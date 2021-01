China implementa otras maneras para testar y detectar el SARS-COV-2

Por Bloomberg



Si bien no existe una política nacional sobre el uso de la técnica, algunos residentes en las regiones del norte de China, donde han surgido más de mil 700 casos, han sido sometidos al estudio con poca advertencia.

El método implica la inserción de un hisopo de algodón empapado en solución salina de unos dos a tres centímetros en el ano, y luego se analiza la muestra para detectar rastros activos del virus.



Más de mil estudiantes y maestros en Beijing recibieron frotis anales, de garganta y nariz la semana pasada, junto con una prueba de anticuerpos separada, después de que se detectara un caso de virus asintomático en el campus, según funcionarios locales.

El lunes, a los pasajeros de un vuelo de Changchun, la capital de la provincia de Jilin, a Beijing, se les indicó que desembarcaran después de que las autoridades descubrieron que había alguien de un área considerada de alto riesgo para la transmisión del virus a bordo.



Luego fueron llevados a un hotel donde los trabajadores de la salud tomaron muestras de la nariz y el ano, señaló un pasajero que pidió ser identificado solo por su apellido, Wang.

A algunas personas que llegan a Beijing también se les pide que se hagan hisopos anales, y un viajero que vino de Hong Kong hace unas semanas le precisó a Bloomberg News que le comentaron que se hiciera el estudio él mismo mientras estaba en cuarentena obligatoria de hotel.



La persona, que no quiso ser identificada por motivos de privacidad, también tuvo que someterse a tres pruebas de nariz y garganta, una de sangre y su habitación de hotel ha sido examinada dos veces.

Más preciso

El uso de la nueva técnica de detección se basa en la investigación de que los rastros del virus que se encuentran en el ano pueden durar más que en el tracto respiratorio, dio a conocer Li Tongzeng, subdirector del departamento de enfermedades respiratorias e infecciosas del Hospital You An de Beijing en una entrevista con televisión estatal la semana pasada.



Los hisopos anales podrían ser más precisos que las pruebas de garganta y nariz, especialmente para detectar casos asintomáticos, declaró, y agregó que solo se usaban en grupos en riesgo, incluso en sitios de cuarentena.



Aún así, no hay evidencia de que la transmisión del virus sea más común entre los pacientes que dan positivo en el área del ano, y no se han realizado frotis anales en otros lugares que hayan logrado casi la eliminación del patógeno, como Nueva Zelanda.



Desde que 'sofocó' su brote original en la ciudad central de Wuhan el año pasado, China ha montado un impulso implacable para erradicar el coronavirus dentro de su vasta población, a menudo desplegando recursos y poderes que no serían viables o incluso permitidos en otros países.



Si bien las naciones occidentales como Estados Unidos y Reino Unido todavía luchan con las pruebas de virus adecuadas, China no solo está evaluando poblaciones enteras de la ciudad cada semana, sino también millones de importaciones de alimentos congelados y los contenedores en los que llegan todos los días para detectar rastros diminutos del patógeno.



Ese celo, impulsado en parte por los funcionarios del Gobierno local preocupados por las repercusiones en caso de que sus ciudades se conviertan en la próxima Wuhan, ha funcionado para mantener los brotes bajo control, pero algunos expertos están cuestionando el uso de técnicas como el frotis anal.



Hasta ahora, parece que solo se usa de manera constante en el norte, incluida la capital.



“No entiendo por qué Beijing agregó hisopos anales. No es como pinchar la garganta. Necesita un lugar determinado y el riesgo de tales rutas de transmisión es menor ”, afirmó Jiang Qingwu, profesor de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Fudan de Shanghai. “¿Quizás quieran encontrar restos? Es cierto que ahí se puede detectar el virus ”.



Los científicos han descubierto que algunos pacientes con COVID-19 tienen una infección viral intestinal activa y prolongada, incluso si no manifiestan síntomas gastrointestinales.



Para esas personas, las muestras de heces a menudo dan positivo incluso una semana después de que sus muestras respiratorias han dado negativo, hallaron investigadores de la Universidad China de Hong Kong.



Si bien se necesita más investigación para determinar qué tan efectivos son los hisopos anales, las pruebas de heces se han "infrautilizado enormemente" en la pandemia, comentó Francis Chan, decano de la facultad de medicina de la universidad y director de su Centro de Investigación de Microbiota Intestinal.

El virus todavía se estaba replicando activamente en las heces de al menos la mitad de los participantes del estudio después de haberlo eliminado de sus pulmones, expuso.

Bloqueos más duros

La capacidad de China para soportar la interrupción de los negocios y la vida cotidiana en su feroz lucha contra el coronavirus es un sello distintivo de su enfoque.



Es el único país que ha detectado repetidamente rastros del virus en las importaciones de alimentos congelados, y los esfuerzos que incluyen la desinfección de los envases se suman a los retrasos en los puertos, donde los contenedores de productos se han estado acumulando.



Los consumidores locales están evitando los alimentos extranjeros por temor a la infección, y se prevé que las importaciones de carne de China caigan hasta un 30 por ciento este año, desde un récord en 2020.



Los bloqueos de China también se están volviendo más duros, rivalizando con la severidad de las restricciones impuestas a Wuhan hace un año, incluso cuando los niveles de casos palidecen en comparación con otros lugares.



China ha informado solo dos muertes por COVID-19 desde abril, y nuevas infecciones en el punto más alto del número actual de brotes alrededor de 100 por día, en comparación con cientos de miles en EU.



Bloqueos por coronavirus se extienden un año después de que China conmocionara al mundo

En Tonghua, una ciudad de 2 millones de habitantes en la provincia de Jilin, fronteriza con Corea del Norte, a todos los residentes se les ha prohibido salir de sus hogares a partir del 21 de enero, esto después de que se detectaron 100 infecciones.



Algunos se han quejado en las redes sociales de suministros de alimentos insuficientes después de la orden repentina, lo que provocó una disculpa de los funcionarios locales.



Hay indicios de que el Gobierno central está tratando de fomentar cierta moderación.



Un editorial de la agencia de noticias estatal Xinhua mostró el 16 de enero que las autoridades locales deberían dejar de usar la frase "medidas en tiempo de guerra" para describir sus esfuerzos de contención. Tales consignas podrían causar pánico innecesario, "paralizar la mente de las personas" y afectar las actividades normales, señaló el editorial.



Pero con el feriado del Año Nuevo Lunar acercándose a mediados de febrero, cuando los funcionarios esperan que se realicen mil 700 millones de viajes a pesar de las súplicas para que la gente se quede en casa, es probable que continúe la situación en tiempos de guerra.



El país también está duplicando la vacunación, con planes para inocular a 50 millones de personas antes de la festividad con vacunas desarrolladas localmente.



“No toleramos la circulación del virus. Una vez que lo encontramos, lo reprimimos inmediatamente y no se permiten los brotes ”, dijo Lu Hongzhou, médico de enfermedades infecciosas que asesora a los gobiernos central y de Shanghai sobre el tratamiento de COVID-19.



“Nuestro país siempre ha seguido esta estrategia y no se puede ajustar”.