace días o semanas.



Después de un aumento repentino de casos en Estados Unidos durante las festividades, los funcionarios del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades están llamando a la cima, aunque es probable que eso se deba a cambios de comportamiento y aún no haya un impacto generalizado de la vacuna. Los nuevos casos de COVID-19, las hospitalizaciones y las visitas al departamento de emergencias están empezando a disminuir, dijo Jay Butler, subdirector de enfermedades infecciosas de la agencia.

"Si bien estas tendencias son alentadoras, quiero enfatizar que las cifras a nivel nacional siguen siendo altas, y son tan altas como lo han sido en cualquier punto de la pandemia hasta este momento", dijo en una sesión informativa el viernes organizada por la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América. "Si esta pandemia fuera una acción, podríamos querer vender".



Todavía es posible que el virus reaparezca, especialmente si las variantes que están surgiendo en Sudáfrica y en otros lugares se afianzan. Los estudios sugieren que las vacunas, particularmente las vacunas más recientes de Johnson & Johnson y Novavax son menos potentes contra esa cepa y al menos contra otra.



El objetivo es finalmente alcanzar la inmunidad colectiva, cuando tantos estadounidenses tienen protección gracias a una vacuna o una infección natural.



Los funcionarios de salud pública, incluido Anthony Fauci, el médico de enfermedades infecciosas más importante del país, estiman que entre el 70 por ciento y el 85 por ciento de los 330 millones de estadounidenses deben estar expuestos al patógeno a través de virus o vacunas para alcanzar ese nivel.

Carrera por la inmunidad

Si bien una infección pasada puede crear inmunidad, no está claro cuánto tiempo dura. Y tiene un costo: no solo muertes, sino cientos de miles de hospitalizaciones, y algunas personas que informan una enfermedad persistente y una variedad desconcertante de síntomas, que incluyen fatiga, depresión y problemas respiratorios.



"Hay un precio que pagar en sufrimiento y en costo para el sistema de salud", dijo Alessandro Sette, profesor del Instituto de Inmunología de La Jolla. "Es prolongado y severo".



Mientras tanto, ninguna muerte se ha relacionado de manera concluyente con la recepción de una vacuna COVID-19. El sistema voluntario de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para rastrear eventos adversos incluye informes de aproximadamente 290 muertes luego de la administración de una vacuna contra el coronavirus hasta el 22 de enero. La mayoría fueron personas mayores con otros problemas de salud y se determinó que ninguna estaba vinculada inmunizaciones.



Persisten las preguntas. Todavía no está claro exactamente cuántas personas se han vacunado o infectado, y es posible que nunca se sepa. Muchas más personas han tenido el virus de las que dieron positivo, en particular aquellas con casos leves o asintomáticos.



Las vacunas reportadas también son más bajas que el número realmente dado porque las personas están más enfocadas en inyectarlas en los brazos que en registrar los datos en sistemas de rastreo, dijo Cannon. Se requieren dos inyecciones para la inmunidad total, que solo han recibido 5.82 millones de estadounidenses.



Todavía es temprano en el esfuerzo de inmunización, que se ha visto afectado por la falta de coordinación, la confusión sobre quién debería tener acceso y una escasez de suministro que redujo la cantidad de personas que pudieron recibir la vacuna en las primeras semanas del lanzamiento.





También es importante asegurarse de que las personas adecuadas se vacunen para obtener el mayor beneficio, dijo Bill Moss, director ejecutivo del Centro Internacional de Acceso a Vacunas de la Universidad Johns Hopkins.



"Hay muchas personas que se vacunan y que no están en categorías de alto riesgo", dijo. “Si ese es el caso, llevará más tiempo ver una reducción de las enfermedades graves y la muerte. Todo el mundo necesita una vacuna en algún momento, pero me preocupan las desigualdades en la forma en que se ha implementado el sistema ".



Las variantes emergentes han creado una nueva urgencia para aumentar el ritmo de las vacunas, dijo Daniela Weiskopf, profesora asistente de investigación en el Instituto de Inmunología de La Jolla. Cada vez que el virus se replica, existe la posibilidad de que surja una variante.



"Cuanto más rápido interrumpamos esto, es más probable que no veamos aparecer más variantes", dijo.