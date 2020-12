Guatemala restringe vuelos de Reino Unido y Sudáfrica

Por Prensa Libre



El presidente Alejandro Giammattei dijo este lunes que no habrá por el momento un toque de queda, pero que no se descarta si las cifras de contagios y muertes por covid-19 repuntan en el país. “Quiero decirles que esa medida no está siendo considerada, aunque sí analizada en caso de que el rebrote de la enfermedad alcance un pico sin precedentes”, refirió el mandatario.



Giammattei se refirió al “relajamiento social” que ha habido en las últimas semanas respecto de descuidar las medidas preventivas.



Esto “puede traerle consecuencias nefastas al país; es por eso que apelamos a ustedes”, refirió.



“Si no queremos cerrar el país, si no queremos regresar a los toques de queda” y a las restricciones de movilización, “la responsabilidad es de nosotros lo guatemaltecos”, enfatizó.



El presidente recordó la importancia de usar correctamente la mascarilla, lavarse las manos y cumplir con el distanciamiento social.



“Evitemos que el deschongue de los guatemaltecos ocasione la muerte de miles de personas” agregó.



Restricción de ingresos al país

También informó, junto con la ministra de Salud, Amelia Flores, que se restringirán los vuelos provenientes del Reino Unido, Sudáfrica, y otros países que hayan registrado casos de una segunda cepa de coronavirus que se considera más letal.



“Debido a la identificación de una nueva cepa de covid-19 en algunos países como Inglaterra, Sudáfrica y otros, hemos tomado la decisión de emitir un acuerdo ministerial en el que damos algunas disposición a Migración para restringir el ingreso de pasajeros provenientes de estos países”, dijo Flores.



La ministra dijo que la medida duraría dos meses (período revisable), y ofreció dar más detalles el próximo miércoles.



Giammattei agregó que la decisión aplica a todos los ingresos por aire, mar y tierra.



“Todas aquellas personas que tengan menos de 14 días de haber visitado Inglaterra o alguno de los países mencionados en este nueva cepa, no podrán entrar al país”, explicó el mandatario, “o podrán entrar directamente a una cuarentena que no deberá ser superior a siete días”, aclaró.



Explicó que en 48 horas notificarán a las entidades respectivas, como Migración y Aeronáutica Civil, así como a las aerolíneas.



Segunda ola

Edwin Asturias, director de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), se refirió este lunes en su cuenta de Twitter a la segunda ola de coronavirus en Guatemala. “Bueno, acá vamos Guatemala, la segunda ola covid-19 está acá”, escribió Asturias.



“Hay varios indicadores que hemos estado monitoreando. Uno es el número de casos que hemos estado teniendo, el número de contagios y positividad. Todo nos muestra que hay una escalada que veníamos observando, más o menos, hace dos semanas”, dijo Asturias.