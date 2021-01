Nicaragua, el país más corrupto de Centroamérica

Por JUAN CARLOS PEÑA, E&N

La corrupción es un mal que aqueja a varios países de Centroamérica, y la lucha en su contra es “frustrante”, dado que no ha mejorado mucho desde 2015, de acuerdo con Luciana Torchiaro, responsable para América Latina de Transparencia Internacional (TI), organización no gubernamental que presentó este 28 de enero su informe anual sobre la percepción de la corrupción en 2020.

Dicho estudio consta de un total de 180 países y está basado en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), el cual se realiza a partir de las evaluaciones que diversos organismos e instituciones tienen del sector público de cada país, clasificándolas de 0 (más corrupto) a 100 (menos corrupto) según su sistema.

Nicaragua entre los primeros lugares

De acuerdo con el citado estudio, el cual en está ocasión basó sus resultados según el manejo de la pandemia de Covid-19, Nicaragua se mantiene en los primeros escaños, como uno de los países más corruptos en América Latina, solamente superado por Haití y Venezuela, además de ser calificado como el más corrupto de Centroamérica.



Encuentre más estadísticas en Statista

El reporte detalló que Nicaragua cuenta con una calificación de 22 sobre un máximo de 100, además de que la nación centroamericana se ubicó en el puesto 159 de 180 países a nivel mundial.

Con esta calificación, la nación dirigida por Daniel Ortega muestra un descenso significativo en el IPC desde hace ocho años, periodo en el que el país ha descendido 7 puntos

“Nuestra investigación muestra que la corrupción no solo socava la respuesta de salud global al Covid-19, sino que también contribuye a una crisis continua de la democracia. El Covid-19 no es solo una crisis sanitaria y económica: es una crisis de corrupción. Y una que actualmente no estamos sabiendo gestionar”, señaló la presidente de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio.

Cabe señalar que el aumento de la corrupción se percibe en el país, desde que Daniel Ortega asumió el poder en el 2007, de acuerdo con diversas investigaciones, que señalan que su administración ha favorecido el enriquecimiento ilícito con fondos públicos tanto a familiares como personas cercanas a la pareja presidencial.

Corrupción en la región

De igual manera, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, en la región Latinoamericana, Venezuela ocupa el primer sitio, al contar con un puntaje de 15, lo que califica a la nación dirigida por Nicolás Maduro, como el país más corrupto, en segundo lugar está Haití con 18 puntos y después Nicaragua (22 puntos), mientras que Uruguay (71 puntos) y Chile (67 puntos) se mantienen desde 2012 entra las naciones con mejor percepción en contra de la corrupción.

Guatemala

Asimismo, Guatemala es uno de los países que más han caído su percepción de corrupción, perdiendo ocho puntos desde 2012.

En el estudio de Transparencia Internacional, algunas de las posibles razones para que haya aumentado la percepción de corrupción en Guatemala (25 puntos), es la salida en 2019 de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), además de la ineficiente organización del gobierno, para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus, ya que “son prácticas que afectan a la percepción que hay de la lucha contra la corrupción”, dijo Luciana Torchiaro.

Honduras

La situación de Honduras es un tanto difícil de clasificar, dado que además de la pandemia del coronavirus, se sumó a la lista de problemáticas dos grandes huracanes en 2020.

Asimismo, la nación con déficit de transparencia, ha experimentado “bastantes regresiones democráticas”, como el fin de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACIH).

Costa Rica

Los expertos señalaron que en Costa Rica, la corrupción se percibe casi igual que en 2019. La nación Centroamericana cuenta con una calificación de 57 puntos, a lo que el director ejecutivo de la organización Costa Rica Íntegra, Andrés Araya, existe una diferencia palpable desde 2012.

Sin embargo, incluso con esta mejoría, el país no ha podido colocarse entre las naciones con mejores puntajes.

Corrupción en el mundo

A nivel global, Dinamarca (88 puntos), Nueva Zelanda (88 puntos) y Finlandia (85 puntos) son las naciones que tienen una mejor calificación en cuanto eficacia contra la corrupción, ubicándose alrededor de dichos puestos desde 2012.

En contraparte, Siria (14 puntos), Somalia (12 puntos) y Sudán del Sur (12 puntos) son los países que cuentan con los índices de corrupción más altos. De igual forma, cabe señalar que de acuerdo con Transparencia Internacional, la media mundial de este listado es 43.