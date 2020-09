Nicaragua: Empresa privada descarta restablecer alianza con Ortega

POR AFP



El gremio empresarial de Nicaragua descartó este miércoles restablecer una alianza que tenían hasta hace dos años con el gobierno de Daniel Ortega para impulsar la economía, mientras no se aprueben reformas que garanticen elecciones "transparentes para 2021.



El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) exigió también la liberación de los opositores presos, la restitución de las libertades públicas como el derecho a la manifestación y el retorno seguro de miles de exiliados que huyeron por la represión a las protestas antigubernamentales de 2018.



"Mientras no tengamos una reforma electoral para tener unas elecciones limpias y transparente para el año que viene, aquí no va a haber un diálogo con el gobierno", afirmó en conferencia virtual el nuevo presidente del COSEP, Michael Healy.



Healy, quien asumió esta semana la dirección del principal gremio empresarial de Nicaragua, se refirió a la alianza que los empresarios tuvieron con la administración de Ortega entre 2008 y 2018.



La alianza, que contribuyó a un crecimiento económico de entre 4% y 5% anual en el período, fue criticada entonces por la oposición debido al silencio que guardaron los empresarios frente a los abusos de Ortega, en el poder desde 2007.



Tras la represión a las protestas opositoras de 2018, que según grupos humanitarios dejó 328 muertos, cientos de encarcelados y más de 100.000 exiliados, los empresarios se distanciaron del gobierno.



Healy reconoció que la solución de los problemas políticos, sociales y económicos del país, en crisis desde hace dos años, requiere de un 'acuerdo de nación'.



Sin embargo, consideró que "mientras haya presos políticos, los derechos ciudadanos no sean devueltos a los nicaragüenses y los exiliados no retornen a nuestro país", el gremio empresarial no dialogará con el gobierno.



Nicaragua celebrará en noviembre de 2021 elecciones legislativas y presidenciales, en las que Ortega buscará su tercera reelección sucesiva.



La oposición, que se organiza para participar en los comicios, exige reformar el sistema electoral, actualmente controlado por el oficialismo, para asegurar elecciones limpias y con supervisión internacional.



Healy sustituyó el martes a Jose Aguerri, quien dirigió el COSEP durante 13 años y promovió la cuestionada alianza con el gobierno.

