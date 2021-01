Coronavirus: Seis preguntas sobre Covax, el plan global para distribuir la vacunas entre los países pobres

Por BBC / La República (Colombia)

¿Cuáles son las metas de este plan y que ha logrado hasta el momento?

1. ¿Qué es Covax?

Lanzada en abril de 2020, Covax es una iniciativa global liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y dos grupos de defensa de las vacunas: la fundación Gavi y la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias (CEPI).



La alianza trabaja para el desarrollo, compra y entrega de vacunas a más de 180 países.



Destacando las desigualdades actuales entre los estados, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que se habían administrado más de 39 millones de dosis en al menos 49 países de ingresos más altos, pero solo 25 dosis en uno de los países de ingresos más bajos.

2. ¿Cuáles son los objetivos de Covax?

Se espera que el plan comience a distribuir vacunas en febrero. Los países de ingresos medios y pobres recibirán la mayor parte de estas.



Covax espera que, para fines de 2021, se hayan entregado más de 2.000 millones de dosis a países de todo el mundo. De estas, alrededor de 1.300 millones se entregarán a los 92 países más pobres que participan en el plan, lo que cubre alrededor del 20% de su población. Sin embargo, ha habido críticas de que Covax no responde con la suficiente rapidez.

Un miembro del directorio de la OMS, el doctor Clemens Martin Auer, de Austria, dijo que Covax había tardado en asegurar acuerdos de vacunas.

3. ¿Podría Covax ayudar a acabar con la pandemia?

Incluso si Covax lograra su objetivo, el mundo aún no alcanzaría el nivel de inmunidad que los expertos dicen que se necesita para poner fin a la pandemia.



La OMS sugiere que detener el covid-19 requerirá que al menos el 70% de la población mundial tenga inmunidad. A una tasa de 2.000 millones de dosis por año, podría llevar años vacunar al 70% de los 7.800 millones de personas que se estima viven en el mundo.



Sin embargo, 2.000 millones de dosis brindarían cierta protección a los primeros en la fila, como los trabajadores de salud, los ancianos y las personas vulnerables.

4. ¿Cuánto han donado los países?

El gobierno de Reino Unido ha proporcionado US$734 millones, uno de los mayores aportes. Rusia y EE.UU. se encuentran entre los pocos países que no han contribuido, aunque este último ha dicho que se inscribirá en la alianza bajo la presidencia de Joe Biden.

Aun así, EE.UU. y algunos de los participantes más ricos de Covax han sido acusados ​​de acumular vacunas para ellos mismos.



Un estudio del Instituto de Salud Global de la Universidad de Duke, EE.UU., encontró que, a mediados de enero, un pequeño grupo de países ricos que comprende solo el 16% de la población mundial había comprado el 60% del suministro mundial de vacunas.



Para el resto del mundo, particularmente los países de bajos ingresos, Covax puede ser la única salida a la crisis del coronavirus. Hasta ahora, Covax ha recaudado US$2.400 millones, pero la organización dice que necesita al menos otros US$4.600 millones más para cumplir con su objetivo global de vacunación para 2021.

5. ¿Qué acuerdos de vacunas ha logrado Covax?

Covax dice que ha firmado acuerdos para comprar las vacunas fabricadas por Pfizer/BioNTech y Oxford/AstraZeneca, así como algunas aún no aprobadas.



La semana pasada llegó a un acuerdo para comprar hasta 40 millones de dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech, cuyo uso de emergencia fue aprobado por la OMS a fines de diciembre. Mediante el acuerdo con Oxford/AstraZeneca, Covax recibirá 150 millones de dosis, para usarlas una vez que la OMS apruebe su uso de emergencia.

6. ¿Por qué importa Covax?

La pandemia ha cerrado países enteros y se ha cobrado la vida de más de 2,1 millones de personas en todo el mundo. Es poco probable que la vida vuelva a la normalidad hasta que la gran mayoría de la población mundial esté protegida contra el virus.



Las vacunas, dicen los expertos en salud, son la solución, pero deben compartirse para que los países puedan coordinar y poner fin a la pandemia juntos.

OMS anunció que Covax está listo para despachar vacunas en las próximas semanas

La organización aseguró que están solucionando el proceso regulatorio para brindar una vacuna segura, eficiente y confiable

La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha venido trabajando fuertemente con los laboratorios para producir y lanzar la vacuna con el covid-19 lo antes posible, Soumya Swaminathan, médica experta de la OMS, aseguró que mecanismos como el Covax, les permitirá llegar a todos los países, sin importar si son ricos o pobres, y que "en las próximas semanas esperamos comenzar a despachar las vacunas a los miembros Covax".



Aún así, Bruce Aylward, asesor principal del director general de la OMS, explicó que este momento están realizando el proceso regualtorio para asegurarse de que las vacunas sean seguras, eficientes y confiables, proceso que terminaría a mitad de febrero. Después de esto, "debemos asegurar que los laboratorios sean capaces de cumplir con el volumen de vacunas necesarias".



Alward también resaltó que "la vacuna no es lo único que necesitamos, aunque sea de lo único que se habla, debemos tomar otras medidas para hacerle frente al virus que afecta a todo el mundo".



Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, resaltó las vacunas se deben repartir equitativamente entre los países, vacunando primero a los trabajadores de la salud y a las personas mayores.



También resaltó que para salir de la crisis mundial debe haber un trabajo entre los países, "si no hacemos las cosas por el bien común no podremos parar la crisis, la economía seguirá creciendo lentamente y no veremos una salida pronta a la pandemia".