Misión Centroamérica: Atraer de nuevo a millones de turistas

Por Roberto Fonseca

Colaboraron: Gabriela Melara, Daniel Zueras y Luis Alberto Sierra



La noche del pasado tres de agosto, un vuelo de la línea aérea Iberia, con 210 pasajeros, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, tras permanecer cerradas las fronteras aéreas y terrestres de Costa Rica a lo largo de casi seis meses, como efecto del impacto de la pandemia del COVID-19. Con este evento, el gobierno del presidente Carlos

Alvarado dio el primer paso hacia una reactivación gradual de la industria turística, salvaguardando las medidas sanitarias.



“Esta primera etapa de apertura a vuelos internacionales contempla menos del 1% del volumen de vuelos, que el país recibía antes de la pandemia del COVID-19”, aseguró a E&N el Ministro de Turismo de Costa Rica, Gustavo Segura, agregando que antes de la pandemia el país centroamericano, famoso por su turismo de aventura y de naturaleza, recibía un total de 552 vuelos semanales. Al 29 de septiembre del presente año, de acuerdo a las regulaciones del gobierno costarricense, podían viajar a ese país los pasajeros provenientes de 21 estados de Estados Unidos, de México, de la Zona Schengen de la Unión Europea, del Reino Unido, de Uruguay, de Jamaica, de Australia, Nueva Zelanda, y de cinco naciones de Asia, entre éstas, Japón y Corea del Sur. Para el 1 de noviembre, se permitirá el ingreso de residentes y ciudadanos de todos los estados de EE.UU.

Para ingresar a suelo costarricense, los turistas tienen que presentar obligatoriamente un resultado negativo de la prueba PCR en las 72 horas previas al viaje; completar el formulario digital epidemiológico (o “Pase de Salud” del Ministerio de Salud), y adquirir un seguro de viaje que cubra alojamiento en caso de cuarentena y gastos médicos por enfermedad aguda.

Segura afirmó que hasta la fecha de la entrevista -29 de septiembre- ningún turista que haya ingresado al país, ha estado contagiado con COVID-19, ni ha contraído la enfermedad en su estadía en Costa Rica. “La inclusión de rutas adicionales se irá modificando de acuerdo con el desarrollo de la pandemia en nuestro país y en el mundo, siempre permitiendo el ingreso de viajeros procedentes de lugares donde el COVID-19 está controlado o muestra cifras de contagio similares o menores a los de Costa Rica”, agregó el Ministro del ICT.



REACTIVACIóN AÉREA: CON PROTOCOLOS



Por su parte el gobierno de Nayib Bukele, en El Salvador, permitió la apertura del Aeropuerto Internacional San óscar Arnulfo Romero -que funciona como hub de Avianca- el 19 de septiembre, tras permanecer cerrado por espacio de casi seis meses. Morena Valdez, ministra de Turismo de El Salvador, en declaraciones brindadas a medios de comunicación durante el acto de reapertura de la terminal aérea internacional, recordó que el turismo se guía por las indicaciones del Ministerio de Salud y que están listos 8 protocolos de bioseguridad para el sector turístico.

En 2019, según cifras oficiales del país, El Salvador recibió a 2.6 millones de turistas y la industria generó ingresos por US$1.761 millones. Para este año, dado el prolongado confinamiento para reducir el impacto del Covid-19 en la población, Valdez estimó que 2020 podría cerrar con 700.000 turistas, cifra que representaría una caída del 73%, e ingresos

por US$500 millones (-71,6%).

Panamá, país líder en turismo a nivel regional, cerró sus fronteras aéreas y terrestres desde el pasado 22 de marzo y contempla reabrir el Aeropuerto Internacional de Tocumen el 12 de octubre. El Ministro de Turismo, Iván Eskildsen, ha estimado que las pérdidas locales de la llamada “industria sin chimeneas”, en 2020, rondará los US$3.600 millones aproximadamente.



El gobierno de Panamá, mediante el Decreto Ejecutivo No. 1089 del 23 de septiembre de 2020, establece como medidas sanitarias que deben cumplir las personas nacionales y extranjeros que ingresen a la República de Panamá, a partir del 12 de octubre, presentar un certificado de pruebas de hisopado PCR o antígeno negativo con un máximo de 48 horas, sin necesidad de cumplir con aislamiento obligatorio. En caso que llegue al país y no porte el certificado de pruebas de hisopado PCR o antígeno negativo, tendrá la obligación de realizarse una prueba rápida, la cual será pagada por el viajero.

Si el resultado de la prueba rápida sale negativo, estará exento de cumplir con el aislamiento obligatorio. Por el contrario, si la prueba de hisopado resulta positiva, la persona

pasará a aislamiento obligatorio a un hotel hospital designado por el Ministerio de Salud (MINSA). “Estamos manejando una reapertura con responsabilidad y que no tengamos que volver a cerrar como ha ocurrido con otros países en el mundo, que están sufriendo en estos momentos, por un segundo rebrote del SARS-CoV-2 . Definitivamente, tenemos que vernos en ese espejo”, apuntó el Administrador General de la Autoridad de Turismo de

Panamá (ATP).

