Claves del debate entre candidatos a la vicepresidencia de EE.UU.

El republicano Mike Pence y la demócrata Kamala Harris se enfrentaron el miércoles cara a cara en el debate vicepresidencial de Estados Unidos, discutiendo temas como la respuesta del gobierno de Donald Trump al coronavirus, los impuestos y la atención médica.

AFP analiza a continuación algunos de los principales temas del debate

Coronavirus

Harris dijo que el presidente Trump y Pence sabían de los peligros del coronavirus -que mató a más de 211.000 personas en Estados Unidos- a fines de febrero pero lo "encubrieron" y "minimizaron su gravedad".

Esto se sustenta en entrevistas de Trump con el periodista Bob Woodward. El 19 de marzo, el mandatario le dijo: "Siempre quise minimizarlo" y "aún quiero minimizarlo porque no quiero crear pánico".



Pence, quien se encargó de la gestión de la pandemia, sostuvo: "Desde el primer día, el presidente puso en primer lugar a la salud de Estados Unidos". Dijo que el presidente suspendió todos los viajes desde China y dijo que Biden calificó de "xenófoba" esa decisión.



La afirmación de Pence es incorrecta. En vez de impedir los viajes desde China, Trump impuso restricciones que tenía múltiples excepciones.



Un análisis del diario The New York Times mostró que decenas de miles de viajeros entraron a Estados Unidos desde China en los dos meses posteriores a las restricciones.



Biden acusó a Trump de xenofobia en varios tuis pero no está claro si específicamente se refería a las medidas sobre los viajes.

Impuestos

"Joe Biden aumentará sus impuestos", dijo Pence. Eso es parcialmente verdad pero depende de los ingresos.



El instituto Urban-Brookings Tax Policy Center dijo que el plan impositivo de Biden aportaría al fisco unos 4 billones de dólares en los próximos 10 años. "Según su plan, los hogares de ingresos más altos tendrían aumentos en sus impuestos más sustanciales que los hogares de otros ingresos, tanto en dólares como en la parte gravada de sus ingresos".

Esto se reflejó en la respuesta de Harris a la afirmación de Pence: "Joe Biden no subirá los impuestos de nadie que gane menos de 400.000 al año".



Ni lo que dijo que Pence ni la respuesta de Harris, sin embargo, pueden ser totalmente verificadas en tanto el Congreso debe aprobar una nueva ley de impuestos para aplicar el plan de Biden; el cual afectaría las obligaciones fiscales corporativas y personales.

Condición preexistente

Harris dijo que Trump está "en la corte ahora mismo tratando de deshacerse de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act, ACA), lo que significa que (el ciudadano) perderá protección si tiene condiciones preexistentes". Esto es correcto.



El gobierno de Trump, a través del Departamento de Justicia, argumentó en un documento dirigido a la Corte Suprema de Estados Unidos que la ACA debería ser derogada, lo que, como dijo Harris, pondría fin a la protección para las personas con condiciones médicas preexistentes que la ley proporciona actualmente.



Pence respondió: "El presidente Trump y yo tenemos un plan para mejorar el cuidado de la salud y proteger las condiciones preexistentes". No se ha presentado ningún plan de este tipo al Congreso.



El 24 de septiembre, sin embargo, Trump firmó un decreto que establece que Estados Unidos debe "garantizar que los estadounidenses con problemas de salud preexistentes puedan obtener el seguro de su elección a precios asequibles". Pero los expertos legales dicen que esto no es un reemplazo de la protección proporcionada por la ACA.

Estado Islámico

"El presidente Trump desató al ejército de Estados Unidos y nuestras fuerzas armadas destruyeron el califato de EI y derribaron a su líder al-Baghdadi sin una sola baja estadounidense", dijo Pence, refiriéndose al grupo Estado Islámico (EI), que controlaba grandes porciones de Irak y Siria.



Pence tuvo razón sobre la muerte del líder del EI Abu Bakr al-Baghdadi en una incursión estadounidense, pero el resto de su declaración es inexacta. No fueron las fuerzas estadounidenses sino tropas terrestres locales en Irak y Siria las que jugaron el papel decisivo en las victorias sobre los yihadistas, con Estados Unidos centrándose en proporcionarles apoyo aéreo, equipo y entrenamiento.

Fracking y combustibles fósiles

Pence dijo que Biden prohibiría el fracking (fracturación hidráulica) para la extracción de gas y petróleo y que aboliría los combustibles fósiles, perjudicando los empleos en la industria energética de Estados Unidos.



Se trata de una acusación antigua pero engañosa contra Biden, derivada de un debate entre candidatos del partido demócrata el año pasado, en el que dijo que no concedería subvenciones a ninguno de los dos sectores. Desde entonces, Biden ha dicho que no cerraría los proyectos existentes.



En un debate este año, Biden dijo: "No más. No más fracking." Y durante una entrevista este año con una televisora de Pittsburgh (Pensilvania, noreste), se le preguntó de nuevo si tenía la intención de detener esa industria.



"No, yo no cerraría esta industria", respondió Biden. Su equipo de campaña también ha negado que haya planes para prohibir el fracking.