Honduras: Nuevas medidas de circulación aumentarán actividad comercial

Por La Prensa de Honduras



Con el propósito de dinamizar las ventas en los diferentes sectores comerciales y así fortalecer la economía del país que ha sido golpeada por la pandemia del covid-19, las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) determinaron que a partir de hoy pueden circular por día dos dígitos de la tarjeta de identidad.



La autorización se dio luego de que en varias ocasiones los diferentes sectores que integran la mesa multisectorial del plan de reapertura recomendaran aumentar la circulación del número de personas para salvar los negocios. En cadena nacional, el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Yair Meza, dio a conocer que la salida de las personas se hará conforme a su último dígito de la identidad, es así que hoy salen los que su identidad finaliza en 0 y 1, el martes corresponde a los que culmina en 2 y 3 y así sucesivamente hasta el domingo 4 de octubre.

Más noticias en estrategiaynegocios.net



Datos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) indican que la restricción de circulación a solo un digito provoca que las empresas no superen el 15% en su nivel de ventas o actividad.



Juan Carlos Sikaffy, presidente del Cohep, aseguró que el avance a la reapertura y nuevas medidas son esenciales para salvar a las empresas y los empleos. “En la actualidad hemos podido medir que circula más de un 60% del parque vehicular del país, al menos en las grandes ciudades; sin embargo, la restricción de la fase 1 y solo un dígito han provocado que menos del 40% de las empresas estén operando. La habilitación de los dos dígitos y el avance a la fase dos podría permitir que la actividad de las empresas se incremente a 40%, 50% y ojalá hasta el 60%”, añadió.



Además de la circulación a dos dígitos por día, la Mesa recomendó que debido a la reducción de pacientes en las salas de covid-19 de los hospitales, la habilitación de los triajes y brigadas médicas en los municipios, se avance a la fase dos del plan de reapertura económica a partir del 28 de septiembre. En esa fase, los municipios en la región uno reincorporarían al 80% de los empleados; en la región dos, que contempla unos 50 municipios, aumentaría al 60% y la región tres continuaría con el 40% de la masa laboral. Sikaffy opina que con ambas medidas las empresas incrementarán sus ventas hasta un 50%. Además con la fase dos se espera que un millón de empleados retornen a sus labores.



Sinager también aprobó que en los restaurantes inicien la atención hasta un 50% del aforo mediante una prueba piloto. Esta será en las ciudades de Comayagua, San Pedro Sula y Tegucigalpa, allí los restaurantes y cafeterías pueden permitir el ingreso de clientes a sus locales para que puedan consumir alimentos. El 65% de los negocios que se seleccionaron abrir al público son de capital hondureño de la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme).



Otra de las recomendaciones que está en proceso de revisión, y será discutido y aprobado en el Congreso Nacional, es pasar el feriado Morazánico para noviembre, esto con el objetivo de que los 31 municipios que están en fase cero y son destinos turísticos, como Trujillo, Amapala, San Lorenzo, Intibucá, La Esperanza, entre otros, logren ingresar a la fase uno y que se pueda reactivar el sector turístico, dijo el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio (Fedecámaras), Menotti Maradiaga.



El avance de las fases está condicionado por el número de casos de covid, es por eso que las recomendaciones hechas por la Mesa al Gobierno están acompañadas de estrictas medidas de bioseguridad para cada uno de los sectores. Es así que con el objetivo de no retroceder y regresar por completo a una nueva normalidad, la Mesa Multisectorial lanzó una campaña de concientización para que las personas sigan atentas con las medidas de bioseguridad.



¡Ey! Ponete vivo es el nombre de la campaña. Maradiaga manifestó que no se puede bajar la guardia en este momento que es vital hacer la reactivación económica gradual. Omar Rivera, secretario del Fonac, dijo que la reactivación debe ir de la mano con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.