El pasado 28 de septiembre, cabe señalar, se reanudaron los vuelos domésticos en Panamá, cumpliendo con las medidas de bioseguridad, para garantizar la salud de los pasajeros y la del personal que presta el servicio. “En esta etapa estamos apostando principalmente a viajeros jóvenes y aventureros, que serán los que sentirán más confianza en viajar a un inicio y también parejas entre los 30 y 45 años. Panamá posee todo el potencial turístico para complacer al más exigente de los viajeros”, señaló Eskildsen.

AVIANCA VUELVE A VOLAR

El pasado 19 de septiembre, la línea aérea Avianca reanudó sus vuelos desde el hub de El Salvador a 9 destinos en Centroamérica y Estados Unidos, entre los que están: Ciudad de Guatemala, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Managua, Nueva York, Miami, Washington, Los Ángeles y San Francisco. En esa fecha, también iniciaron vuelos internacionales entre Managua y Miami, apuntó David Alemán, Director General de Avianca para México, Centroamérica y El Caribe.

Tiene previsto iniciar vuelos entre San Salvador y Ciudad de México con dos vuelos semanales y a partir del 15 de octubre, también se estará operando desde Bogotá hacia Aruba, Curazao, Ciudad de Guatemala, Panamá, Punta Cana, Santo Domingo, San Salvador y San José.

Actualmente la aerolínea cuenta con operaciones domésticas en Ecuador y Colombia y desde Colombia a más de 16 destinos. “No obstante, estas operaciones, aún representan

un porcentaje muy bajo respecto a las operaciones que se tenían antes de marzo cuando se cerraron las fronteras en la región. En esa línea, expertos en aviación estiman que volver a pre-COVID19, tomará entre 4 y 6 años”, señaló Alemán. En esta primera etapa han visto que la gente está viajando para regresar a su hogar y reencontrarse con su familia, principalmente. Por tanto, esperan que en los siguientes meses, los viajes por turismo y negocios también se reactiven.

En ese sentido, confirmó que en lo comercial deberán empezar a trabajar con nuevas estrategias y tácticas, que despierten el interés de los ciudadanos por volver a volar y por

volver a hacer turismo a lo largo del continente. Alemán valoró que juega un “papel clave” la capacidad aprobada por los gobiernos, por lo que en la mayoría de los vuelos no están operando a full capacidad. “Hay menos sillas disponibles. Esperamos que estas restricciones se levanten y tengamos cada vez más opciones para los clientes, igual que esperamos que la demanda se reactive, ya que de estas condiciones depende el precio de los boletos”, apuntó.



American Airlines: Puente con EE.UU.



El pasado 18 de septiembre, American Airlines reanudó operaciones en Guatemala, con el vuelo 2241 de miami, que aterrizó a la capital guatemalteca poco después del mediodía con 163 pasajeros y seis tripulantes. De esa forma, reanudó oficialmente sus vuelos hacia Miami y Dallas/Fort Worth, tras suspenderlos en marzo pasado, debido a restricciones de viajes por COVID-19. En nota de prensa, American Airlines informó que ha reanudado sus vuelos internacionales a través de Latinoamérica, incluyendo vuelos a Honduras (agosto), a Costa rica (9 de septiembre) y a El Salvador (19 de septiembre).

“Nuestros vuelos ofrecen un importante puente aéreo entre Centroamérica y los Estados Unidos, especialmente en estos momentos de crisis”, afirmó rafael Sánchez, Gerente regional de American para Centroamérica.



Gremiales claman por apoyo

A Guatemala, en esta primera fase de reactivación están arribando al país principalmente connacionales que se habían quedado varados en distintos países, aseguró Diego

Díaz, Presidente de la Cámara de turismo de Guatemala. “El regreso del turismo internacional no se ve en el corto plazo. El país necesita realizar una inversión importante a nivel internacional para la recuperación de la confianza de los viajeros”, apuntó Díaz.

En Guatemala se están empezando a abrir los atractivos turísticos, sin embargo dijo que todavía falta certeza en la operación de atractivos que tienen gobernanza independiente y, con esto se refiere a atractivos que dependen de distintas entidades del gobierno. El 5 de marzo de 2020, el gobierno de Guatemala, declaró Estado de Calamidad Pública por un plazo de 30 días en todo el territorio nacional, sin embargo éste se prolongó hasta el pasado 29 de septiembre. Por tanto, el sector turístico estuvo seis meses completamente paralizado, con las consecuencias socioeconómicas relacionadas.



