La mayoría de los líderes piensan que el trabajo a distancia afectará a la productividad

Por Weforum.org



Pero el 78% de los líderes empresariales piensan que el trabajo híbrido y en casa tendrá un impacto negativo en la productividad.

Los que trabajan desde casa se enfrentan a desafíos de salud mental y bienestar, incluyendo las presiones del cuidado de los niños y la conectividad digital.



En promedio, el 44% de los trabajadores podrían trabajar a distancia durante la pandemia de COVID-19, según una encuesta de los Directores de Recursos Humanos del Informe sobre el Futuro del Empleo del Foro Económico Mundial.



En mayo de 2020, el 42% de los estadounidenses de entre 20 y 64 años que ganaban más de 20.000 dólares trabajaban desde sus casas a tiempo completo, según una encuesta de la Universidad de Stanford, lo que equivale a más de dos tercios de la actividad económica de los Estados Unidos. Eso se compara con el 2% que trabajaba a tiempo completo desde casa antes de la pandemia.



Existen enormes disparidades entre países y sectores, según el Informe sobre el Futuro del Empleo. Alrededor del 60% de los trabajadores en países de altos ingresos como EE.UU. y Suiza no pueden trabajar completamente desde casa. Esta cifra se eleva a más del 80-90% en economías como Egipto y Bangladesh, debido principalmente a la conectividad digital y a los sectores comunes a esas economías. Los que pueden trabajar a distancia tienen más probabilidades de conservar sus puestos de trabajo que los trabajadores desplazados en los sectores más afectados por la pandemia, como el comercio minorista, los viajes y el turismo, y la hostelería.



Pero la mayoría de los empleadores no están seguros de cómo el trabajo a domicilio y el trabajo híbrido (ir a la oficina unos días a la semana) resultarán a largo plazo, según el Informe sobre el Futuro de los Empleos.



Impacto en la productividad

La mayoría de los líderes empresariales encuestados (78%) esperan algún impacto negativo de la actual forma de trabajar en la productividad, el 22% espera un fuerte impacto negativo y sólo el 15% cree que no tendrá ningún impacto o un impacto positivo en la productividad.



En el informe se identificaron tres posibles razones para este escepticismo:



1. El cambio al trabajo a distancia se produce durante un período de estrés adicional causado por los riesgos asociados al virus COVID-19.



2. Quienes cuidan a los niños se enfrentan a presiones adicionales: necesitan asumir más trabajo de cuidado no remunerado debido a los cambios en la organización de las escuelas y guarderías.



3. Las nuevas empresas de trabajo a distancia siguen estableciendo un sentido de comunidad y asegurando un flujo de comunicación en el mundo laboral posterior al cierre.



Apoyo a la salud mental en el hogar

El informe dice: "Los trabajadores a distancia se enfrentan a posibles problemas de bienestar y salud mental debido a los amplios cambios en las prácticas laborales, así como a nuevas áreas de exclusión, como el acceso a la conectividad digital, las circunstancias de vida y las responsabilidades de cuidado adicionales que enfrentan los padres o las personas que cuidan de los familiares ancianos".



Un estudio longitudinal en el Reino Unido encontró que los niveles de estrés, ansiedad y depresión fueron más altos de lo esperado entre marzo y abril de 2020, cuando el país entró en cierre. La angustia mental era un 8,1% más alta en abril de 2020 que entre 2017 y 2019.



Los adultos que vivían con niños tenían más probabilidades de tener una peor salud mental que los adultos que vivían sin niños, según mostraron dos estudios.



Los líderes empresariales están priorizando la salud mental de los empleados. El Informe sobre el Futuro de los Empleos encontró que asegurar el bienestar de los empleados era una de las medidas clave que estaban tomando los líderes que buscaban cambiar de manera efectiva al trabajo a distancia.



En particular, más de un tercio (34%) de los líderes dijeron que estaban tomando medidas para crear un sentido de comunidad entre los empleados en línea; también estaban tratando de abordar los desafíos de bienestar que plantea el cambio al trabajo a distancia.