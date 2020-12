9 momentos que marcaron el mundo de la Tecnología en 2020

Por Expansión / La Tercera



Plataformas de videoconferencias, laptops y notebooks 2-en-1, nuevas consolas de videojuegos, realidad virtual, celulares plegables, inteligencia artificial, tarjetas gráficas fotorrealistas y mucho más. Todo con un mundo funcionando a media máquina, lo que, como se ve, no ha aminorado el interés innovador en productos y servicios. En ese sentido, tecnológicamente hablando, no ha sido un mal año, ni en cuanto a lo económico ni en términos de novedades.



El 2020 será un año que pasará a la historia por ser un momento donde la digitalización de procesos y servicios llegó para quedarse en el mundo. De acuerdo con el informe CEO Outlook 2020, el 80% de los responsables de empresas han dicho que en el año digitalizaron sus negocios, a causa de COVID-19.



Además 50% de los empresarios afirmó que sus procesos a nivel digital avanzaron más de lo previsto y 30% señala que su desarrollo empresarial se sitúa por delante de lo esperado, antes de la pandemia. Sin embargo, además de COVID, en el mundo de la tecnología sucedieron varios sucesos en el año que marcaron la agenda.



1. Zoom

Este año hemos visto el surgimiento de varias plataformas de teleconferencias. Ha sido una verdadera explosión de ofertas por parte de casi todos los grandes actores tecnológicos actuales. Pero hubo una que destacó por sobre el resto: Zoom. Sin ser demasiado conocida previo a la pandemia, y creada hace ya algunos años en Silicon Valley, Zoom tuvo en su último año un crecimiento explosivo, transformándose casi por defecto en la herramienta para sostener una reunión virtual o una clase remota. Hay muchas plataformas más, sin duda, pero ninguna de ellas ha logrado la popularidad de Zoom. Es cosa de preguntarse, ¿cuántas reuniones por Zoom tuviste la última semana?



2. Cancelación del MWC

Después de vivir el CES 2020, muchos de los expertos en tecnología esperaban volver a verse en Barcelona en febrero de este año, sin embargo el coronavirus ya no permitió que el Mobile World Congress se llevará a cabo. Esto además de sorprender, representó un impacto en el crecimiento del mercado de smartphones, y una pérdida para la ciudad de española de 492 millones de euros .



3. Lanzamiento SpaceX

NASA lanzó la primera misión de SpaceX, un lanzamiento histórico para la empresa de Elon Musk, pues se trató de la primera misión que concreta con el servicio espacial estadounidense. Los astronautas que pilotearon la misión, Doug Hurley y Bob Behnken, hicieron historia al integrar la cápsula Crew Dragon a la Estación Espacial Internacional.



Elon Musk, también CEO de Tesla, dijo antes del lanzamiento que recaudó US$346 millones para SpaceX, en una nueva ronda de financiamiento. Incluyendo la última ronda, la compañía ha recaudado más de US$567 millones y está valuada en alrededor de US$36.000 millones, según un informe de CNBC.



4. Audífonos inalámbricos

En esta área, no nos centraremos en escoger el mejor o el más conveniente de estos productos. En cambio, el foco lo pondremos en la desagradable e impuesta obsolescencia programada. Los nuevos dispositivos móviles, casi sin excepción, están haciendo desaparecer su famosa entrada Jack de 3.5″, el clásico orificio donde uno podía enchufar cualquier tipo de audífonos. ¿Por qué? La mayoría de los fabricantes están sacando esa entrada, en pos de forzar al usuario a desembolsar dinero extra para contar con un par de audífonos inalámbricos, que se conectan a través de Bluetooth. Claro, tener menos alambres en nuestros dispositivos es siempre algo bienvenido, pero debería ser un asunto voluntario, no impuesto por el fabricante.



5. Crisis en la economía digital

En mayo, Uber anunció el cierre de su vertical de movilidad de bicis eléctricas y la venta de este negocio a la empresa Lime, además se agudizó la crisis económica que algunas empresas, como Airbnb estaban padeciendo, aspecto que se reflejó en las ganancias presentadas a inversionistas, en el caso de las empresas públicas, y en recortes a su plantilla laboral.



6. Ciberataque a cuentas verificadas de Twitter

Cuentas verificadas de personalidades como Barack Obama, Elon Musk o Jeff Bezos se vieron afectadas en un ataque coordinado que colgó mensajes en los perfiles de usuarios de alto perfil, donde se pedían transferencias a través de una cuenta de Bitcoin y a cambio se ofrecían cantidades de retorno más grandes. El ataque provocó críticas a la red social, pero también la interrupción de actividad en la red en todo el mundo.



7. Tech hearing

Con un millón de documentos en la mano y una larga investigación, el Subcomité de Derecho Administrativo, Comercial y Antimonopolio de la Cámara de Representantes, en el Congreso de Estados Unidos, inquirió a los directores generales de Google, Amazon, Facebook y Apple a contestar acerca del funcionamiento de su negocio, su forma de generar ganancias y su relación con otros competidores de la industria. A partir de esta audiencia, algunas multas y problemas han estado en el foco de la agenda gubernamental estadounidense.



8. Llegada de Apple Silicon

Apple presentó el chip M1 del proyecto Silicon, el procesador que tendrán sus nuevas computadoras a partir de 2020. Al contar con este chip se espera mayor autonomía, mejor rendimiento de las computadoras, mejores gráficos y un incremento en la rapidez de respuesta de los equipos, especialmente con la actualización del sistema operativo MacOS Big Sur, que ocurrirá este jueves.



En 2018 fue la primera vez que se habló de esta ruptura entre Intel y Apple , y justo en ese momento se especulaba que para 2020 veríamos los resultados.



9. Compra de Slack

Salesforce anunció la compra de Slack, al cierre del mercado bursátil este martes y el detalle de la negociación que implica US$27.700 millones, con lo que la tecnológica especializada en plataformas para software empresarial ahora ganará el componente de una red social, que si bien como negocio ha perdido 40% de su valor desde que salió al mercado de bolsa en junio de 2019, es una de las apps de productividad más usadas en el mundo.