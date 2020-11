Kamala Harris, la mujer que rompe techos de cristal, es vicepresidenta de EEUU

Por Expansión



Kamala Harris hizo historia con su elección como vicepresidenta de Joe Biden, convirtiéndose en la primera mujer, la primera afroamericana y la primera asiáticoamericana en ganar el segundo cargo más alto en Estados Unidos.



Harris, de 56 años, es ampliamente vista como un candidata obvia para la nominación del Partido Demócrata en 2024 si Biden, que cumplirá 78 años en su toma de posesión el 20 de enero, decide no buscar un segundo mandato. Ella no ha intervenido públicamente sobre tal especulación.



Edison Research y las principales cadenas de televisión estadounidenses proyectaron el sábado su victoria, basándose en resultados finales no oficiales, a pesar de que el presidente en ejercicio, el republicano Donald Trump, prometió seguir luchando en los tribunales. Harris, senadora estadounidense de California, tiene un historial de romper los techos de cristal. Se desempeñó como la primera mujer fiscal de distrito de San Francisco y fue la primera mujer negra de California al ser elegida fiscal general.



Su experiencia en justicia penal podría ayudar a la administración de Biden a abordar los problemas de la igualdad racial y la vigilancia después de que el país se vio afectado por las protestas este año. Se espera que sea una de las principales asesoras en nominaciones judiciales. Harris, cuya madre y padre emigraron de India y Jamaica, respectivamente, tenía la mira puesta en convertirse en la primera mujer presidenta de Estados Unidos cuando compitió contra Biden y otros por la nominación de su partido en 2020.



Se retiró de la carrera en diciembre pasado después de una campaña afectada por sus opiniones vacilantes sobre la atención médica y la indecisión sobre aceptar su pasado como fiscal.



Biden miró más allá de algunas de las duras palabras que Harris le dijo en esa campaña para nombrarla su compañera de fórmula en agosto. Ha demostrado ser una alternativa valiosa y refinada, que atrae especialmente a las mujeres, los progresistas y los votantes de color, todos críticos para las esperanzas electorales del partido.



Harris, quien desarrolló una profunda red de recaudación de fondos durante sus candidaturas al Senado y la Casa Blanca, ha sido fundamental para que Biden recaude sumas récord de dinero en los últimos meses de la campaña. Su selección provocó una explosión de entusiasmo en la base demócrata y entre los donantes del partido.



"Harris siempre tuvo más sentido como compañera de fórmula de Biden porque tenía la capacidad de ayudarlo a unificar la coalición demócrata a través de líneas raciales y generacionales y pudo aumentar el entusiasmo de base", dijo Joel Payne, estratega demócrata que trabajó para Hillary. La campaña presidencial de Clinton en 2016.

Una jugadora de equipo

Las acusaciones de los progresistas de que Harris no hizo lo suficiente para investigar los tiroteos policiales y los casos de condenas injustas cuando era fiscal general de California, ayudaron a arruinar su propia carrera presidencial, pero surgieron poco durante su tiempo como compañera de fórmula de Biden.



Harris a menudo ha defendido su historial, diciendo como lo hizo en un evento del ayuntamiento el año pasado que había trabajado toda su carrera "para reformar el sistema de justicia penal con el entendimiento de que tiene fallas profundas y necesita reparación".



Trump y su campaña de reelección habían buscado pintar a Harris en cambio como una herramienta de la izquierda demócrata que ejercería el poder y la influencia entre bastidores en una presidencia de Biden.



Antes de su selección, varios asistentes de Biden dicen que Harris pudo calmar las preocupaciones de algunos en el bando del exvicepresidente de que ella sería demasiado ambiciosa personalmente para ser una socia de confianza.



Harris ha demostrado ser una jugadora de equipo, asumiendo un papel de perfil más bajo y realizando eventos políticos virtuales y en persona que a veces atrajeron poca cobertura de noticias, mientras que a menudo habla en términos de lo que Biden haría por el país si fuera elegido y ganando, un caso apasionado contra Trump.



"Joe y yo fuimos criados de una manera muy similar", dijo Harris sobre Biden en su debate de octubre contra el vicepresidente Mike Pence. “Nos educaron con valores que tienen que ver con el trabajo duro, el valor y la dignidad del servicio público y la importancia de luchar por la dignidad de todas las personas”.

Trabajo doble

Harris hizo malabarismos con sus deberes de compañera de fórmula con su trabajo diario en el Senado. Como corresponde a su experiencia como fiscal, fue una hábil interrogadora de la jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos Amy Coney Barrett en la audiencia de confirmación del Senado de Barrett en octubre, incorporando el mensaje de campaña de Biden sobre la atención médica y el cambio climático en su línea de interrogatorio.



Como la única mujer negra del Senado, Harris emergió este año como una voz líder en justicia racial y reforma policial después de que la policía de Minneapolis matara al hombre afroamericano George Floyd en mayo. Marchó con los manifestantes en las calles de Washington y se ganó a algunos escépticos liberales. Cuando se le preguntó en "60 Minutes" el mes pasado por qué, dada la edad de Biden, creía que Harris estaría listo para asumir la presidencia si algo le sucedía, el candidato presidencial rápidamente respondió cinco razones.



"Número uno, sus valores. Número dos, es inteligente como un demonio, y número tres, tiene una columna vertebral como una baqueta. Número cuatro, tiene principios. Y número cinco, ha tenido una experiencia significativa en el estado más grande en la Unión en la gestión del departamento de justicia que es sólo el segundo en tamaño después del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y obviamente, espero que eso nunca se convierta en una pregunta ", dijo.



Harris está casada con el abogado Douglas Emhoff, quien ha estado presente en la campaña electoral. Sus dos hijos de un matrimonio anterior se refieren a su madrastra como "Momala".