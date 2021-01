El mundo recibe discretamente el año nuevo 2021 a la sombra de la pandemia

Por DW.com



Tras meses de restricciones por esa contagiosa enfermedad que causó más de 1,8 millones de muertos en todo el planeta, las nuevas olas de la epidemia obligaron a la mayoría de la gente a seguir los festejos desde el sofá de su hogar.



Los primeros países en ingresar a 2021 este jueves, Samoa y Kiribati en el Pacífico Sur, tuvieron menos que celebrar de lo habitual, ya que están aislados del mundo debido al cierre de fronteras y enfrentan un aumento de las aguas debido al cambio climático.



Nueva Zelanda

Nueva Zelanda recibió el año nuevo con una serie de grandes festivales de música y espectáculos de fuegos artificiales, así como un espectáculo de luces en la ciudad más grande del país, Auckland. Sin casos comunitarios de COVID-19 en el país, los eventos se desarrollaron según lo planeado sin límites de multitud u otras restricciones de salud.





Australia

Sydney, la ciudad más poblada de Australia, por otro lado, parecía una ciudad fantasma cuando el reloj avanzaba de 2020 a 2021. Los fuegos artificiales del puerto eran más pequeños que en años anteriores y estaban dirigidos a una audiencia televisiva. Las cercas de alambre bloquearon la entrada a la playa y la policía impidió que cualquiera se dirigiera hacia los miradores, donde normalmente hasta un millón de personas ven los mundialmente famosos fuegos artificiales.



Los juerguistas de Año Nuevo que infrinjan las leyes de bloqueo del puerto de Sydney corren el riesgo de ser multados con 1.000 dólares australianos (770 dólares estadounidenses), mientras las autoridades intentan detener un brote de COVID-19 en la ciudad.





Corea del Sur

En Seúl, la tradicional ceremonia de toque de campanas se realizó sin audiencia y se transmitió por televisión. Por lo general, decenas de miles de personas ven cómo una gran campana de bronce en el pabellón de Bosingak suena 33 veces para tener suerte. Las celebraciones al aire libre también se cancelaron en otras ciudades coreanas.



Taiwán

Taiwán organizó su icónico espectáculo de fuegos artificiales de Nochevieja en el edificio Taipei 101 de 509 metros de altura, uno de los edificios más altos del mundo, mientras que algunos eventos al aire libre planeados en la isla se redujeron o cancelaron.





China

Algunos fuegos artificiales se llevaron a cabo en las ciudades chinas sin restricciones, ya que la pandemia está en gran parte bajo control allí. Sin embargo, el Año Nuevo chino se celebra tradicionalmente en febrero, lo que significa que el 31 de diciembre no es un día festivo particularmente importante en el país.



En Wuhan, la ciudad china donde se detectó el virus por primera vez a finales de 2019, miles de personas festejaron la llegada de 2021.



Rusia

En Rusia, el presidente Vladimir Putin, reconoció en su discurso de Año Nuevo que una segunda ola del coronavirus golpea al país. "Desgraciadamente, la epidemia no se ha frenado completamente. La lucha contra la epidemia no cesa un minuto", declaró. Poco antes, como cada año, unas decenas de personas se zambulleron en las gélidas aguas del lago Baikal en Siberia, con temperaturas de hasta -35º C.





Emiratos Árabes Unidos

En Dubai, miles de personas asistieron a un espectáculo de fuegos artificiales e iluminaciones láser en Burj Khalifa, la torre más alta del mundo, a pesar de un gran número de nuevos casos. Los asistentes debían usar mascarilla y registrarse con un código QR.



Alemania

En Berlín, la velada comenzó con más calma que en años anteriores, según los bomberos y la policía. En muchos barrios de Berlín todavía se oían detonar petardos, pero menos de lo habitual.



Los servicios de emergencia elogiaron a los residentes por adherirse en gran medida a las medidas de Nochevieja en medio de la pandemia, aunque la policía detuvo temporalmente a más de 80 personas por violar las restricciones.



Con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales en la histórica Puerta de Brandenburgo de Berlín cancelado, el área permaneció prácticamente vacía. La cadena de televisión ZDF transmitió un programa en vivo desde el sitio sin multitudes presentes.



En Berlín-Buckow, un supermercado se incendió y colapsó parcialmente. Los fuegos artificiales parecían haber sido almacenados en parte del edificio y explotaron y volaron por el área, según un portavoz del departamento de bomberos. Un hombre de 63 años en Brandeburgo perdió una mano mientras manejaba petardos ilegales.



España

En Madrid, los españoles se comieron las doce uvas con las campanadas del famoso reloj de la Puerta del Sol desde los sofás de sus casas, ya que la famosa plaza de la capital española estaba esta Nochevieja completamente vacía.



Italia

Con un toque de queda en todo el país, Italia celebró el final de 2020 principalmente de forma digital, con estrellas de la música como Gianna Nannini actuando en eventos de transmisión. La capital, Roma, también emitió una prohibición de los fuegos artificiales que dura hasta el 6 de enero.



Grecia

En Grecia, las ciudades se superaron a sí mismas con exhibiciones de fuegos artificiales más grandes de lo habitual, y los medios griegos informaron "uno de los espectáculos pirotécnicos más espectaculares de todos los tiempos".



Francia

En París, los Campos Elíseos estaban vacíos. Bajo los árboles adornados con luces rojas, una veintena de policías paraban a los escasos vehículos que circulaban por esta famosa calle para verificar los certificados de desplazamiento y multar a los infractores.



Francia vivió la Nochevieja bajo toque de queda, vigilada excepcionalmente por 100.000 policías y gendarmes.



Reino Unido

En la golpeada Londres no ha habido celebraciones como recomendó el gobierno, que pidió a la gente que se quedara en casa para evitar propagar el virus con el eslogan "Hagan como si lo tuvieran".



La cantante estadounidense Patti Smith, de 74 años, dio un concierto por YouTube en homenaje a los sanitarios del Reino Unido fallecidos por COVID-19. Pero la difusión en directo en una gran pantalla en Piccadilly Circus fue anulada en el último momento debido a la pandemia.