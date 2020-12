Estas son las tendencias que van a dominar la industria del marketing en 2021

Por Expansión



Después de un año de estar inmersas en la incertidumbre, y de renovar por completo sus estrategias de negocio para responder a las necesidades de sus consumidores, las marcas aterrizarán en un 2021 impredecible, pero con toda la capacidad de sortear cualquier crisis, de adaptarse al entorno digital y de mantener la confianza de las personas a través de propósitos específicos.



“El coronavirus (COVID-19) estableció claramente las reglas del mercado este 2020. Por eso, el próximo año se va a regir prácticamente por la manera en la que vaya evolucionando la pandemia, lo que va a obligar a las marcas a tener prioridades completamente distintas”, explica Sylvia Ortegon, directora de marketing para América Latina y España de Talkwalker. Una de ellas, y quizá la que más relevancia tomó tras la pandemia, es la que tiene que ver con su misión de servicio. Ortegon menciona que las marcas deben asegurarse de explicar el por qué de sus productos y el objetivo comunitario que buscan cumplir con ellos.



“No hemos encontrado a un consumidor más informado y consiente como el que tenemos ahora. Ellos están a la espera que las marcas se involucren, tomen posturas, comuniquen y fortalezcan sus valores”, agrega.



Pero esto no es lo único que les preocupa a los consumidores. Ante la posibilidad de que las reuniones presenciales sigan prohibidas por el COVID-19, pero sin la opción de limitar sus experiencias de compra, los usuarios están exigiendo nuevas firmas de interacción digital.



En este sentido, las marcas tienen dos opciones: encontrarse con sus clientes detrás de la pantalla o perder relevancia, se explica desde Deloitte en el reporte ‘Tendencias globales de marketing 2021’. Es algo que ya se hizo este año, pero ahora estar en el ecosistema digital ya no es opcional.



“Las redes sociales van a ser la columna vertebral del marketing digital. 2020 fue el año de las pantallas y 2021 lo seguirá siendo porque aún no está clara la vuelta a la ‘normalidad’”, menciona Andrés Azpilicueta, chief digital officer de Publicis Media. “Esto implica generar experiencias extraordinarias. La data y la creatividad van a jugar un papel protagónico porque la permitirá mapear la situación del consumidor, sus sentimiento y necesidades. Mientras que la segunda ayudará a las marcas a diferenciarse de su competencia con mensajes que conecten con la audiencia”, agregó.



Respecto a la recopilación de datos, una de las tendencias que va a llegar en 2021 es el uso de inteligencia artificial, pues les permitirá a los profesionales del marketing tomar decisiones automatizadas basadas en la recopilación de datos, analizar las tendencias del mercado, mejorar el recorrido de compra online de sus consumidores y hasta agilizar la comunicación con ellos a través de la interacción en tiempo real.



“Va a ocurrir algo interesante y es la evolución de las plataformas de data management. Se van a tener bases de datos de gente real, cantidades impresionantes de registros en todo el mundo, y de gran interés para los anunciantes. La clave está en capitalizarlas a través de la generación de mensajes que favorezcan la interacción. Será un conversión de millones de datos”, refiere Raúl Baeza, director general de Effective Media. Hoy, más que nunca, los profesionales del marketing tienen menos seguridad respecto a lo que pueda suceder en la industria. De hecho, muy pocos se atreven a predecir. Lo que todos tienen claro es que van a trabajar para impulsar los negocios y, lo más importante, mantener intacta la confianza de sus consumidores.



“Habrá que romper el miedo y la incertidumbre. La industria se aceleró exponencialmente y es algo que se debe asumir con estrategia, creatividad y herramientas digitales”, concluye Ana Paola Bravo, directora de estudios antropológicos en De La Riva Group.