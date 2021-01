Apple analiza remover todos los puertos para el iPhone 13, hasta el de carga

Por Clarin.com



Apple sigue buscando el teléfono perfecto. Todo parece indicar que el diseño del smartphone que debutó en 2007 todavía no alcanzó su forma final y la compañía intenta innovar con cada iteración. Y un rumor apunta a que 2021 podría traer el primer iPhone 100% sin puertos: no les alcanzó con remover el jack del auricular, sino que ahora van por el del cargador.



La carga inalámbrica ya es usada por muchos usuarios y Apple apunta a una migración masiva que podría resolver algunos problemas, pero que también podría traer otros.



La duda inmediata que aparece es por qué: qué se gana con un teléfono “portless”. Y si de Apple hablamos, además de la innovación tecnológica, es probable que la cuestión estética sea la primera respuesta. Un teléfono sin ningún “agujero” (porque, a fin de cuentas, eso es un puerto) daría como resultado una pieza sin menos obstrucciones para las manos, dando como resultado un teléfono más “limpio”.



Pero también es cierto que menos conectores implica menos tecnología que se pueda romper: muchas veces los teléfonos ven dañados sus conectores y, en la mayoría de los casos, repararlos es muy costoso.





Otra ventaja tiene que ver con la impermeabilidad: sin lugares donde pueda entrar agua, las posibilidades de daños por humedad se reducen. No todo es ganancia: los problemas de no tener puerto de carga Sin embargo, con la innovación podrían venir algunos problemas, que son precisamente los que, según trascendió, Apple viene testeando. En primer lugar, la carga inalámbrica levanta mucha temperatura.



Además, los cargadores Qi son caros y, en muchos casos, difíciles de conseguir.



El tiempo de carga de los sistemas inalámbricos es además más alto que por cable. Sin embargo, con su línea iPhone 12 , Apple intentó precisamente resolver este problema, ya que la carga MagSafe tiene como objetivo mantener el cargador en la posición correcta en el iPhone para garantizar una transferencia de energía estable y rápida.



Y hay un tema no menor de compatibilidad: los puertos de alimentación también tienden a funcionar como puertos de datos para la sincronización con PC / Mac y para el uso de contraseñas y accesorios: eliminar esta opción presentaría una desventaja significativa para muchos.



La modificación sería importante más allá de Apple y sus iPhone: cada estándar que la compañía introdujo en la industria, como por ejemplo la tecnología touch, se fue adoptando paulatinamente y en muchos casos de manera irreversible.



De hecho, la tecnología touch, el “notch”, el desbloqueo facial, la multiplicidad de cámaras traseras y los sensores de huellas digitales fueron introducidos por Apple. También uno resistido por muchos: la eliminación del conector de auricular.



Los rumores apuntan a la segunda mitad de 2021

La información surge de conocidos “insiders” de la comunidad de Apple y apuntan a esta tecnología para la segunda mitad de 2021.



Jon Prosser, un conocido especialista por sus precisas predicciones en esta área, confía en que esto sucederá. Ming-Chi Kuo de TF International Securities (haciendo predicciones a partir del análisis de la cadena de suministro) publicó una investigación que muestra que 2021 será el año en que aparecerá un iPhone sin puerto.



Un informe de 2019 predijo correctamente la lista de lanzamientos del iPhone para 2020, lo que le otorga cierta credibilidad. Pronostica que el iPhone que se lance en 2021 no tendrá puertos, probablemente el modelo de gama más alta.



Esto luego marcaría la tendencia para el año siguiente, con esa característica de diseño que se filtraría a los modelos menos costosos.