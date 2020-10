Es la hora del comercio digital en Centroamérica

Por Daniel Zueras, estrategiaynegocios.net



No hay vuelta atrás. “Las que ya contaban con comercio electrónico, pero de alguna forma subutilizado, han tenido que retomarlo”, explica José Elizondo, gerente de Operaciones de Nidux (empresa costarricense que brinda a las empresas una solución en la nube para implementar tiendas en línea). En la actualidad más de 1.000 pymes ticas, y algunas grandes corporaciones, trabajan su comercio electrónico con Nidux. “Te permite abrir una sucursal virtual o extensión de su punto de venta físico, por medio de la venta en línea multicanal; esto quiere decir, que gestiona las tres fuentes de mayor conectividad

y tráfico en Internet: e-commerce, socialcommerce y mobile-commerce”, apunta Elizondo.

Y es que el auge no parece, sino que es imparable. Centroamérica ya cuenta con primer mercado 100 % en línea, hugoMarket, una de las novedades que Hugo App (el app de entrega a domicilio salvadoreña, con presencia regional). Este supermercado digital tiene su propia bodega, con alrededor de 3.000 productos, en 20 categorías y 105 subcategorías. El tiempo de entrega es de 90 minutos, pero están a punto de implementar la entrega al día siguiente, para que el cliente pueda hacer la compra sin problema cuando el almacén esté cerrado. Por el momento las operaciones de hugoMarket se circunscriben a San Salvador, pero esperan estar a final de año en San Miguel y en Santa Ana.

“La siguiente prioridad de expansión regional de este 2020 es Guatemala y para inicios de 2021 posiblemente, abrir operaciones en Honduras y Nicaragua, entre otros países donde opera hugo”, explica Enzo Infantozzi, director regional de hugoMarket.



La start-up salvadoreña también lanzó en agosto hugoBusiness, que ofrece en un solo lugar links de pago, sitio web, logística, facturación electrónica y manejo de inventarios, a la que se podrá acceder con cero comisiones en 2020. Y es que los canales digitales han vuelto el canal principal de venta para las pymes. “El distanciamiento ha hecho que esta sea

la vía”, apostilla José Elizondo, quien cree que el comercio electrónico se convertirá en el canal principal de la mayoría de los comercios, el que más ventas le genere:

“Esta será la tónica de ahora en adelante y los comercios que no estén preparados, van a desaparecer paulatinamente. Es doloroso pero es verdad”. Elizondo ejemplifica con un ejemplo muy reciente de un cliente de Nidux, una cadena de tiendas de productos al detalle, con varios locales en todo el país: “Resulta que durante la cuarentena su canal ecommerce con Nidux se volvió en uno de los primeros en ventas. Esto hizo ver a esa empresa la importancia del canal e-Commerce y ahora le brindan la atención y los recursos necesarios para su aprovechamiento”.

Y para apoyar más a las empresas a aprovechar todas las ventajas de comercio electrónico, Nidux ha creado Nidux Way, una división de marketing digital que ayuda a las pymes a implementar todo tipo de estrategias de mercadeo en línea.



Manuel Chacón, director de Comunicaciones de Nidux Way, apunta que la apuesta de la compañía llega a través dell Full Marketing Commerce #FMKC, “el nuevo proceso de descubrimiento e implementación de las acciones necesarias, que por primera vez alinearán adecuadamente los esfuerzos de marketing digital y omnicanalidad de las empresas, para convertirlos en ventas a través de la plataforma Nidux de e-Commerce”.

Una vez que la empresa ha conseguido vender a través de sus canales digitales, es fundamental contar con una buena logística para el reparto de sus productos. Hay varias alternativas (varios operadores de reparto, entre ellos hugo), pero el proceso “no está tan automatizado, es decir sí hay una parte manual y se deben tener alianzas con varios operadores pues cada uno responde diferentes necesidades, según la zona, el pedido, etc… Cómo trabajar el reparto ya queda a criterio, con uno o múltiples operadores (Uber, Glovo, Rappi, Moovin, hugo, Correos, servicio propio…), pero es fundamental tenerlo claro, porque esta parte puede hacer la diferencia para que un cliente esté satisfecho de su compra, y repita darle ‘clic’ en la página del comercio, o prefiera hacerlo en otro lugar.

Lo más importante para la implementación del comercio electrónico es comprender que se trata de una línea de negocio totalmente aparte de lo que haga la marca en sus otros canales. “Es decir, la tienda física requiere un manejo y una logística propia al igual que un e-Commerce. Tomando como partida esa premisa, se debe desarrollar una estrategia digital detallada, en donde se desarrollen los objetivos específicos de la marca para comercio electrónico. Qué y cómo quiere comunicar la marca sus productos pero que además conecte con ellos sin solamente enfocarse en la venta”, explica Edison Retana, gerente de Nidux Way.



Para Retana, “el desarrollo de un buen buyer persona y customer Journey será vital para que la comunicación conecte y además nos dará pistas de cómo se debe estructurar la estrategia en general”. El siguiente paso será elegir los formatos digitales que apoyen los objetivos, como engagement, tráfico, conversiones en el ecommerce, etc. “Y por último, una buena estructura de cómo se van a medir cada uno de los esfuerzos de comunicación (KPIs) para trabajar optimizaciones en las campañas y obtener lo esperado según la estrategia en general”.



La región se encuentra en una etapa de crecimiento acelerado del comercio electrónico, debido a la pandemia. La empresa que se quede atrás, morirá. “Hemos revisado que Centroamérica tuvo un crecimiento exponencial en tan solo seis meses, a raíz de la emergencia sanitaria, lo que regularmente le hubiera tomado hasta siete años”, asegura Infantozzi.