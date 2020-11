La primera reacción del mercado de valores a Biden indica esperanza de recuperación

Por Bloomberg



Los mercados de valores en el Medio Oriente, los primeros en cotizar después de la victoria de Joe Biden en las elecciones estadounidenses, están señalando apuestas de que el nuevo presidente reducirá el conflicto internacional e impulsará la paz en la región.



Ese optimismo superó la preocupación de que su impulso de energía limpia podría poner en peligro la suerte de los países cuyas economías se basan en el petróleo y el gas. Las acciones de Dubai registraron su mayor repunte de tres días desde agosto. Arabia Saudita extendió la racha más larga de ganancias desde el 13 de octubre. El indicador de Kuwait cerró por encima de su promedio móvil de 50 días, mientras que las acciones de Omán tuvieron el primer avance consecutivo en un mes. El índice principal de Israel subió a un máximo de dos meses.



Las declaraciones anteriores de Biden de que su administración se volvería a unir al acuerdo nuclear de Irán que abandonó Donald Trump han encendido esperanzas de crecimiento y estabilidad regionales. Al mismo tiempo, las perspectivas de un comercio más fluido en todo el mundo han sido un alivio para los exportadores de petróleo después de las peores pérdidas anuales del crudo Brent desde 2014.



"Esperamos menos estrés en términos de guerra comercial, negociaciones comerciales, ya sea con socios norteamericanos, socios europeos o China, por supuesto", dijo Talal Samhouri, jefe de gestión de activos de Amwal LLC, con sede en Doha, a Bloomberg Television. "Esto definitivamente ayudará a los mercados regionales porque dependen cada vez más de la venta de petróleo al sureste de Asia, y esa región será la mayor beneficiaria del fin de las guerras comerciales".



El presidente de Irak, el emir de Qatar y el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, líder de facto de los Emiratos Árabes Unidos, enviaron sus felicitaciones a Biden. El crudo Brent cayó 3,6% a US$39,45 el barril el viernes, cuando aún no se había determinado el resultado de la carrera presidencial estadounidense.



Con respecto a un cambio en la política de Irán por parte de Estados Unidos, Samhouri dijo: “Va a llevar algún tiempo. Estoy seguro de que no volverán al antiguo acuerdo. Definitivamente la nueva administración buscará algunas modificaciones ”.



Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo de 2015 e impuso amplias sanciones para tratar de obligar a Teherán a aceptar un acuerdo más estricto que también limita su programa de misiles y sus ambiciones en Oriente Medio. Trump también tiene una relación cercana con Arabia Saudita.



En el Golfo, el mercado de Abu Dhabi rompió con el sentimiento positivo y registró pérdidas el domingo, con el índice principal cayendo por primera vez en cinco días.



“Todo el mundo cree que los demócratas vendrán y presionarán por la energía limpia, lo que debería ser malo para el petróleo”, dijo Mohammed Ali Yasin, director de estrategia de Al Dhabi Capital Ltd. “Esto es parcialmente cierto. El petróleo no va a ser más débil de lo que vimos. Podría estabilizarse en el rango entre US$$ 40-45 / barril como promedio para el año”.