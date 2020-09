Apple manda a hacer 75 millones de iPhones con 5G

Por Bloomberg



Apple pidió a sus proveedores que fabriquen al menos 75 millones de iPhones 5G para finales de este año (que está en línea con el número de teléfonos pedidos en el lanzamiento del año pasado), en una señal de que la demanda del producto más importante de la compañía se mantiene a flote en medio de la pandemia y la recesión económica en el mundo.



El gigante tecnológico con sede en Cupertino, California, anticipa que los envíos de estos iPhones 5G pueden llegar incluso a 80 millones de unidades en 2020, según personas familiarizadas con la situación.



Apple planea lanzar cuatro nuevos modelos en octubre con redes inalámbricas de quinta generación (conocidas como 5G), un diseño diferente y una selección más amplia de tamaños de pantalla, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas al tratarse de asuntos privados.



Además de una actualización de productos en otoño, Apple también está preparando un nuevo iPad Air con una pantalla similar a un iPad Pro de borde a borde, dos nuevas versiones de Apple Watch y sus primeros audífonos supraaurales (on-ear) fuera de la marca Beats. También se está trabajando en un altavoz HomePod más pequeño. Una portavoz de Apple se negó a comentar.



Las acciones de los proveedores del gigante de bsubieron este martes. Taiwan Semiconductor Manufacturing y LG Display cerraron con un alza del 2 por ciento; el proveedor de lentes Largan Precision subió un 4.1 por ciento; y el ensamblador de auriculares Goertek ganó un 2.1 por ciento. Apple incrementó un 2 por ciento a las 10:07 horas (tiempo de Nueva York).



Apple y sus socios de fabricación siempre aumentan la producción antes del lanzamiento de nuevos iPhones cada otoño. En el verano de 2019, los proveedores se estaban preparando para fabricar componentes para hasta 75 millones de teléfonos. El objetivo en 2018 fue similar, por lo que el objetivo de este año de 75 millones a 80 millones de unidades es una señal alcista.



Hon Hai Precision Industry, socio clave en el montaje del iPhone, también conocido como Foxconn, ha puesto varios avisos en WeChat durante el mes pasado para reclutar trabajadores para su campus principal de iPhone en la ciudad central china de Zhengzhou.

Si bien el brote de COVID-19 ha golpeado la economía global y ha interrumpido las cadenas de suministro, Apple está viendo una fuerte demanda de iPhones, iPads y computadoras Mac de personas que trabajan y estudian de forma remota. Los ingresos de los iPhones aplastaron las expectativas de Wall Street en el trimestre más reciente. El dispositivo todavía genera casi la mitad de las ventas de Apple, y eso a menudo supera el 60 por ciento en la temporada navideña.



Las acciones de Apple se han disparado un 76% este año, convirtiéndola en la primera empresa estadounidense en superar los US$2 billones en valor de mercado.



Los cuatro nuevos teléfonos se dividirán en dos modelos básicos y dos de gama alta por primera vez, y todos contarán con pantallas OLED con colores y claridad mejoradas.



Los dos iPhones normales vendrán en un nuevo tamaño de 5.4 pulgadas y una opción de 6.1 pulgadas, mientras que los dispositivos Pro ofrecerán la opción de una pantalla de 6.1 pulgadas o una pantalla ampliada de 6.7 pulgadas, que será la más grande jamás instalada por Apple un iPhone.



Todos los nuevos teléfonos inteligentes tendrán diseños actualizados con bordes cuadrados similares al iPad Pro, y los teléfonos de gama alta continuarán usando bordes de acero inoxidable en lugar de lados de aluminio en las variantes más baratas. La compañía también planea una opción de color azul oscuro en los modelos Pro para reemplazar el Midnight Green de la línea iPhone 11 Pro de 2019.



Al menos el más grande de los teléfonos Pro tendrá la misma cámara LIDAR que en el último iPad Pro, lo que permite que las aplicaciones de realidad aumentada comprendan mejor el entorno que los rodea. Entre las mejoras más significativas de los nuevos teléfonos se encuentra el nuevo procesador A14, que mejora la velocidad y la eficiencia energética.



Algunos empleados de Apple que prueban los nuevos dispositivos creen que la nueva pantalla de 6.7 pulgadas es una de las mejoras más notables de este año, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Algunos probadores también han descubierto que algunas de las redes 5G actuales no están mejorando mucho las velocidades de conexión, agregaron las personas.



Apple planea enviar los teléfonos de gama baja antes que los dispositivos Pro, según personas familiarizadas con la estrategia de lanzamiento. Durante una conferencia telefónica reciente, Apple dijo que los nuevos iPhones se enviarían "unas semanas" más tarde que los modelos del año pasado, que comenzaron a enviarse el 20 de septiembre.



El diseño de los iPhones de este año y muchas funciones se terminaron antes de que se extendiera el COVID-19, pero la pandemia creó problemas para las pruebas finales y retrasó el inicio de la producción varias semanas. Si bien los nuevos iPhones no se enviarán hasta más tarde, el software iOS 14 de Apple llegará en septiembre, dijeron las personas.



La nueva línea de Apple Watch incluirá un sucesor del Apple Watch Series 5 y un reemplazo para el Series 3 que competirá con dispositivos de fitness de menor costo como los de Fitbit.



El HomePod más pequeño ayudará a Apple a renovar su impulso en el hogar inteligente a un precio más bajo, aunque con menos altavoces dentro del dispositivo que el modelo actual de 299 dólares. Si bien el primer HomePod fue elogiado por su calidad de audio, los consumidores han criticado su funcionalidad y precio limitados de Siri. A principios de este año, Apple fusionó algunos de los equipos de ingeniería de Apple TV y HomePod, ya que busca renovar su enfoque en los dispositivos domésticos.



Apple también ha estado desarrollando una nueva caja de Apple TV con un procesador más rápido para juegos mejorados y un control remoto actualizado; sin embargo, ese dispositivo podría no enviarse hasta el próximo año, según personas familiarizadas con su desarrollo. La compañía está trabajando en una función para el nuevo control remoto similar a Find My iPhone que facilitaría la búsqueda del accesorio de TV. El otro producto de la compañía en desarrollo se llama AirTags, diseñado para ubicar artículos físicos, que estarán equipados con un estuche de cuero, informó Bloomberg News.