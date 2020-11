Panamá: La educación en 2021 sería semipresencial

Por prensa.com



El Ministerio de Educación (Meduca) elabora junto a docentes y comunidad educativa un decreto en el que se establecerá la mecánica del próximo año escolar 2021 y en el que se plantea una educación semipresencial. El plan es que los docentes acudan por lo menos tres días a las aulas de clases cuando arranque el año escolar, de manera que puedan interactuar con los estudiantes, aunque para ello el Meduca tiene el desafío de dotar de agua a unas 1.100 escuelas de todo el país que no cuentan con este recurso de forma regular.



Además, la entidad educativa y sus directores regionales deben localizar a unos 46 mil estudiantes que no han logrado conectarse durante la crisis sanitaria .



Para la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, en unos 1.776 de los 3.000 centros escolares hay menos de 100 estudiantes, lo que facilita que se impartan clases bajo modalidad combinada; es decir, virtual y presencial.



Además, se establecerán 2.000 comités escolares Covid-19 para que estén pendientes de la bioseguridad en los centros escolares, de los ingresos, egresos, tomar temperaturas, medidas de higiene, preparación de alimentos, las formas de transporte de los niños a los colegiales, entre otros puntos.



Según la analista en temas educativos Nivia Roxana Castrellón, para que el próximo año escolar tenga un buen balance primero debe haber una buena planificación y también será vital el rol que juegue el educador al conectarse con los estudiantes y padres de familia.



En la discusión de este tema, que debe concluir hoy, los docentes están pidiendo que el primer trimestre de 2021 sea todo a distancia.



Hoy se espera que autoridades del Ministerio de Educación (Meduca) y representantes de la comunidad educativa del país definan cómo será la dinámica de clases del próximo año 2021.



El Meduca propone que el próximo año escolar sea bajo la modalidad semipresencial; es decir, una parte a distancia y la otra en las aulas de clases.



Se trata de una modalidad que comparten gremios magisteriales, aunque todavía no llegan a un acuerdo, porque los docentes proponen que el primer trimestre de 2021 sea todo a distancia, como ocurre actualmente, mientras que el resto de los trimestres se desarrollen de forma semipresencial.



Edy Pinto, dirigente de la Unión de Educadores de San Miguelito, sustentó la posición de los educadores en el hecho de que los índices de contagio de la Covid-19 aún son muy altos y, además, hay 46 mil estudiantes que todavía no han sido localizados al no lograr integrarse este año a las clases a distancia.



Pintó detalló que cuando se impartan clases de forma semipresencial les correspondería acudir a las escuelas tres días a la semana y los otros dos días impartirían las materias a distancia.



“También está el tema de garantizar que los estudiantes cuenten con agua y otros insumos en los centros escolares para que puedan cumplir con las medidas de bioseguridad, como lavado de manos. Además, habrá que dividir a los grupos, porque no todos pueden estar al mismo tiempo en el aula de clases”, puntualizó.



La estrategia



Como parte de su estrategia, el Meduca plantea dotar de tanques de reserva de agua aquellas escuelas que reciben el servicio de forma irregular. Se calcula que mil 100 centros escolares, de 3 mil 180 que hay en el país, no tienen agua las 24 horas.



En este escenario, el Meduca prepara un acto público a fin de licitar tanques de reserva para 300 escuelas. Los fondos, unos $16 millones, proceden del Banco Interamericano de Desarrollo.



También habrá un plan piloto de cosecha de agua en 45 escuelas de la comarca Ngäbe Buglé.



Además, el ministerio efectúa obras de rehabilitación en otros 160 centros, que se espera estén listos a principios de 2021.



Ricardo Sánchez, viceministro de Infraestructura del Meduca, dijo que también esperan adecuar 30 colegios en Chiriquí, que fueron afectados por el huracán Eta.



Por su parte, la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, afirmó que es importante la modalidad semipresencial, porque además del apoyo vital del maestro, sobre todo en los grados iniciales, las relaciones sociales, psicoemocionales y juegos influyen de manera directa en la formación de los estudiantes.



Para esto, el Meduca trabaja en la conformación de 2 mil comités escolares Covid-19, que operarán en los colegios y que estarán pendientes de la bioseguridad, de los ingresos, egresos, toma de temperatura, preparación de alimentos e, incluso, las formas de transporte de los niños en los colegiales.



Para la analista en el tema educativo Nivia Roxana Castrellón, la educación híbrida o semipresencial requiere de aspectos importantes, como dotar de equipos y conectividad a los centros escolares y estudiantes, aunque resaltó que por sí solo eso no es garantía de calidad, por lo que se deben hacer esfuerzos con los educadores para crear nuevas pedagogías que permitan conectar con los estudiantes. Esto, tomando en cuenta que se verán muy pocos días.



A juicio de Castrellón, también se deben evaluar los datos que vayan surgiendo de los estudiantes, con el objetivo de dar seguimiento y mejorar en la medida que transcurran los días, no solo en la parte académica, sino también en la emocional.



Finalmente, envió un mensaje a quienes formen parte de la nueva modalidad: “debe implementarse una excelente planificación, enfocada en las necesidades de cada comunidad, ya que no son las mismas en cada una. Al final, el resultado debe ser que el chico de la comarca reciba la misma educación que el de la capital”.