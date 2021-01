Vacunación contra el coronavirus en Centroamérica: un comienzo a paso lento

Por JUAN CARLOS PEÑA, E&N

El año nuevo llegó y con él, la carrera por las vacunas para luchar contra el coronavirus.

Con la pandemia todavía lejos de terminar, además del temor de que las nuevas variantes de Covid-19 puedan ser más infecciosas o incluso mortales, la inmunización de la población se vislumbra como la única solución tangible y palpable.

Países ricos tendrán acceso a vacunas mucho antes que otros

Aunque se ha hablado mucho en los medios acerca del acceso universal que se debe tener a la vacuna, la realidad dista de ello, ya que los países con mayores recursos acapararon los primeros lotes del medicamento, mientras el resto de las naciones del mundo, se encuentra en una lucha constante por asegurar sus primeras dosis.

Hablando de los países hispanos de América, el proceso de vacunación dio inicio de forma irregular. En la región, solamente cuatro países han iniciado sus campañas de vacunación: México, Chile, Costa Rica y Argentina.

Asimismo, las naciones que conforman a Centroamérica, se encuentran gestionando un calendario concreto de vacunación para hacer frente a la emergencia sanitaria. Solo pocos países cuentan con un plan claro de vacunación.

Vacunas insuficientes para cubrir a la población mundial hasta 2023

Gran parte de las esperanzas están puestas en que el mecanismo COVAX (puesto en marcha por la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea y Francia en respuesta a la pandemia), sea lo suficientemente efectivo el primer semestre de 2021, sin embargo, de acuerdo con un estudio realizado por The Economist Intelligence Unit (EIU), una empresa hermana del diario The Economist, no habrá suficientes vacunas para cubrir a la población mundial hasta 2023.

“El contraste entre los países ricos y los más pobres es marcado. La mayoría de los países en desarrollo no tendrán acceso generalizado a las vacunas antes de 2023. Algunos de estos países, particularmente los más pobres con un perfil demográfico joven, puede que pierdan la motivación para distribuir vacunas, especialmente si la enfermedad se extiende ampliamente o si los costos asociados resultan demasiado altos”, así lo señaló Agathe Demarais, directora de pronóstico global de The Economist Intelligence Unit.

Situación frente al coronavirus en Centroamérica

Costa Rica

Costa Rica, nación con cinco millones de ciudadanos, fue una de las primeras de la región en recibir la vacuna de Pfizer/BioNTech, el pasado 23 de diciembre. Asimismo, es la única nación del istmo que tiene un plan de vacunación claro.

Posteriormente, el presidente Carlos Alvarado, celebró el pasado 12 de enero el arribo del cuarto lote de vacunas contra el coronavirus. “Llegamos a un total de 87.750 vacunas recibidas en 20 días” señaló.

Aterrizó el avión con 4.º lote de vacunas contra COVID-19 de Pfizer/BioNTech con 33.150 dosis más. Llegamos a total de 87.750 vacunas recibidas en 20 días. Cada vez más cerca de vacunar al primer grupo y empezar con el 2.º @msaludcr @CCSSdeCostaRica @CNECostaRica @CRcancilleria pic.twitter.com/Odse2Z7bap — Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) January 13, 2021

Panamá

Por su parte, Panamá con 4.2 millones de habitantes señaló que recibió el primer embarque de 12.840 vacunas de Pfizer-BioNTech contra el Covid-19 el pasado 19 de enero, volviendo a la nación la segunda en Centroamérica en iniciar el proceso de inmunización, después de Costa Rica.

Cabe señalar que, el Gobierno de Panamá informó que decidió destinar 56 millones de dólares para la compra de 5.5 millones de vacunas: 3 millones de Pfizer; 1.092.000 de AstraZeneca; 300.000 de Johnson y Johnson, y 1.112.410 del mecanismo COVAX.

De igual forma, naciones como Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, se enfrentan a diversas problemáticas para adquirir la vacuna, como la dificultad para cerrar acuerdos con las farmacéuticas, los problemas logísticos para asegurar la aplicación del medicamento y las fallas del programa COVAX.

Es así que además de Costa Rica y Panamá, los pasos para implementar una campaña de vacunación en los demás países de Centroamérica, son algo difusos, ya que ya que es una de las regiones con los países más pobres del hemisferio.

Guatemala

Al respecto, el gobierno de Guatemala puntualizó que adelantó 15% de un fondo, con la finalidad de poder adquirir 6.74 millones de dosis para 3.37 millones de personas, aproximadamente el 20% de la población, de acuerdo a la información oficial publicada por su Ministerio de Salud Pública.

Sin embargo, el gobierno reconoció que debido al sistema de ultracongelación que requiere la vacuna Pfizer-BioNTech, no será posible para su país acceder al medicamento.

De hecho, el grado de conservación de la vacuna de Pfizer representa un obstáculo para los países de la región, ya que al ser necesario almacenarla a menos 70° C, muchos de ellos no pueden acceder al medicamento, ya que la capacidad existente en las naciones de Centroamérica, es de entre menos 18° C y menos 20° C.

Honduras

Honduras se encuentra en una situación similar, pero un poco más holgada, ya que el país garantizó el acceso a la vacuna para el 20% de la población, por medio del programa COVAX, y otro 20% a través de una compra con otros fondos, lo que representa más de ocho millones de dosis.

Nicaragua

Otro país centroamericano, Nicaragua, la situación es poco menos que alarmante, ya que existe un hermetismo sobre la información relacionada a la pandemia, y por ende a las vacunas.

Cabe señalar que, aunque la dirigida por Daniel Ortega tendrá acceso al mecanismo COVAX, el arribo de las vacunas está previsto para marzo, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). No obstante, el programa de la ONU solamente podrá beneficiar al 20% de la población, es decir, aproximadamente 1.3 millones de personas.

El Salvador

De igual forma, en El Salvador no hay hasta el momento, una fecha determinada para la implementación de las campañas de vacunación. Al respecto, Francisco Alabi, actual ministro de Sanidad, consideró que serán vacunadas 4.5 millones de personas después de la adquisición de 9 millones de vacunas a las farmacéuticas.