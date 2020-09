Trump puede terminar con TPS para inmigrantes de El Salvador y Nicaragua

Por estrategoaynegocios.net

El Gobierno de Estados Unidos, presidido pode Donald Trump, recibió un aval para terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para cuatro países, ellos son: El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán.

La decisión fue de 2 a 1 por parte de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, de acuerdo con medios estadounidenses.

“El panel anuló una orden judicial preliminar que prohibía implementación de decisiones de rescisión de designaciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador, y en prisión preventiva”, indica la opinión de la jueza Consuelo Callahan.

El panel de jueces encontró que un juez federal de California que decidió mantener el programa tomó una decisión extrema para bloquear la terminación de este programa que otorga perdón de deportación y Autorización de Empleo.

“El Tribunal de Distrito abusó de su discreción para concluir que los Demandantes presentaron al menos serias dudas sobre los méritos de su protección”, indica la opinión sobre la demanda Ramos v. Wolf.

El fallo ocurre a menos a 50 días de los comicios presidenciales de noviembre, donde el presidente Donald Trump busca ser reelecto para otro período de cuatro años.

Durante casi 20 años, las administraciones anteriores –republicanas o demócratas– han renovado el TPS, pero el presidente Trump terminó el programa en noviembre de 2017, aunque los tribunales han bloqueado temporalmente sus esfuerzos.

En medio de la batalla legal, en noviembre de 2019, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) extendió al 4 enero del 2021 el TPS para los cuatro países mencionados.

“El panel de jueces ha puesto fin al TPS de estos. El programa ahora solo los protegerá hasta enero del 2021. Esperamos que la decisión permita escalar la disputa jurídica hasta la Corte Suprema de Justicia, como ocurrió don la Acción Di8ferida del 2012 (DACA)”, dijo a Univision Noticias Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California).

En el caso del TPS de Haití, los beneficiarios del programa están sujetos a otra demanda por separado que se ventila en la Corte de Apelaciones del 2do. Circuito en Nueva York.

