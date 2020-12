Qué es el norovirus, el nuevo brote que preocupa a China

Por 20minutos.es



China aún se recupera del brote que ha puesto en jaque a la sanidad mundial, el del coronavirus, cuando ya se está enfrentando a otro. 50 alumnos de una escuela de la provincia de Sichuan están afectados por un brote de norovirus, lo que ha alertado a las autoridades del país. Pero, ¿qué es el norovirus?



Según los CDC (Centers for Disease Control and Prevention) de los EE UU, los norovirus son unos virus altamente contagiosos, que suelen presentar brotes entre noviembre y abril, que causan gastroenteritis y cuyos principales síntomas son los vómitos, la diarrea, las náuseas y el dolor de estómago.



El norovirus se propaga de una persona a otra o por medio de alimentos contaminados. Tal y como recuerdan las CDC, el norovirus se propaga con mucha facilidad y rapidez.



Por suerte, no es virus grave y los síntomas duran unos pocos días, pero tiene riesgos si la persona infectada es anciana, o en niños pequeños, mujeres embarazadas o pacientes inmunodeprimidos. El principal riesgo es el de deshidratación grave.



Uno de los problemas del norovirus es que no existe ningún medicamento para combatirlo, así que el único remedio es hidratarse muy frecuentemente para combatir la pérdida de líquidos.



Para evitar los contagios, las CDC recomienda lavarse las manos con frecuencia; lavar bien las frutas y verduras; cocinar los mariscos completamente; quedarse en casa mientras se esté enfermo y durante dos días más después de que le hayan desaparecido los síntomas; y evitar preparar comida para otras personas mientras esté enfermo y durante dos días más después de que le hayan desaparecido los síntomas.





¿Cómo te pueden contagiar del norovirus?



Desde el CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, informan que las tres formas más comunes para contagiarse del norovirus son el contacto directo con una persona infectada, consumir alimentos o agua contaminados y tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la boca sin lavárselas.



¿Cómo puedes evitar los contagios por norovirus?



Para evitar contagios por norovirus hay que extremar las medidas de higiene, especialmente con un lavado adecuado de manos y un manejo apropiado de los alimentos.