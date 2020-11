Elecciones EEUU: Biden lograría ventaja según encuestas

Por Univision.com



Más de 98 millones de electores emitieron su voto de forma anticipada en Estados Unidos, de acuerdo con datos del Proyecto Electoral de la Universidad de Florida hasta la noche de este lunes, una cifra que equivale al 71% de la participación total del 2016 y que presagia según expertos una participación récord en medio de una pandemia y de una creciente polarización política en el país.





Las cifras recopiladas por ese proyecto mostraban a las 7:00 de la noche (hora del Este) que 35.7 millones de personas votaron en persona de forma anticipada. También, 62.9 millones de papeletas fueron enviadas por correo, de las cerca de 91 millones que fueron solicitadas.



Son varios los estados que incluso superaron ya los niveles de participación de las elecciones del 2016. Texas fue el primero y hasta este lunes por la tarde sumaba 9.7 millones de votos emitidos.



Arizona, uno de los estados clave, también sobrepasó este lunes el número de votantes de los comicios pasados. Según el reporte de la oficina del secretario de Estado alló ya habían sido aceptadas 2.67 millones de papeletas, la mayoría del condado de Maricopa. Ese estado registró 2.66 millones de votos en los comicios hace cuatro años.







Trump finaliza la campaña en Michigan procurando el voto de mujeres

El presidente Donald Trump cerró su campaña con un mitin en Grand Rapids, Michigan, en el mismo lugar donde hace cuatro años abrochó su primera postulación presidencial, aunque esta vez terminó con solo mujeres detrás del escenario – muchas de ellas sin mascarillas.



“Podemos ser un poco supersticiosos, ¿verdad?”, dijo Trump al inicio del mitin, vestido con un sacón y guates negros y un gorro rojo con el lema de su campaña: “Hacer grandioso de nuevo a Estados Unidos”.



Trump comenzó el mitin a eso de la medianoche, hora del este, casi a la misma hora que comenzó su última convocatoria en 2016 en la misma ciudad.



“Vamos a hacerlo igual que la última vez pero denme un poco más de margen”, dijo. “Vamos a ganar el estado de Michigan y vamos a ganar cuatro años más … Vamos a hacer historia nuevamente”.





Biden cierra campaña con mensaje de unidad

Joe Biden cerró su campaña en el estado reñido de Pennsylvania con un llamado a la unidad y prometiendo ser un presidente para todos los estadounidenses.



“Podemos hacer esto, Pennsylvania. En 2008 y 2012 ustedes confiaron en mí y Barack (Obama). En 2020, les estoy pidiendo, procurando su confianza de nuevo. No tomo nada por dado. Esta es una batalla por el alma de la nación. Tenemos que hacer esto. Tenemos que unir al país”, dijo Biden en el estadio Heinz Field, en Pittsburgh.



Fue el último mitin del candidato demócrata, quien habló tras una presentación de Lady Gaga. Biden también estuvo acompañado por su esposa Jill y algunos de sus nietos.



“Estoy orgulloso de la coalición que esta campaña ha forjado, incluyendo demócratas y republicanos e independientes. Me estoy postulando orgullosamente como demócrata pero gobernaré como presidente estadounidense. No habrá estados demócratas y republicanos. Habrá Estados Unidos de América”, puntualizó. “Les prometo que trabajaré tan duro por quienes no me apoyaron como por quienes lo hicieron. Ese es el trabajo de un presidente, la tarea de cuidar por todos, la tarea de sanar”.