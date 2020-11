El índice industrial Dow Jones alcanza por primera vez en su historia los 30.000 puntos

Por The Wall Street Journal



El promedio industrial Dow Jones superó los 30.000 puntos por primera vez el martes, el último hito en un rally posterior a las elecciones impulsado por resultados prometedores de tres posibles vacunas contra el coronavirus .



El índice de compañías de primera línea ganó más de 400 puntos en operaciones recientes, o 1,4%, para llevarlo a un reciente 30104, el nivel intradiario más alto de la historia del Dow.



El aumento más allá de los 30.000 subraya el extraordinario viaje de este año para los industriales de Dow. El índice de primera línea coqueteó con 30.000 en febrero, luego cayó por debajo de 19.000 en marzo a medida que se extendía la pandemia de coronavirus. Desde entonces, el índice se ha disparado gracias, en parte, a la mejora del panorama económico y las bajas tasas de interés que han aumentado el atractivo de los activos más riesgosos.



La ventaja del martes se produjo después de que el presidente Trump dijera que sus asesores cooperarían con la transición del presidente electo Joe Biden a la Casa Blanca , lo que alivió las preocupaciones de los inversores sobre un período prolongado de incertidumbre.



Que el Dow alcance un nuevo hito en cualquier momento es un impulso psicológico, dijo el analista de Oanda Craig Erlam, pero alcanzar uno ahora es aún más notable.



“La idea de que lleguemos al Dow 30.000 en un año de pandemia, el mismo año en que casi llega a 18.000, es absolutamente indignante”, dijo.



Los mercados ya eran alcistas, dijo, aumentando con la reciente oleada de noticias esperanzadoras sobre la vacuna contra el coronavirus. Saber que la administración de Biden puede comenzar a enfocarse en la economía y la pandemia es otro impulso para los inversores, dijo.



“Todos pueden ponerse sus sombreros Dow 30.000 y podemos tener una gran fiesta virtual”, agregó.



El S&P 500 subió 1,6%, apuntando a un segundo día de ganancias , mientras que el Nasdaq Composite subió 1%.



Los inversionistas están alentando señales de que una lucha prolongada por el control de la Casa Blanca está potencialmente llegando a su fin, lo que reduce los riesgos políticos durante los meses de invierno. La jefa de la Administración de Servicios Generales dijo el lunes que su agencia proporcionaría a Biden recursos federales destinados a ayudar en una transferencia de poder sin problemas. Trump también dijo que ha dado instrucciones a asistentes para ayudar con la transición.



“Esto es muy positivo: significa que finalmente podríamos lograr un proceso de transición ordenado”, dijo Luc Filip, director de inversiones de banca privada en SYZ Private Banking. "Eso aliviaría algunas de las incertidumbres que han estado pesando en el mercado durante las últimas dos o tres semanas".



El optimismo también aumentó el lunes después de que The Wall Street Journal informara que Biden planea seleccionar a la ex presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, como secretaria del Tesoro . La Sra. Yellen ha dicho recientemente que la recuperación será desigual y deslucida si el Congreso no gasta más para combatir el desempleo y mantener a flote a las pequeñas empresas.



Una de las primeras decisiones de Yellen podría ser reactivar potencialmente una serie de medidas para respaldar el crecimiento del crédito que la Fed y el Tesoro lanzaron esta primavera. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, decidió la semana pasada que los programas cesarían la compra de préstamos o activos a finales de año, rechazando una prórroga que había solicitado la Fed.