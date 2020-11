Best Buy cerrará todas sus tiendas en México

Por Economía Hoy



A partir del 31 de diciembre de este año, la cadena de tiendas de tecnología Best Buy cerrará sus 41 sucursales en nuestro país, debido a los efectos de la pandemia de coronavirus que hicieron inviable su permanencia en México.



Este martes, la empresa de origen estadounidense informará de su decisión a sus inversionistas.



Así lo informó esta mañana el periódico El Financiero, que compartió las palabras de Fernando Silva, presidente de Best Buy en México: "A pesar de este trabajo extraordinario (de nuestros colaboradores), los efectos de la pandemia han sido muy profundos y no nos es viable mantener nuestro negocio en México".



"Debemos sentirnos muy orgullosos de lo que hemos alcanzado en Best Buy México: construimos un equipo extraordinario y establecimos una cultura excepcional. Transformamos la manera en que los mexicanos interactúan y se inspiran con la tecnología, acercándola a millones de familias para mejorar sus vidas", expresó Fernando Silva, quien afirmó que Best Buy es la marca número uno en tecnología con diferenciadores icónicos "y el cliente nos han honrado con una creciente participación de mercado".



El Financiero añade que Best Buy brindará ayuda y soporte a sus colaboradores, y prometió que el fin de las relaciones laborales serán más favorables a las establecidas por la ley.



Entre los beneficios a los empleados se contarán talleres para facilitad la búsqueda de empleo y el pago del Seguro de Vida durante todo 2021, extendiendo el Seguro de Gastos Médicos Mayores a los colaboradores que lo tienen por el mismo plazo.



Best Buy aseguró que cumplirá con las órdenes de compra en proceso así como con las que se hagan en las siguientes semanas.