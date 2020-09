Guatemala: La Aurora solo admitirá a pasajeros con prueba PCR negativa

Por estrategiaynegocios.net / Fotos @FrancisArguetaA



Todo pasajero que ingrese a Guatemala por el Aeropuerto Internacional La Aurora deberá presentar una prueba negativa de covid-19, tipo PCR.



La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) dejó sin efecto que las personas que arriben al país apliquen una cuarentena de 14 días (como se había planteado inicialmente), y ordenó que la prueba PCR negativa con 72 horas será requisito de ingreso.

Puede leer: Pandemia frena 16 años de incrementos en sector aviación de la región





“Prueba PCR negativa con 72 horas máximo es requisito para abordar vía área a Guatemala. El proceso para integrarse cuarentena al no tener prueba, no será admitido por el momento. Actualización de disposiciones del Ministerio de Salud”, publicó el Francis Argueta en redes sociales.



La decisión fue tomada el viernes por la noche pór la DGAC, entidad que emitió la circular 741-2020 a las aerolíneas operantes en Guatemala y a la Asociación de Líneas Áreas de Guatemala (Agla), (a la cual tuvo acceso Prensa Libre) en la cual establece las nuevas disposiciones y que este sábado confirmó el director de esa institución.



Motty Rodas, directora ejecutiva de Agla, comentó este sábado 19 de septiembre que la medida aplica a todos los pasajeros si es internacional o nacional, y que la cuarentena ya no será efectiva.



Con esta decisión, Guatemala se suma a países como El Salvador, que exigen esta prueba negativa como requisito para entrar a territorio.

Primer caso positivo en Aeropuerto tras reapertura

Un guatemalteco fue diagnosticado el domingo con covid-19 a su arribo al Aeropuerto Internacional La Aurora; es el primer caso registrado después de la reapertura el pasado viernes. Lo confirmó la clínica instalada en la terminal aérea.



Pese a que es uno de los requisitos que todo el que ingrese al país debe traer una prueba de PCR que compruebe que está libre del virus —resultado negativo con 72—, el pasajero no la portaba, por lo que el hisopado se le practicó en el aeropuerto donde se diagnosticó su condición, informó Julia Barrera, vocera del Ministerio de Salud.



Por medio de un comunicado se indicó que la persona fue aislada y referida al Ministerio de Salud para que se haga cargo de su tratamiento médico.



Con información de Prensa Libre

.