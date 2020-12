Trump: Vacuna de Moderna fue 'aprobada rotundamente' en Estados Unidos

Por Reuters/AFP



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en un tuit el viernes que la vacuna de Moderna fue aprobada y se distribuirá de inmediato, aunque la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) no ha hecho aún un anuncio público sobre su decisión.



La FDA no ha autorizado aún el uso de emergencia de la vacuna, dijo un reportero de Bloomberg en Twitter, citando a la agencia gubernamental.



Representantes de la FDA no respondieron inmediatamente a un pedido de Reuters de comentarios.



"La vacuna de Moderna fue aprobada por abrumadora mayoría. La distribución comenzará de inmediato", dijo Trump en una publicación en Twitter.

Un panel de asesores externos de la FDA se reunió para discutir la vacuna de Moderna el jueves y se esperaba una decisión de la agencia el viernes.



Ese panel respaldó el uso de la vacuna por 20 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.



Al respecto, se esperaba una decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) sobre la vacuna este viernes, un día después de que un comité de expertos recomendara su aprobación.



Por su parte, el vicepresidente, Mike Pence, que recibió una inyección de la vacuna Pfizer/BioNtech minutos después del anuncio de Trump, dijo que la autorización formal del producto de Moderna aún se esperaba.



"Tenemos una, y tal vez en unas horas, dos vacunas seguras y eficaces contra el coronavirus", declaró. "Cuando se apruebe, lo cual que esperamos para más tarde hoy, podremos enviar vacunas por todo el país la próxima semana", añadió.



La FDA consideró segura y eficaz la vacuna de Moderna, en una síntesis de datos publicada este semana. El análisis confirmó una eficacia media del 94,1%.



El gobierno estadounidense encargó 200 millones de dosis de la vacuna de Moderna y 100 millones de la de Pfizer/BioNtech.