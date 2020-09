Viajeros hacia Guatemala podrán presentar prueba de antígeno de covid-19

Por Prensa Libre



El Ministerio de Salud y la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid) actualizaron el protocolo de ingreso y egreso de Guatemala por fronteras terrestres aéreas y marítimas.



Ahora, los viajeros podrán presentar una prueba de antígeno negativa de covid-19 para poder ingresar a Guatemala por la vía terrestre y aérea, como parte de una flexibilización de las medidas gubernamentales.



Hace una semana, cuando se reabrieron las fronteras, solo era aceptada la prueba PCR como requisito para el ingreso y salida.



Si bien el cambio permitirá también ahora la presentación de la prueba de antígeno, se mantiene el rango de hasta 72 horas de vigencia, según Lorena Gobern, directora de epidemiología de Salud. El resto de las medidas para viajeros de ingreso o salida de Guatemala se mantienen sin cambios.





Además, hay un cambio en fronteras terrestres, pero específico para los “viajeros frecuentes”, es decir la persona que entra y sale de Guatemala durante 72 horas, a quienes no se les requerirá una prueba ni de PCR ni antígeno.



No obstante, el protocolo sí demandará que estos viajeros frecuentes pasen por la toma de temperatura. Si son sospechosos procede la prueba y el seguimiento epidemiológico.



La ministra de Salud, Amelia Flores, aseveró que el cambio obedece a que en algunos países resulta difícil conseguir una prueba PCR.

Este es el protocolo

Protocolo para el pasajero

Vía aérea

Ingreso a Guatemala por Aeropuerto la Aurora y Mundo Maya



Previo al viaje

Llevar prueba PCR/antígeno con 72 horas de validez. Aplica desde los 10 años de edad.

Llenar el Pase de Salud para Guatemala. Este es el link

Uso de mascarilla

No viajar si presenta síntomas

En vuelo



La tripulación deberá tomar temperatura a pasajeros. Si hay un caso de temperatura alta o con síntomas deberá notificarlo.

Al arribar al aeropuerto

Presentar prueba PCR o antígeno.

Los pasajeros guatemaltecos que no lleven la prueba serán evaluados por Salud.

Los pasajeros extranjeros con síntomas no serán admitidos en el país.



Vía terrestre

Previo al viaje



Hacerse la prueba PCR o antígeno con 72 horas de antelación. Aplica desde los 10 años de edad.

Los viajeros frecuentes -quienes están aquí menos de 72 horas- no necesitan prueba PCR o antígeno

Ingreso a Guatemala

Los pasajeros guatemaltecos que no lleven la prueba, según nivel de gravedad, deben ser aislados en instalaciones sanitarias para evaluación médica.

Los pasajeros extranjeros sin test PCR o antígeno o con síntomas no serán admitidos en el país.

Vía marítima



Por ahora solo está permitido el ingreso de buques cargueros, no turísticos.

El comandante o capitán del barco debe informar si algún tripulante ha presentado afecciones en los últimos 15 días.