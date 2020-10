Trump reitera que su muro fronterizo será pagado por México

Por Economiahoy.mx



A 16 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump, actual presidente del país vecino, volvió a asegurar que su muro fronterizo, una de sus principales propuestas de campaña en 2016, será terminado y que su costo será asumido por el gobierno de México.



Así respondió Trump a un mensaje del columnista Tim O´Brien en el que se acusaba a Steve Bannon, exasesor del presidente de Estados Unidos, de haber llevado a cabo un plan falso de recaudación de fondos para el muro fronterizo.



Trump aseguró en su cuenta de Twitter que el muro "pronto estará terminado" y que "México pagará por el muro".

Todo comenzó con un mensaje en el que Steve Bannon advertía a Joe Biden, aspirante demócrata a la presidencia, que "vas a ser enterrado en una avalancha de corrupción".



Bannon afirmó que la familia Boden había robado dinero del pueblo chino para enriquecerse, a lo que Tim O´Brien respondió con un tuit en el que afirmaba que desde que Bannon dejo de trabajar para la Casa Blanca, las autoridades han presentado cargos por fraude contra el exasesor por un plan falso de recaudación de fondos para el muro fronterizo.



Trump afirmó que las acusaciones contra Bannon no tienen relación con su plan de reforzar la seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos.



El presidente del país vecino también aprovechó para cuestionar el trabajo de Tim O´Brien, a quien acusó de "encabezar la humillante carrera presnecial" de "Mini Mike Bloomberg", como se refiere Trump a Michael Bloomberg, empresario y exalcalde de Nueva York. El próximo 3 de noviembre, los estadounidenses decidirán si confían cuatro años más la presidencia de su país a Donald Trump o si optan por Joe Biden, exvicepresidente durante la administración de Barack Obama.

Not my Wall, which will soon be finished (and Mexico will pay for the Wall!). Totally unrelated, but I think Steve will be just fine. By the way, is this the same job hopping Tim O’Brien that headed Mini Mike Bloomberg’s humiliating 2 Billion Dollar Presidential run? Debate prep! https://t.co/cQfEtszRrB