Unos 12 millones de desempleados de EE.UU. quedarán sin recursos tras la Navidad

POR AFP

Unos 12 millones de estadounidenses desempleados dejarán de cobrar ayudas después de Navidad, fecha en la que expiran las medidas de apoyo que el gobierno federal tomó ante la pandemia en marzo, alerta un estudio publicado este miércoles por un grupo de reflexión demócrata, The Century Foundation.



Los derechos a cobrar subsidios de desempleo se extendieron entonces a estadounidenses que no tenían derecho a ello, como quienes se dedican a trabajos temporales simbolizados por Uber.



Unos 7,3 millones de personas cobrarán esa ayuda a fines de diciembre, según los cálculos de los autores del estudio.



El gobierno también decidió en marzo prolongar 13 semanas la duración del pago de los subsidios, lo que afectará a 4,6 millones de estadounidenses en Navidad.



En el país norteamericano, cada estado paga los subsidios de desempleo y fija su importe y su duración, seis meses en los mejores casos.



Desde marzo, 40 millones de personas, esto es, uno de cada cuatro trabajadores, cobraron una de las dos ayudas, según el estudio.



The Century Foundation añade que 4,4 millones de personas adicionales quedarán sin recursos antes de la fecha fatídica, ya que sus derechos de desempleo terminaron.



Los estados deben pagar el 50% de esas ayudas, lo que resulta complicado debido a la caída drástica de sus ingresos en plena pandemia, indica el documento.



Una ayuda adicional de 600 dólares semanales para todos los desempleados ya expiró a finales de julio, sustituida en algunos estados por una suma menor.



Si los congresistas republicanos y demócratas no encuentran un acuerdo para un nuevo plan de apoyo a la economía, sería la primera vez que se cortan las ayudas tan pronto durante una recesión importante, apunta el estudio.



"En las cuatro recesiones anteriores, se ofrecieron a los trabajadores hasta al menos tres años después del inicio de la recesión", dicen sus autores.



Esos subsidios se acaban en plena segunda ola de coronavirus en Estados Unidos, que llevó a numerosas ciudades y estados a imponer nuevas restricciones.



La tasa de desempleo cayó al 6,9% en octubre, pero 11,1 millones de estadounidenses siguen sin empleo, y un tercio de ellos están en paro desde hace más de seis meses.