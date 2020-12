¿Qué es solsticio de invierno y la gran conjunción Jupiter-Saturno?

Por The Conversation



En esta entrevista, Dr. William Teets, director del Observatorio Dyer de la Universidad de Vanderbilt, explica lo que sucede y lo que no sucede durante el solsticio de invierno el 21 de diciembre. Otro fenómeno cósmico también ocurrirá el mismo día llamado " la gran conjunción ", donde Saturno y Júpiter, los cuales pueden ser visto a simple vista, aparecerán muy cerca uno del otro.



¿Qué sucede en el solsticio de invierno?



El solsticio de invierno de este año ocurre el 21 de diciembre. Aquí es cuando el Sol aparece más bajo en el cielo del hemisferio norte y está en su punto más al sur sobre la Tierra, directamente sobre el Trópico de Capricornio. Para las personas que viven a 23.5 grados de latitud sur, este día no solo marca su solsticio de verano, sino que también ven el Sol directamente sobre ellos al mediodía local. Después de eso, el Sol comenzará a deslizarse hacia el norte nuevamente.



La secuencia de imágenes a continuación muestra la trayectoria del Sol a través del cielo en diferentes épocas del año. Puedes ver cómo el Sol está más alto en el cielo del hemisferio norte en junio, más bajo en diciembre y a mitad de camino entre estas posiciones en marzo y septiembre durante los equinoccios.





El solsticio de invierno es el día más corto en el hemisferio norte, pero no el día con el amanecer más tardío y el atardecer antes de tiempo.



¿Cómo es eso posible?

El solsticio de invierno no coincide con el último amanecer ni con el primer atardecer. En realidad, ocurren aproximadamente dos semanas antes y dos semanas después del solsticio de invierno. Esto se debe a que estamos cambiando nuestra distancia del sol debido a nuestra órbita elíptica, no circular, que cambia la velocidad a la que orbitamos.



Si observaras dónde está el Sol exactamente a la misma hora del día en diferentes días del año, vería que no siempre está en el mismo lugar. Sí, el Sol está más alto en el verano y más bajo en el invierno, pero también se mueve de un lado a otro de la posición promedio del mediodía, lo que también juega un papel en cuándo sale y se pone el Sol.



También se debe tener en cuenta que las estaciones se deben a la inclinación axial de la Tierra, no a nuestra distancia del Sol. Lo creas o no, estamos más cerca del Sol en enero.





¿Qué es 'la gran conjunción'?

Saturno y Júpiter han aparecido bastante juntos en nuestro cielo durante todo el año. Pero el 21 de diciembre, aparecerán tan juntos que algunas personas pueden tener dificultades para verlos como dos objetos.



Si tienes un par de binoculares, podrás detectar fácilmente ambos planetas. Incluso con un telescopio pequeño, verías ambos planetas al mismo tiempo en el mismo campo de visión, lo cual es realmente inaudito. Eso es lo que hace que esta conjunción sea tan rara. Júpiter y Saturno parecen encontrarse aproximadamente cada 20 años. La mayoría de las veces, sin embargo, no están tan cerca como los veremos el lunes 21 de diciembre.





A modo de comparación, hubo una gran conjunción en 2000, pero los dos planetas estaban separados por aproximadamente dos anchos de Luna llena. Este año, las órbitas los llevarán a donde parecen tener aproximadamente una quinta parte del diámetro de la Luna llena.



Hemos estado animando a la gente a que salga y mire estos planetas usando solo sus ojos desde ahora hasta el 21 de diciembre. De hecho, podrá ver cuánto parecen moverse en el transcurso de un solo día.



La próxima vez que se acerquen tanto en nuestro cielo no será hasta dentro de 60 años, por lo que este será un evento único en la vida para muchas personas. De hecho, la última vez que se acercaron tanto fue en el año 1623 , pero fue realmente difícil, si no imposible, verlos porque aparecieron mucho más cerca del Sol y se pusieron poco después. Retrocedamos otros 400 años hasta 1226 y esta habría sido la última vez que hubiéramos tenido una buena visión de este tipo de conjunción.



¿Qué consejo le darías a las personas que quieran ver la gran conjunción?



Si el clima lo permite en el Observatorio Dyer, transmitiremos una vista en vivo de la conjunción desde uno de los telescopios del observatorio y estaré disponible para responder preguntas. Incluso si no tienes un telescopio o un par de binoculares, definitivamente sal y comprueba esta alineación tan rara con tus propios ojos. Recuerda que se ponen poco después del atardecer, ¡así que prepárate para verlos justo al anochecer!