Ante ese contexto complejo, el sector turístico exige acciones inmediatas y definir un plan de atención a la emergencia y reactivación económica, por ello demandan que las autoridades deben voltear la mirada al turismo e integrar un Gabinete Económico de Turismo con participación del sector privado. Preocupación similar expresó Lucy Valenti, Presidenta de la Cámara Nicaragüense de Turismo (CANATUR), quien estimó que la ocupación hotelera entre marzo y agosto del presente año ha sido entre 5% a 8% y proyectó un cierre con un promedio anual de ocupación de 13%.



“Es un impacto dramático porque el turismo se fue a pique y hemos hablado de “temporada cero”, puesto que no solo se suspendió el turismo internacional sino que también el

nacional”, afirmó.

En el caso de Nicaragua, el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino nunca cerró operaciones, sin embargo las aerolíneas dejaron de viajar hacia y desde ese país. Sólo

Avianca reanudó su vuelo entre Managua y Miami el pasado 19 de septiembre.

Agregó que hasta la fecha no conoce de ningún programa de apoyo del gobierno a las PYMES turísticas del país. Pero, sí existe un Fondo PYMES del BCIE, intermediado por la banca nacional, al cual se pueden acoger las empresas pymes turísticas. Sin embargo, dijo que la banca nacional no ha mostrado ningún interés de apoyar a las empresas turísticas y se están enfocando en colocar esos fondos en otros sectores económicos como por ejemplo la agro industria y la cadena alimenticia.



“Es muy lamentable ver esa actitud en la banca nacional frente a una industria que ha sido dinamizadora de la economía nacional en por lo menos los últimos diez años y uno de los pilares de la economía del país. Los banqueros deberían reflexionar sobre la manera de abordar el financiamiento a nuestra industria”, insistió. Ernesto Grillac, Presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá, afirmó que su país tendrá una “apertura tímida” y valoró que predominará el turismo étnico, es decir, viajeros que estarán moviéndose por temas

de relaciones familiares, así como un movimiento corporativo de ejecutivos de empresas multinacionales con sede en Panamá.

“El turismo vacacional va a ir creciendo, en cuanto Panamá pueda garantizar la seguridad y la confianza, sobre todo en temas de bioseguridad y que sea un destino seguro para los visitantes. Vamos a empezar con crecimientos muy pequeños, para darle paso a 2021, que también va a ser un año de recuperación”, apuntó.



Destacó que Panamá históricamente ha sido un país abierto y que su industria turística descansa en un 85% en el turismo internacional y valoró que podría ir recuperándose en el primer trimestre del próximo año, empezando por segmentos como el corporativo, de congresos y convenciones, junto al turismo vacacional. También abogó por impulsar el multidestino, en alianza con Costa Rica. HerbertSermeño,miembrodelaJuntaDirectiva de la Asociación de Tour Operadores de El Salvador (Asotur), que aglutina a 25 empresas relacionadas al sector, abogó también por coordinar con Guatemala y Honduras los circuitos de Centroamérica para reactivar los circuitos internacionales de Centroamérica, ya que estos turistas permanecen más tiempo en la región, tienen mayor capacidad de pago y estimulan con ello la recuperación de la cadena del sector turismo.



“El salvadoreño en el exterior (turista étnico) está dispuestos a regresar y los surfistas están viniendo, pero no es una persona que activa toda la cadena del sector turismo, porque vienen casi por sí mismos y solo piden uno o dos servicios”, dijo. Abogó por el consenso con el gobierno salvadoreño para definir dónde invertir en la promoción de El Salvador como destino atractivo, para el turista individual y para el mayorista, ya que éste organiza paquetes por grupos. “Hemos hablado de la inversión inteligente de turismo, pero necesitamos apoyo económico. Otros países como España, Francia y Brasil tienen programas y proyectos para impulsar al empresario del sector. Esperamos el apoyo del Estado como lo ha hecho con la caficultura y otros sectores, ojalá sea pronto”.

Recordó que El Salvador no ha tenido turistas a lo largo de seis meses y que tampoco el turismo interno se ha reactivado como esperaban y deseaban. Por tanto, el año 2020 lo dan por perdido porque la recuperación será más lenta de lo esperado. Dependerá mucho de que la región despierte y empiece a viajar.



Recomendaciones generales a los pasajeros

1. Llevar un equipaje de mano liviano, ya que por protocolo de seguridad de la industria, la tripulación no podrá ayudar al pasajero a colocarlo.

2. Para disminuir el contacto físico, hacer uso de las herramientas digitales para la compra, check in y canales de atención.

3. Utilizar mascarilla desde que sale de casa hasta que llega a destino. Dependiendo de la duración del viaje, llevar mascarillas adicionales.

4. Llegar con al menos 3 horas de antelación a su vuelo internacional.

5. Revisar los requisitos de ingreso que solicita el país de destino final.



Fuente: Elaborado con información proporcionada por las líneas aéreas