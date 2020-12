Las 10 formas en las que el covid-19 ha cambiado la economía mundial para siempre

Por Bloomberg



Los choques económicos como la pandemia de coronavirus de 2020 solo llegan una vez cada pocas generaciones y provocan un cambio permanente y de gran alcance.



Medida por la producción, la economía mundial está en camino de recuperarse de una recesión como la que apenas ninguno de sus 7.700 millones de personas ha visto en su vida. Las vacunas deberían acelerar el repunte en 2021 pero otros legados de Covid-19 darán forma al crecimiento global en los próximos años.



Algunos ya son discernibles. La adquisición de trabajos de fábrica y servicios por parte de robots avanzará, mientras que los trabajadores de cuello blanco se quedan en casa más tiempo. Habrá más desigualdad entre países y dentro de ellos. Los gobiernos desempeñarán un papel más importante en la vida de los ciudadanos, gastando y debiendo más dinero. Lo que sigue es una descripción general de algunas de las transformaciones en curso.



Leviatán



El gran gobierno protagonizó un regreso cuando el contrato social entre la sociedad y el estado se reescribió sobre la marcha. Se convirtió en un lugar común para las autoridades rastrear a dónde iban las personas y con quiénes se encontraban, y pagar sus salarios cuando los empleadores no podían hacerlo. En los países donde las ideas del libre mercado habían reinado durante décadas, las redes de seguridad debían remendarse.



Para pagar por estas intervenciones, los gobiernos del mundo registraron déficit presupuestarios que se suman a US$ 11 billones este año, según McKinsey & Co ya existe un debate sobre cuánto tiempo pueden continuar tales gastos y cuándo los contribuyentes tendrán que comenzar a pagar la factura, al menos en las economías desarrolladas, las tasas de interés ultrabajas y los mercados financieros tranquilos no apuntan a una crisis a corto plazo.



A largo plazo, un gran replanteamiento de la economía está cambiando de opinión sobre la deuda pública. El nuevo consenso dice que los gobiernos tienen más espacio para gastar en un mundo de baja inflación y deberían usar la política fiscal de manera más proactiva para impulsar sus economías. Los defensores de la teoría monetaria moderna dicen que fueron pioneros en esos argumentos y que la corriente principal solo ahora se está poniendo al día.

Dinero aún más fácil

Los bancos centrales volvieron a sumergirse en la impresión de dinero. Las tasas de interés alcanzaron nuevos mínimos históricos. Los banqueros centrales intensificaron su flexibilización cuantitativa, ampliándola para comprar deuda corporativa y gubernamental.



Todas estas intervenciones monetarias han creado algunas de las condiciones financieras más favorables de la historia y han desatado un frenesí de inversión especulativa, que ha dejado a muchos analistas preocupados por los peligros morales que se avecinan. Pero las políticas del banco central serán difíciles de revertir, especialmente si los mercados laborales siguen fracturados y las empresas continúan con su reciente aumento de ahorro.



Y la historia muestra que las pandemias deprimen las tasas de interés durante mucho tiempo, según un artículo publicado este año . Encontró que un cuarto de siglo después de la aparición de la enfermedad, las tasas eran típicamente 1,5 puntos porcentuales más bajas de lo que hubieran sido de otra manera.

Deudas y zombis

Los gobiernos ofrecieron crédito como salvavidas durante la pandemia, y las empresas se apoderaron de él. Uno de los resultados fue un aumento en los niveles de deuda empresarial en el mundo desarrollado. El Banco de Pagos Internacionales calcula que las empresas no financieras tomaron prestados US$3.36 billones netos en la primera mitad de 2020.



Con los ingresos cayendo en muchas industrias debido a los bloqueos o la precaución de los consumidores, y las pérdidas afectando los balances de las empresas, se dan las condiciones para una “importante crisis de solvencia corporativa”, según un nuevo informe .



Algunos también ven peligro en ofrecer demasiado apoyo a las empresas, con muy poca discriminación sobre quién lo recibe. Dicen que es una receta para crear "empresas zombis" que no pueden sobrevivir en un mercado libre y que solo se mantienen vivas gracias a la ayuda estatal, lo que hace que toda la economía sea menos productiva.

Grandes divisiones

El debate sobre el estímulo puede parecer un lujo del primer mundo. Los países pobres carecen de los recursos para proteger empleos y negocios, o invertir en vacunas, como lo han hecho sus pares más ricos, y necesitarán apretarse el cinturón antes o arriesgarse a crisis cambiarias y fuga de capitales.



El Banco Mundial advierte que la pandemia está generando una nueva generación de pobreza y crisis de deuda, y el FMI dice que las naciones en desarrollo corren el riesgo de retroceder una década .



Los gobiernos acreedores del G-20 han tomado algunas medidas para aliviar la difícil situación de los prestatarios más pobres, pero los grupos de ayuda los han criticado por ofrecer solo un alivio limitado de la deuda y por no lograr que los inversionistas privados participen en el plan.

En forma de K

El trabajo mal pagado en los servicios, donde hay más contacto cara a cara con los clientes, tendió a desaparecer primero cuando las economías se bloquearon. Y los mercados financieros, donde la mayoría de los activos son propiedad de los ricos, regresaron mucho más rápido que los mercados laborales.





