Trump o Biden: EEUU en vilo ante los primeros resultados

Por AFP



Cuando más de 100 millones de estadounidenses emitieron sus sufragios anticipadamente, la votación terminó en Indiana, Kentucky, Carolina del Sur, Vermont, Virginia, Virginia Occidental y en Georgia, un sólido bastión rojo que los partidarios de Biden esperan teñir de azul.



Las grandes cadenas ya proyectaron una victoria para Trump en Indiana, Kentucky y Virginia Occidental, lo que le daría un total de 24 votos electorales de los 270 necesarios para la victoria, según el sistema estadounidense de sufragio universal indirecto en el que el voto popular se traduce en delegados en un Colegio Electoral.



También otorgaron a Biden Vermont y Virginia, lo cual se traduce en 16 votos electorales.



"NOS VEMOS MUY BIEN EN TODO EL PAÍS. ¡GRACIAS!", tuiteó Trump, que seguía el desenlace desde la Casa Blanca.



Antes dijo no estar pensando en el discurso de concesión o de aceptación. "Ganar es fácil. Perder nunca es fácil, al menos para mí no lo es", afirmó en Arlington, Virginia.



Trump, de 74 años y primer presidente que busca renovar su mandato tras ser absuelto en un juicio político, llega rezagado en las encuestas frente a Biden, de 77 y en su tercera postulación a la presidencia.



El exvicepresidente de Barack Obama recoge 51,2% de apoyos frente al 44% del actual mandatario a nivel nacional, y lidera por 2,3 puntos porcentuales en estados cruciales para vencer, según el promedio de sondeos de RealClearPolitics.



Biden también se mostró confiado, aunque se dijo "supersticioso" para anticipar nada.



"Lo que escucho es que hay una participación abrumadora, en particular de jóvenes y mujeres, afroestadounidenes", dijo en Wilmington, Delaware, donde reside, considerando esto "un buen augurio".



Antes, en Filadelfia, tuvo una serie de lapsus, confundiendo a una nieta por otra y aludiendo equivocadamente a su hijo fallecido. La pérdida de capacidad cognitiva de Biden ha sido motivo constante de burlas de Trump.

Larga noche

Estados Unidos se preparaba para no conocer un vencedor temprano, dado que algunos estados podrían estar contando las papeletas durante varios días.



Los centros electorales irán cerrando durante toda la noche, hasta las 06H00 GMT, cuando se emitan los últimos votos en Alaska. "Deberíamos tener derecho a saber quién ganó el 3 de noviembre", dijo Trump, quien muchas veces cuestionó la legitimidad del voto por correo y el recuento posterior a la jornada electoral.



Más temprano minimizó afirmaciones de que planeaba declararse vencedor antes del final del escrutinio. "No hay motivos para juegos", dijo durante una entrevista telefónica con Fox News.



Como ocurrió hace cuatro años con Hillary Clinton, Biden puede ganar el voto popular y perder si no consigue los 270 votos electorales.



La votación está reñida en Arizona, Carolina del Norte, Florida, Georgia, Michigan, Ohio y Pensilvania.

A favor y en contra



De los 100,1 millones de votos anticipados, 44,8% se estiman demócratas, pero los republicanos confiaban en una masiva concurrencia.



"¿Quién va a votar por Biden?", se preguntó en Miami Clara Giménez, una cubana de 49 años que llegó en el bote "Mariel" en 1980, y eligió a Trump "porque es anticomunista y porque es millonario, no necesita dinero ni necesita fama".



Pero Annie Belman optó por Biden, cuya campaña cuestionó duramente la gestión del gobierno de Trump de la covid-19, que deja más de 231.000 estadounidenses muertos.



"El enfoque de Trump contra la ciencia y su comportamiento imprudente es una de las muchas razones por las que nunca votaría por él", dijo la septuagenaria.



En California, Joel Luis, un obrero de 56 años originario de México, dijo orgulloso que había votado por Trump, a pesar de haber votado por Clinton en 2016. "Mi situación mejoró en estos cuatro años", aseguró.



"No sé como alguien puede querer a Trump, quiero que lo arresten", dijo Alex Tovar, otro mexicano que lleva 40 de sus 58 años en Estados Unidos.



Ambos son del East LA, una localidad de Los Ángeles donde más del 95% de la población es hispana. La primera minoría étnica del país prefiere a Biden y su voto puede impactar en los estados clave, según NALEO y Latino Decisions.



Más de 8,6 millones de hispanos ya emitieron su voto anticipado, más del doble que en 2016.

Temor a disturbios

La posibilidad de que el país vire al azul demócrata, o se mantenga en el rojo republicano, hace temer disturbios, luego de las manifestaciones a veces violentas contra el racismo que sacudieron al país este año.



La capital Washington, como otras grandes ciudades, tenía los comercios y oficinas tapiadas y las fuerzas policiales en máxima alerta.



Trump, hospitalizado por covid-19 hace un mes, y su esposa Melania, también contagiada, organizaron una fiesta para esperar los resultados.



Además de la presidencia y vicepresidencia, se eligen los 435 escaños de la Cámara de Representantes, donde se espera que los demócratas amplíen su mayoría. También está en liza cerca de un tercio del Senado, donde los republicanos arriesgan perder su ventaja de 53-47.



La elección es seguida de cerca en todo el mundo, tras un primer mandato de Trump marcado por relaciones tensas con los aliados de la OTAN, la retirada de Washington del Acuerdo de París sobre el clima, de la Organización Mundial de la Salud, del acuerdo nuclear con Irán.



El continente americano también observará el resultado luego del T-MEC con México y Canadá, la sintonía de Estados Unidos con Brasil y la confrontación con Venezuela, Cuba y Nicaragua.



El vínculo de la primera potencia económica con China, agriado durante los últimos cuatro años no sólo por motivos comerciales sino porque Trump culpa a Pekín de la pandemia, preocupa al mundo entero.



Wall Street cerró en fuerte alza esta jornada electoral, luego del peor desempeño desde marzo la semana pasada.