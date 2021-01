ONU: 255 millones de empleos se perdieron en el mundo en 2020 por el coronavirus

POR JUAN CARLOS PEÑA, E&N

La pandemia provocada por el coronavirus en la que se encuentra el mundo desde ya poco más de un año, ya ha tenido fuertes repercusiones en el sector laboral, ya que el Covid-19 golpeó con fuerza a los empleos en el mundo en 2020, así lo señaló la Organización de las Naciones Unidas (ONU) este lunes 25 de enero.

De acuerdo con la organización, la afectación laboral es equivalente a más de 250 millones de dólares perdidos.

Coronavirus afecta al trabajo mundial

Según el estudio “COVID-19 and the world of work. Seventh edition. Updated estimates and analysis”, realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la ONU, en 2020 se perdió el 8.8 % de las horas de trabajo globales, en comparación con el cuarto trimestre de 2019.

Dicha cifra es equivalente a 255 millones de empleos de tiempo completo, o “aproximadamente cuatro veces mayor que el número perdido durante la crisis financiera mundial de 2009”, señaló la OIT.

“Esta ha sido la crisis más severa para el mundo del trabajo desde la Gran Depresión de la década de 1930”, puntualizó el director de la OIT, Guy Ryder, en una sesión informativa virtual.

Afectaciones del coronavirus

Desde que apareció en China hace poco más de un año, el virus ha matado a más de 2.1 millones de personas, ha infectado a decenas de millones y ha golpeado la economía mundial.

La agencia de trabajo de las Naciones Unidas, explicó que alrededor de la mitad de las horas de trabajo perdidas fueron calculadas a partir de la reducción de las horas de trabajo de las personas que actualmente aún conservan sus empleos.

Sin embargo, el mundo también ha presenciado “niveles sin precedentes de pérdida de empleo” el año pasado, según la OIT, esto debido a que en 2020, el desempleo mundial se disparó 1.1%, es decir, 33 millones de personas más, hasta un total de 220 millones y una tasa mundial de desempleo del 6.5 por ciento el año pasado.

De igual forma, el director de la OIT, destacó que otras 81 millones de personas no se registraron como desempleadas, sino que “simplemente abandonaron el mercado laboral”.

“O no pueden trabajar quizás debido a las restricciones de la pandemia o las obligaciones sociales o han dejado de buscar trabajo”, dijo.

Por tanto, esto ha provocado de acuerdo con la ONU, que sus talentos, sus habilidades y su energía se han perdido.

Asimismo, las horas de trabajo perdidas el año pasado redujeron los ingresos laborales mundiales en un 8.3%, lo que es equivalente a 3.7 billones de dólares o al 4.4% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial, así lo precisó la OIT en su séptimo informe dedicado al impacto de la pandemia en el mundo laboral.

Vacunas, ¿un alivio para el mudo laboral?

Con dicho escenario, la constante distribución de las diversas vacunas seguras y eficaces contra el Covid-19, han generado una esperanza en las personas, de que el mundo pronto pueda volver a la normalidad.

Sin embargo, cabe señalar que la OIT puntualizó que las perspectivas de una recuperación del mercado laboral mundial este año son “lentas, desiguales e inciertas”.

Coronavirus afecta trabajo femenino más que el masculino

Esto ya que la organización señaló el impacto desigual que la crisis había tenido en los trabajadores del mundo, afectando a las mujeres y los trabajadores más jóvenes mucho más que a otros.

Al respecto, las pérdidas del empleo femenino el año pasado, fueron del 5%, en comparación con el 3.9% de los hombres a nivel mundial.

De cara al futuro, la OIT instó a los países a brindar un apoyo especial a los grupos y sectores más afectados, y también a los sectores que probablemente puedan generar numerosos puestos de trabajo rápidamente.