El Viernes Negro 2020, el más atípico de todos

Por Diario Las Américas



Este Viernes Negro (Black Friday) del 2020 será muy diferente, tal vez sea el más negro de todos en Estados Unidos si regresan las severas restricciones y confinamientos por la pandemia del COVID-19.



Los minoristas iniciaron la temporada este año mucho antes con la esperanza de evitar multitudes en las tiendas y cuellos de botella en los envíos en noviembre y diciembre.



Grandes cadenas de tiendas como Best Buy, Macy’s y Target suelen ofrecer sus mayores ofertas del Viernes Negro durante el fin de semana de Acción de Gracias, sin embargo, este año lo comenzaron desde octubre.



El Black Friday ha sido durante mucho tiempo el comienzo casi oficial de la temporada navideña en Estados Unidos, pero en esta ocasión atípica por la pandemia y en espera de que la mayor parte de las compras sean por internet, las cadenas minoristas tratan de evitar una avalancha de pedidos cerca de la Navidad que generen retrasos y envíos más costosos.



Lamentable realidad



Estados Unidos atraviesa ahora, supuestamente, una nueva ola de contagios del virus y varios estados como Washington, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois han recrudecido las normas sanitarias que incluyen cierres de negocios, toques de queda y otras limitaciones que afectan la economía en todo el país.



Los llamados portazos del Día de Acción de Gracias están cancelados y las empresas intentan dirigir a muchos compradores a sus sitios web para evitar multitudes y caos.



“Nos preparamos para una temporada navideña como ninguna otra que hayamos visto antes”, indicó Brian Cornell, director general de Target.



Analistas esperan que este año es muy probable que los consumidores compren menos regalos debido a que no viajarán a las grandes y tradicionales reuniones familiares. Se centrarán más bien en obsequios relacionados con el hogar, desde ropa deportiva hasta artículos domésticos y consolas de juegos.



“Los compradores serán muy selectivos en lo que compran”, vaticinó Ken Perkins, presidente de Retail Metrics, una firma de investigación de ventas minoristas.



El primero de los grandes cambios en esta temporada inició con el Amazon Prime Day a mediados de octubre, un evento que ocurre en julio, pero que fue pospuesto por la pandemia. Desde esta fecha arrancó la presión sobre las demás cadenas de tiendas como Target, Walmart y Best Buy.



El sur de Florida



En el sur de Florida, los casos también marchan en aumento y se escuchan voces a favor y en contra de un nuevo confinamiento; sin embargo, el gobernador Ron DeSantis comprende la situación actual y el impacto que tendría para la economía estatal otro paquete de restricciones y cierres.



DeSantis ha dicho que cada localidad puede asumir algunas decisiones particulares sobre el virus en correspondencia con el nivel de casos y hospitalizaciones, pero que se opone a otro confinamiento y controles rigurosos porque sería desastroso para Florida.



“Ahora estamos mejor preparados y existe un mayor conocimiento sobre la pandemia que permite la práctica de varios tratamientos efectivos contra la enfermedad y reducen las complicaciones y muertes”, ha comentado el gobernador.



En casi todas las ciudades del sur de Florida se mantienen medidas sanitarias de prevención ante el COVID-19 como el uso de mascarillas, regulaciones en lugares públicos, entre otras.



A diferencia de años anteriores cuando también miles de turistas extranjeros arriban a Miami y a otras localidades cercanas desde diferentes países para disfrutar de los descuentos de Navidad, el nombrado también SARS-COVID-2 ha frenado ese flujo de consumidores flotantes que refuerzan cada año las ganancias de miles de empresas; de restaurantes, hoteles, aerolíneas, centros comerciales y rentas temporales.



Los reajustes en época de pandemia



Walmart, con sede en Bentonville, Arkansas, inició sus ofertas por internet el 4 de noviembre y en tiendas el día 7. El segundo evento comenzó online el 11 de noviembre, seguido de otro similar en las tiendas el 14. Terminará sus descuentos en internet el 25 de noviembre y sumará nuevos descuentos después del Día de Acción de Gracias y el tradicional Viernes Negro.



Otras cadenas como Macy’s han dicho que sus ofertas del Viernes Negro se extenderán y alentarán más las compras en internet.



Según el pronóstico de ShopperTrak, se espera que el tráfico presencial en las tiendas minoristas disminuya entre un 22% y 25% durante las seis semanas clave de la temporada navideña, en comparación con el mismo período del 2019.



El gigante sueco de muebles Ikea planificó una campaña a partir del 24 de noviembre, llamada Buy Back Friday, para comprar los muebles de sus clientes y luego revenderlos. A partir de esta fecha, los clientes recibirán un bono de compra de hasta el 50% del precio inicial del objeto de Ikea entregado, similar a lo que hacen desde hace años los fabricantes de teléfonos y otros dispositivos como Apple y Samsung.



Un escenario atípico



No veremos en este Black Friday los cientos de personas que se lanzan contra las puertas de los grandes comercios y locales de emblemáticas firmas cuando abren, escenas que se repiten cada año como parte de una euforia que celebran los dueños de negocios y que critican los amantes de la verdadera Navidad con paz, tradición, armonía social y familiar.



Los reajustes y la reinvención de las compañías en medio de una pandemia que no termina, las medidas de salud y el descomunal incremento de las compras por internet, convierten este Viernes Negro en un acontecimiento muy diferente a los vividos años atrás, incluso, algunos vaticinan con relativa seguridad que este será el Viernes Negro más oscuro de todos, en línea con lo que los estadounidenses han sufrido desde marzo por la peor pandemia en la historia de la era moderna.