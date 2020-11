Vicepresidente a Guatemala pide a Giammattei que renuncien los dos

Por estrategiaynegocios.net



El vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, pidió al presidente Alejandro Giammattei que dimitan de sus cargos.



"Ante distintas decisiones de Gobierno que afectan intereses de la población, solicité al presidente Giammattei presentar nuestra renuncia irrevocable y que una instancia de personas notables proponga al Congreso las ternas respectivas. Insostenible continuar en estas condiciones", indicó en la red social de Twitter, previo a la conferencia de prensa.





“Con mucha claridad le he manifestado al presidente que las cosas no están bien, que muchos temas de gobierno yo nos las comparto y no he sido consultado... También obdece a una las peticiones de la población”, afirmó Castillo, luego de una reunión con Giammattei y otros funcionarios en la casa de Gobierno, de acuerdo con medios guatemaltecos.



Castillo reconoció en sus declaraciones que tiene “poca comunicación” con el gobernante.



“Fui elegido vicepresidente y juntos -con Giammattei- prometimos en campaña llevar las riendas conforme a la población lo requería y velando por una Guatemala diferente, sin embargo, las cosas no han sido comos se esperaba”, señaló.

Veto al presupuesto

Castillo pidió, de acuerdo con lo manifestado, a Giammattei que vete el polémico presupuesto de 2021 "porque tiene anomalías" y lo mejor sería, a su criterio, devolverlo al Congreso para que sea modificado.



En caso no fuera aprobado, propone usar el de 2020 y buscar readecuaciones en enero del próximo año y apelar a la eficiencia, transparencia y austeridad para no tener más endeudamiento, pero no ha sido escuchado.

Separación de personas de Gobierno

En la conferencia de prensa, el vicemandatario hizo público que ha pedido sea desintegrado el Centro de Gobierno, dirigido por Miguel Martínez, quien dice dar seguimiento a las prioridades del Ejecutivo, porque el presidente coordina directamente con los ministros de Estado y por tanto esa estructura no solo es costosa sino que no abona al Ejecutivo.



Castillo dijo que le ha pedido a Giammattei que juntos evalúen a los ministros, para separar a las “personas cuestionadas” (ya había pedido la destitución del ministro de Comunicaciones, Josué Edmundo Lemus).



Una solicitud fue tener más acercamiento con sectores sociales, escucharlos e involucrarlos más en la toma de decisiones. Insistió en que esas acciones se hagan juntos, “pero no hubo éxito”, lamentó.

Francis Maseck, secretaria de comunicación, dijo que la Presidencia no tiene comentarios sobre las solicitudes de Castillo, de acuerdo con Prensa Libre.