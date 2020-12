Guatemala sitúa en US$211 millones el coste de la reconstrucción tras el paso de 'Eta' e 'Iota'

Por Prensa Libre



Las pérdidas y daños causados por ambas tormentas ascienden, según estimaciones, a los 4.182 millones de quetzales (US$536,5 millones), tal y como ha indicado la Secretaria de Planificación y Programación, Keila Gramajo, que ha indicado que la cuantía podría ser mayor.



Las autoridades han estimado los montos necesarios para la atención temprana y reconstrucción para proyectos y programas del 2020 y 2021, según informaciones del diario 'Prensa Libre'.



Para definir la cifra total aún hace falta recabar la información del sector macroeconómico, y de los sectores de la salud, industria, electricidad, así como del turismo y comercio.



Los afectados por los huracanes 'Eta' e 'Iota' en el país rondan los 2,5 millones, mientras que 60 personas habrían muerto y un centenar habría desaparecido.

Giammattei anuncia que en enero comenzará construcción de casas

El presidente Alejandro Giammattei participó este lunes 28 de diciembre en la inauguración de la unidad de apoyo técnico de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Comunicaciones y la Segeplan.



Dijo que las referidas instituciones tienen un gran reto y es la reconstrucción del país y la reactivación económica como producto de la pandemia. Añadió que la planificación es la base para ejecutar los proyectos que el país requiere en estos tiempos de reconstrucción y de activación.



Indicó que los daños a la infraestructura no se han podido detener e hizo referencia a los daños ocasionados en Morales, Izabal.



Giammattei señaló que hay una emergencia nacional como consecuencia de las tormenta tropical Eta y la depresión tropical Iota “que nos va a costar a los guatemaltecos muchísimos recursos y los vamos a tener que emplear el año entrante muy eficientemente”.



Afirmó que el objetivo es recuperar las viviendas de más de 30 mil personas que están albergadas porque perdieron sus bienes.



Agregó que el año entrante será prioritario hacer el planteamiento para la recuperación de esas 30 a 40 comunidades que tendrán que trasladar porque el lugar donde están ya no es habitable.



También indicó que se construyen albergues multifamiliares, mientras se obtienen los recursos para comenzar con la construcción de casas. Anunció que en enero 2021 comenzarán con las construcción de las primeras 600 viviendas, las cuales se construirán en lugares donde no hay riesgo, es terreno propio y se llena el resto de los requisitos.



Afirmó que una comisión multisectorial verá el tema del traslado de las distintas aldeas, especialmente en Alta Verapaz, Izabal y Huehuetenango.



Resaltó que esto implicará un gasto fuerte para el Estado, pero se tiene que hacer para proteger la vida de los guatemaltecos que están en riesgo.



Convenio de cooperación

Manifestó que los convenios de cooperación interinstitucional son factores de cambios “reales” porque apoyan en la competitividad y la productividad.



También contribuye a una mejor integración económica. Dijo que si el Ministerio de Comunicaciones tiene la idea de hacer una carretera hace los estudios, pero luego de la licitación se debe obtener la licencia ambiental.



Por lo que ahora pretenden cambiar la forma del proceso, pues se busca que los proyectos salgan con su licencia ambiental pre aprobada para no perder tiempo.