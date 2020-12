La nueva cepa del coronavirus que inquieta a todos los epidemiólogos

Por Agencias

La aparición en el Reino Unido de una nueva cepa del coronavirus mucho más contagiosa que las demás preocupa a los epidemiólogos y ha llevado, en el plazo inmediato, a países como Alemania, Francia, Italia, Irlanda, los Países Bajos y Austria a suspender los vuelos desde territorio británico este domingo.



Los 38.000 nuevos casos reportados este domingo por las autoridades británicas suponen un nuevo récord diario y da muestras de la magnitud de esta nueva cepa que ha obligado a Boris Johnson a endurecer las restricciones en Londres y en el sudeste del país.



El asesor científico del gobierno británico, Patrick Vallance, había indicado el sábado que esta nueva variante de Sars-CoV-2, además de propagarse rápidamente, también se estaba convirtiendo en la forma "dominante", habiendo provocado "un aumento muy acusado" de hospitalizaciones en diciembre. Ella habría aparecido a mediados de septiembre en Londres o en Kent (sureste), según él. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) también se habrían reportado casos de contagios por esta cepa en Dinamarca, con nueve casos, los Países Bajos y Australia, con uno en cada país. En Sudáfrica también se habían producido contagios de esta nueva cepa.



La Agencia Europea de Control de Enfermedades (ECDC), que incluye una treintena de países entre los que se encuentran miembros de la UE y el Reino Unido, "no ha descartado" que la variante circule fuera del territorio británico.



"El Grupo Asesor sobre Amenazas de Virus Respiratorios Nuevos y Emergentes (NERVTAG) ahora considera que esta nueva cepa puede propagarse más rápido", dijo el director médico de Inglaterra, Chris Whitty, en un comunicado.



Esta opinión se basa en la observación de un "aumento muy fuerte de casos de contaminación y hospitalizaciones en Londres y el sureste, en comparación con el resto de Inglaterra en los últimos días", indica el profesor de medicina Paul. Hunter, University of East Anglia, citado en el sitio web de Science Media Center.



"Este aumento parece ser causado por la nueva cepa", agregó, en referencia a la información proporcionada por las autoridades sanitarias.



Sin embargo, "no hay indicios por el momento de que esta nueva cepa provoque una mayor tasa de mortalidad o que afecte a vacunas y tratamientos, pero se está trabajando urgentemente para confirmarlo", añade Chris Whitty.



La información "sobre esta nueva cepa es muy preocupante", según el profesor Peter Openshaw, inmunólogo del Imperial College de Londres, citado por Science Media Center. Sobre todo porque "parece entre un 40% y un 70% más transmisible".



"Esta es una muy mala noticia", añade el profesor John Edmunds, de la London School of Hygiene & Tropical Medicine: "Parece que este virus es mucho más infeccioso que la cepa anterior". En su página de Facebook, el genetista francés Axel Kahn recordó que hasta la fecha, "se han secuenciado trescientos mil mutantes CoV-2 en el mundo".



La nueva cepa porta en particular una mutación, denominada N501Y, en la proteína de la "espícula" del coronavirus, el punto que está en su superficie y le permite adherirse a las células humanas para poder penetrarlas.



Según el Dr. Julian Tang de la Universidad de Leicester, "esta mutación N501Y ya estaba circulando esporádicamente a principios de este año fuera del Reino Unido, a Australia en junio-julio, a Estados Unidos en julio y a Brasil en abril. ".



"Los coronavirus mutan todo el tiempo y, por lo tanto, no es sorprendente que estén surgiendo nuevas variantes de Sars-CoV-2", recuerda el profesor Julian Hiscox de la Universidad de Liverpool. "Lo más importante es averiguar si esta variante tiene propiedades que repercutan en la salud humana, los diagnósticos y las vacunas".

"Cuantos más virus se produzcan y, por tanto, el número de personas infectadas, más mutaciones aleatorias habrá y mayor será la frecuencia de mutaciones que son beneficiosas para el virus", señala el profesor Axel Kahn.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), además de "signos preliminares de que la variante podría ser más contagiosa", la variante "también podría afectar la efectividad de ciertos métodos de diagnóstico", nuevamente según "información preliminar". .



Sin embargo, "no hay evidencia de un cambio en la gravedad de la enfermedad", aunque este punto también se está investigando.









Sin embargo, "no hay indicios por el momento de que esta nueva cepa provoque una mayor tasa de mortalidad o que afecte a vacunas y tratamientos, pero se está trabajando urgentemente para confirmarlo", añade Chris Whitty.



"Los coronavirus mutan todo el tiempo y, por lo tanto, no es sorprendente que estén surgiendo nuevas variantes de Sars-CoV-2", recuerda el profesor Julian Hiscox de la Universidad de Liverpool. "Lo más importante es averiguar si esta variante tiene propiedades que repercutan en la salud humana, los diagnósticos y las vacunas".



