Biden le pide a Trump que exija a los manifestantes poner fin al caos

Por La República (Colombia)



Ante el caos y los disturbios en Washington DC, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, le solicitó a Donald Trump exigirle a sus seguidores poner un alto a las manifestaciones.



"Le pido al presidente Trump que de en un discurso por televisión nacional para que cumpla con su juramento, cumpla con la constitución y exija un fin a esto", precisó Biden en vivo. El demócrata mostró su preocupación frente a los hechos que se están presentando en el Congreso y señaló que lo que se está viendo en las pantallas no representa a los Estados Unidos que conoce.



"Las escenas de caos no representan quienes somos. Es caos. Es un grupo de extremistas. Le pido a esta turba que se retire y permita que la democracia siga funcionando", comentó el mandatario. Biden comentó que es triste cómo la nación llegó a un momento tan oscuro como este. "Esto no es una protesta es insurrección, el mundo y otros estadounidenses están observando", precisó.



El mandatario señaló que es momento de hacer un alto y trabajar juntos. "A pesar de lo que estamos viendo hoy sigo siendo optimista de las oportunidades nunca ha habido algo que no podamos lograr si lo hacemos juntos y lo que estamos viendo hoy le dice a todos que debemos poner un alto", dijo.



"Presidente Trump de un paso adelante, que Dios bendiga a EE.UU. a las fuerzas militares y a todas las personas en el capitolio que están tratando de mantener el orden", concluyó Biden.

