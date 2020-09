Panamá, entre los 11 países con más alta transmisión del SARS-CoV-2

Por La Prensa (Panamá)



El resto de los países que integran la lista con muy alta transmisión del virus son: Bolivia, España, Estados Unidos, Argentina, Israel, Kuwait, Brasil, Colombia, Baréin y Maldivas.



La clasificación de Panamá en el grupo de países con muy alta transmisión se debe a que en el país hay entre 100 o más casos nuevos por millón de habitantes por día, señala el documento de la revista. Se considera que la transmisión se ha suprimido cuando en el país hay cinco o menos casos nuevos por millón de habitantes por día.



El informe fue elaborado por una Comisión Lancet Covid-19 con datos de los países hasta agosto pasado. La comisión se creó para ayudar gobiernos, sociedad civil y entidades de la Organización de Naciones Unidas a responder efectivamente a la pandemia.



Esta enorme variedad subraya que los países con tasas de transmisión altas o muy altas no están llevando a cabo suficientes intervenciones no farmacológicas para controlar la enfermedad Covid-19, como han realizado países de Asia y el Pacífico.



Sobre este aspecto, Enrique Mendoza, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, y miembro del Consejo Consultivo de Salud, quien tiene conocimiento de este informe, planteó que los resultados que se han obtenido en el país en los últimos meses con la desacelaración del virus se deben precisamente a las medidas no farmacológicas diseñadas para evitar que las personas infectadas propaguen el virus a otras personas.



Añadió que la decisión de las autoridades de Gobierno de cancelar las fiestas patrias y el Carnaval de 2021 está en la línea de medidas no farmacológicas, e hizo un reconocimiento a las autoridades por haber tomado decisiones difíciles de manera proactiva.



Las intervenciones no farmacológicas para frenar la pandemia son distanciamiento físico, restricción de reuniones, teletrabajo, entre otras.



Mendoza recordó que el país presenta 16 personas positivas por cada 100 mil habitantes diariamente, muy superior al umbral para una apertura segura de actividades comerciales. “Lo que significa que aun estando en fase de desaceleración estamos en una zona de riesgo de reaceleración”, dijo.



De hecho, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, reiteró ayer que no se descarta un aumento de casos de la Covid-19, a raíz de la reapertura de nuevas actividades económicas en el país.



Sucre planteó que la mayoría de los países que hasta la fecha habían logrado un control de esta pandemia, después de la reapertura de actividades comerciales han sufrido un rebrote o un nuevo impacto de la pandemia.



No obstante, Sucre destacó que lo que sí está intentando el Gobierno y todo el equipo es que “ese impacto sea el menor posible en materia de epidemiología y salud pública”.