Pacientes con COVID-19 tratados con ivermectina presentan períodos de fiebre más cortos

Por El Financiero (México)



Un estudio preliminar realizado en una universidad pakistaní encontró que los pacientes con coronavirus, el patógeno que causa la enfermedad COVID-19, tratados con ivermectina presentaron períodos de fiebre más cortos.



Los investigadores, cuyos resultados no ha sido revisados por pares -es decir, no ha sido ratificada por otros científicos- trabajaron con 95 pacientes con sospecha de COVID-19 leve a moderado. 57 fueron incluidos en el Grupo-A, que recibieron azitromicina e hidroxicloroquina durante siete días. Mientras que 41 pacientes, incluidos en el Grupo-B, recibieron ivermectina, además de esos dos fármacos, durante seis días.



¿Los resultados? "El Grupo-B tuvo un período de fiebre consistente y significativamente más corto", de acuerdo con los investigadores, cuyo hallazgo es parte Preprints with The Lancet, un sitio donde las revistas científicas identifican contenido de interés antes de su publicación.



"El uso de ivermectina se asocia con una duración reducida de la enfermedad febril en COVID-19 en un entorno ambulatorio (de pacientes no hospitalizados), lo que potencialmente salva vidas, reduce la carga directa en los centros de salud y previene los altos costos de manejo en un entorno comunitario", concluyeron los autores del estudio.