El resultado ha sido etiquetado como una " recuperación en forma de K ". El virus ha ampliado las brechas de ingresos o riqueza en las divisiones de clase, raza y género.



Las mujeres se han visto afectadas de manera desproporcionada, en parte porque es más probable que trabajen en las industrias que tuvieron problemas, pero también porque tuvieron que soportar gran parte de la carga adicional del cuidado de los niños cuando las escuelas cerraron. En Canadá, la participación de la mujer en la fuerza laboral cayó al nivel más bajo desde mediados de la década de 1980.

El surgimiento de los robots

Covid-19 provocó nuevas preocupaciones sobre el contacto físico en industrias donde el distanciamiento social es difícil, como el comercio minorista, la hostelería o el almacenamiento. Una solución es reemplazar a los humanos con robots .



Las investigaciones sugieren que la automatización a menudo gana terreno durante una recesión. En la pandemia, las empresas aceleraron el trabajo en máquinas que pueden registrar a los huéspedes en hoteles, cortar ensaladas en restaurantes o cobrar tarifas en las cabinas de peaje. Y las compras se movieron más en línea.



Estas innovaciones harán que las economías sean más productivas. Pero también quieren decir que cuando sea seguro volver al trabajo, algunos trabajos simplemente no estarán allí. Y cuanto más tiempo permanezca la gente desempleada, más se pueden atrofiar sus habilidades, algo que los economistas llaman "histéresis".

Estás en silencio

Más arriba en la escala de ingresos, las oficinas remotas de repente se convirtieron en la norma. Un estudio encontró que dos tercios del PIB de EE. UU. En mayo fueron generados por personas que trabajaban desde casa. Muchas empresas les dijeron a los empleados que se mantuvieran alejados de la oficina hasta bien entrado el 2021, y algunas señalaron que harán que el trabajo flexible sea permanente.



El trabajo desde casa ha pasado en su mayoría la prueba de tecnología, lo que brinda a los empleadores y al personal nuevas opciones. Esa es una preocupación para las empresas que se adaptan a la antigua infraestructura de la vida de la oficina , desde bienes raíces comerciales hasta alimentos y transporte. Es una bendición para quienes están construyendo uno nuevo: las acciones en la plataforma de videoconferencia Zoom se multiplicaron por seis este año.



La opción del trabajo a distancia, junto con el miedo al virus, también provocó una estampida de urbanitas hacia los suburbios o el campo y, en algunos países, un aumento en los precios de las propiedades rurales.

¿No va a ninguna parte?

Algunos tipos de viajes se detuvieron casi por completo. El turismo global cayó 72% en el año hasta octubre, según Naciones Unidas. McKinsey calcula que una cuarta parte de los viajes de negocios podrían desaparecer para siempre a medida que las reuniones se realicen en línea.



Con las vacaciones invertidas y los eventos masivos como festivales y conciertos cancelados, la tendencia entre los consumidores a favorecer las “experiencias” sobre los productos se ha interrumpido. Y cuando las actividades se reanuden, es posible que no sean las mismas. “Todavía no sabemos cómo van a ser los conciertos, realmente”, dice Rami Haykal, copropietario del lugar Elsewhere en Brooklyn. "Creo que la gente será más consciente del espacio personal y evitará los lugares que estén demasiado llenos".



Es posible que los viajeros tengan que llevar certificados sanitarios obligatorios y pasar por nuevos tipos de seguridad. China Tech Global, con sede en Hong Kong, ha desarrollado una cabina de desinfección móvil que está tratando de vender a los aeropuertos. El director ejecutivo Sammy Tsui dice que puede eliminar los patógenos del cuerpo y la ropa en 40 segundos o menos. "Sientes algo de aire fresco en tu cuerpo y algo de niebla", dice. "Pero no te sientes mojado".

Una globalización diferente

Cuando las fábricas chinas cerraron temprano en la pandemia, envió ondas de choque a las cadenas de suministro en todas partes, e hizo que las empresas y los gobiernos reconsideraran su dependencia de la potencia manufacturera del mundo.



NA-KD.com de Suecia, por ejemplo, es parte de una floreciente industria minorista de "moda rápida" que se mueve con las tendencias de las redes sociales en lugar de las temporadas tradicionales. Después de que las entregas se atascaran este año, la empresa trasladó parte de la producción de China a Turquía, dice Julia Assarsson, jefa de entrada y aduanas.



Ese es un ejemplo de ajuste de la globalización sin retroceder. En otras áreas, la pandemia puede alentar a los políticos que argumentan que es riesgoso depender de las importaciones de bienes vitales para la seguridad nacional, como resultaron ser los ventiladores y las máscaras este año.

Volverse verde

Antes de la pandemia, los ambientalistas reflexionaban principalmente sobre las teorías del pico del petróleo: la idea de que el auge de los vehículos eléctricos podría afectar permanentemente la demanda mundial de uno de los combustibles fósiles más contaminantes.



Pero cuando 2020 vio aviones en tierra y gente que se quedó en casa, incluso las grandes petroleras como BP sintieron una amenaza real de que el mundo se tomara en serio el clima.



Los gobiernos de California al Reino Unido anunciaron planes para prohibir la venta de automóviles nuevos a gasolina y diésel para 2035. Y Joe Biden fue elegido con la promesa de que Estados Unidos se volverá a unir al Acuerdo de París.