Boom de viajeros turistas a ciudades de EE.UU. para adquirir la vacuna del covid-19

Como con cualquier bien escaso, la demanda suele superar la oferta. Esa teoría se ha cumplido con uno de los recursos quizás más valiosos en los últimos meses: la vacuna contra el covid-19. Por eso, la incertidumbre que viene generando la demora en la distribución de dosis contra el coronavirus en diferentes países. Eso ha desatado maniobras individuales para dar con ese lugar donde exista la posibilidad de por fin estar cerca de la inmunización.

En Estados Unidos, estados como Florida y ciudades como Nueva York, Washington o Illinois, están permitiendo sin mayor objeción la vacunación contra el covid-19 a turistas. Sin embargo, lo que empezó como un plan de vacunación local, se fue convirtiendo en un epicentro “del turismo de vacunas”.



¿Pero en qué consiste esta curiosa práctica que hoy genera que viajeros de otros estados de EE.UU. y de todo el mundo lleguen a estos lugares para vacunarse?. Detrás de esto aparecen implicaciones, y hasta dudas sobre cómo acceder a la dosis como turista.



Lo primero que usted debe saber si va a planear un viaje a estas zonas de Estados Unidos es que hacerlo en sí, es conflictivo, pues la recomendación sanitaria es tratar de permanecer en casa. “Existe el riesgo de estar viajando y generar aglomeraciones que pueden resultar en contagios masivos“, tal cual indicó, Germán Camacho, infectólogo de la Asociación Colombiana de Infectología (Acin).



Posterior a lo anterior, una persona que decida irse a Florida o alguna de las tres ciudades mencionadas para vacunarse, debe saber que, así como cualquier residente de ese estado, deberá ajustarse a las normas que rigen en el plan de inmunización.



En todo Florida, Nueva York, Washington e Illinois, el múltiplo común es dar prioridad a los mayores de 65 años, al personal médico y trabajadores del sector salud; y contagiados con complicaciones extremas. Por lo que si no hace parte de estos grupos poblaciones, no podrá acceder a la vacuna.

En cuanto a los mecanismos y puntos de vacunación, por ejemplo, en Florida, se debe solicitar cita previa en las diferentes líneas telefónicas que las autoridades sanitarias han puesto a disposición en cada ciudad o condado para que las personas a parten su cita de vacunación y, también, se podrá hacer directamente en las cadenas de supermercados Plublix. Sin embargo, ciudadanos colombianos residentes en Hollywood, Florida, como Esteban Gómez, han dicho a este medio que las líneas telefónicas para pedir cita de vacunación se encuentran colapsadas. En este momento, la ilusión de Gómez es poder vacunar a su abuela, pues él aún no tiene mayor oportunidad para vacunarse por ser menor de 65 años.



“Hemos intentando pedir cita para mi abuela para que antes que se devuelva a Colombia pueda vacunarse ya que allá sería más difícil, pero no hemos podido lograr la programación”, indicó el colombiano residente en EE.UU.

Por el lado de Nueva York, los lugares autorizados para la vacunación son todos los hospitales públicos y clínicas de la ciudad, así mismo, en escuelas públicas como el Campus educativo Bushwick. Mientras que en Washington como en Illinois, se hará en los diferentes hospitales, clínicas y farmacias de las ciudades.



Recuerde qué, además de cumplir con el grupo poblacional para vacunarse, usted debe revisar antes de tomar la decisión de viajar a EE.UU., estar al tanto de las restricciones que este país tiene para el ingreso, pues actualmente, por la pandemia, tiene cierres parciales (ver gráfico).



Es clave destacar que, toda esta búsqueda de vacuna, ha generado una polémica por ejemplo en Florida donde los residentes se han mostrado en desacuerdo frente al suministro de vacunas a turistas.



Sin embargo, lo grave es que también se han prendido las alarmas de autoridades sanitarias de Florida , cuando centros médicos como el Mount Sinair de Miami Beach anunciaron hace un par de días que desde hoy se cancelarán todas las citas de vacunación ante un posible panorama de escasez en el suministro de la vacuna. Y es que no más allí, de las más de 1,1 millones de dosis de vacunas aplicadas, 39.000 la recibieron personas no residentes. Por lo que en ese estado ya se han venido dando órdenes para dar prioridad a los residentes antes que los turistas. De hecho hay varios condados que desde la semana pasada cancelaron las inyecciones para externos no solo estadounidenses sino extranjeros.

Según el infectólogo Camacho, quien desee hacer este tipo de viaje deberá hospedarse máximo por cuatro semanas para cumplir con el tiempo estimados para la segunda dosis. La cual es totalmente obligatoria para lograr la inmunidad.