Panamá adquirirá 5,5 millones dosis de vacunas contra el covid-19

Por La Estrella de Panamá

Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) pide intensificar la producción de vacunas contra la covid-19, el médico y miembro del Consorcio de Vacuna contra la covid-19, Eduardo Ortega, adelantó este martes que Panamá tiene previsto recibir el primer embarque antes de marzo de 2021.

Informó que en total Panamá tiene previsto adquirir cerca de 5,5 millones de dosis de vacunas contra la covid-19, pero que van a llegar “poco a poco”, por lo que los otros embarques de dosis se esperan traer entre los meses de marzo y junio.

“Esperamos que las primeras dosis de la vacuna lleguen en el primer cuarto del próximo año, eso significa antes de marzo. Otras dosis van a llegar entre marzo y junio, y posteriormente después de junio”, señaló Ortega en Televisora Nacional.

Mencionó que en estos momentos Panamá tiene acuerdos con tres empresas: Pzifer, Johnson & Johnson y AstraZeneca para adquirir la vacuna como parte de una negociación bilateral; y también tiene otro multilateral con Covax, para una cuarta vacuna que aún no se sabe cuál es.

Destacó que de estas, la vacuna de Pfizer ya fue sometida a la FDA para aprobación con las autoridades regulatorias estadounidenses, y la de AstraZeneca probablemente va a ser sometida en una o dos semanas a las autoridades europeas, por lo que se espera que alguna esté ya aprobada para principios o mitad de diciembre, para que pueda llegar al país a principios del próximo año.

Subrayó que las US$5,5 millones de dosis de vacunas que se ha acordado traer al país cubrirían más del 65% de la población; y si se calcula que todavía no se va a vacunar a niños y mujeres embarazadas, que es cerca de un millón de personas, se puede decir que “hoy Panamá está considerando vacunar a casi todos los que pudieran ser vacunados para parar esta pandemia”.

Explicó que son dos dosis las que hay que aplicar, porque “de nada sirve (que se traigan tantas dosis) si no las ponemos en el brazo de las personas. Eso significa distribuirlas, aplicarlas para alcanzar altas coberturas”.

Precisó que se necesita que “más del 70% de los panameños se vacunen para parar esta pandemia, evitar hospitalizaciones y muertes, abrir la economía y que nuestro país vuelva a la realidad pospandemia”. “Necesitamos colaborar todos, es solidaridad”, añadió.

En esa línea exhortó a la población a tener “confianza” en estas vacunas porque “no se van a probar si no son seguras”; y hoy hay grupos de expertos mundiales en Estados Unidos y Europa evaluando la data. “La OMS está evaluando la información y cuando tengamos el sello de seguridad, tengamos confianza de que la vacuna es segura y altamente eficaz”, apuntó.

Reiteró que a las primeras personas que se les va a aplicar la vacuna es al personal que trabaja en los lugares sanitarios, hospitales, centros de salud, policlínicas, médicos enfermeras, auxiliares, tecnólogos médicos.

También se va a vacunar a personas que están alrededor de enfermos, el personal que trabaja en los hospitales que no está directamente expuesto a pacientes, los individuos de más de 60 años, personas con enfermedades crónicas, como obesidad mórbida, hipertensión, diabetes, problemas pulmonares, problemas de inmunosupresión como cáncer.

Aunque también se está considerando el personal que trabaja en áreas de seguridad, policía nacional, bomberos, ambulancias de respuesta de emergencia, están considerados en los grupos prioritarios.

Además, las personas que hayan sufrido de covid-19 también se pueden aplicar la dosis. “Si te recuperaste de covid-19, tuviste una enfermedad severa moderada o una infección asintomática, lo más probable es que la vacuna refuerce esa respuesta inmune que tuviste y que te ayudó a salir de esa infección o de esa enfermedad. Así que lo más recomendable es que independientemente de que te hayas infectado o no, te pongas las dos dosis de la vacuna”, sostuvo.

Ortega explicó que las tres vacunas son de dos dosis, con un intervalo de aplicación de tres o cuatro semanas. También hay una vacuna de una sola dosis, la cual es muy interesante porque permite ir a los lugares más apartados del país y no tener que regresar a colocar la segunda dosis de la vacuna.

Pero “es importante ponerse las dos dosis, porque con las dos dosis se obtiene la mejor respuesta de su sistema inmune, en términos de producción de anticuerpos y en términos de activar las células de su sistema inmune. No sabemos todavía si es necesario aplicar una dosis en el futuro”, remarcó.

Sobre las personas alérgicas, y cómo se va a tratar la dosis en estos grupos de personas, dijo que como estas vacunas son totalmente nuevas “no se han observado reacciones alérgicas, pero es posible que se den” por algunos de los componentes de la vacuna.

Además, “como estas vacunas no son como las usuales que cultivan en los laboratorios donde tienen medios de cultivos, antibiótico y diferentes componentes, no podemos predecir si alguien va a tener una reacción alérgica o no a los componentes, pero no se ha reportado en los estudios que hemos analizado”, afirmó.

Efectividad y efectos

Ortega dijo que hoy tienen datos de eficacia de la fase tres, de tres de las vacunas. El rango de eficacia varía, la vacuna de Pfizer tiene 95%, la vacuna de moderna tiene 94,5% y la otra tiene el 70% de promedio de efectividad, sin embargo, ese 70% todavía está discutiéndose porque su resultado de efectividad se hizo en base a una combinación de dos estudios, uno de los cuales tuvo 90% de efectividad.

Respecto a los temores por los efectos secundarios que podría tener la vacuna, dijo que de los datos que tienen de fase tres, que son los más cercanos y los que han reclutado mayor número de sujetos, en un estudio tienen 43 mil, en el otro 30 mil y en el otro 11 mil. En combinación con estos estudios se han reclutado más de 80 mil personas.

Indicó que la mayoría de los efectos secundarios de las vacunas si se van a presentar se presentan en las primeras seis u ocho semanas después de la vacunación y en estos estudios el seguimiento ha sido de más de dos meses, después de la segunda dosis, en la mayoría de estos sujetos.

Y lo que se ha observado, lo más común, son síntomas locales. Menos del 5% de las personas vacunadas lo que ha reportado es dolor de cabeza, malestar generar, dolor muscular, dolor articular y algo de cansancio o fatiga.

“Son los síntomas que se han observado entre el 2% y 5% de las personas y que en estos estudios se habla de que han sido grado tres”, acotó.El Gobierno Nacional de Panamá ya anunció que destinará $48 millones para la adquisición de la vacuna contra la covid-19.