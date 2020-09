El Salvador: Nayib Bukele busca reformar la Constitución

Por DW.com



El secretario jurídico del Gobierno de El Salvador, Conan Castro, aseguró este miércoles que la propuesta de reformas a la Carta Magna encargada por el mandatario Nayib Bukele al vicepresidente Félix Ulloa buscaría "cambios estructurales" y de "cómo se constituye el Estado", aunque aclaró que no se pueden alterar las cláusulas pétreas.



Castro señaló en una rueda de prensa que la "visión" de la ciudadanía al elegir a Bukele como presidente -en febrero de 2019- era "la búsqueda de cambios estructurales reales (…) Es parte de eso, es parte de darle a la población esos cambios, esos requerimientos que se han venido dando a fin de hacer cambios estructurales dentro de cómo vive nuestro país y cómo se constituye el Estado". No obstante, al ser consultado por la posibilidad de intentar modificar las cláusulas pétreas, el funcionario afirmó que "son inamovibles, no las puede tocar".



Según consta en el archivo digital del Diario Oficial -cuyas publicaciones son el último paso para la entrada en vigor de leyes y decretos- Bukele designó en los últimos días a Ulloa para liderar esta reforma constitucional, de la que no se tiene claridad. El artículo 248 de la Carta Magna salvadoreña señala que "no podrán reformarse en ningún caso" los artículos referidos "a la forma y sistema de Gobierno, el territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República", lo que fue subrayado por Castro. Al ser cuestionado si el Ejecutivo apoyaría recortar los tiempos para la reelección presidencial, Castro no lo afirmó ni lo negó y dijo que Ulloa trabaja la "visión" de las reformas constitucionales desde 1992, por lo que -a su juicio- no obedecen a la "coyuntura" de la que Bukele es el actual presidente.



Durante una entrevista televisiva, dada antes de la rueda de prensa, el secretario jurídico señaló que "la pandemia nos ha dejado ver la necesidad de la modernización que urge ya en nuestro país".

El vicepresidente @fulloa51 fue delegado por el presidente para coordinar el estudio, análisis, discusión y propuestas de reforma a la Constitución, el secretario jurídico @CONANCASTRO2 dio más detalles al respecto. @elnoticiero_6 pic.twitter.com/Inc0YY6a8I — Lidia Magaña (@LidiaME_TCS) September 9, 2020

Esta fue la respuesta de diputados de la oposición:

"Está claro que él (Nayib Bukele) quiere perpetuarse en el poder y ya lo está anunciando al país y por eso quiere el poder total el próximo año en la Asamblea Legislativa", dice @Escobarmarga a la elaboración de una reforma a la Constitución por parte del Gobierno. pic.twitter.com/WlucmjAr7F — Radio YSKL (@radioyskl) September 9, 2020