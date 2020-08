Coca-Cola anuncia fuerte reestructuración de su operación

Por AFP



Coca-Cola anunció este viernes una vasta reorganización de la compañía que incluye recortes de empleos y 4.000 retiros voluntarios en América del Norte.



El gigante de las bebidas disminuirá a nueve sus 17 unidades operativas, las que trabajarán junto a equipos de marketing, cada uno de los cuales estará dedicado a una categoría de producto a nivel mundial, explicó el grupo en un comunicado de prensa.

"Para minimizar el impacto de estos cambios estructurales, la compañía anunció hoy (viernes) un programa de desvinculación voluntaria que dará a los empleados la opción de tomar un paquete de desvinculación, si son elegibles", informó Coca-Cola en un comunicado.



"El programa proporcionará mayores beneficios y se ofrecerá primero a aproximadamente 4.000 empleados en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico", añadió.



La compañía, que tenía 86.000 trabajadores a fines de 2019, dijo que ofrecerá acuerdos similares en otros países con el objetivo de reducir los despidos, pero no dio detalles.



El grupo vio desplomarse sus ventas en el momento más crítico de las medidas de contención impuestas ante la pandemia: la facturación se desplomó un 28% en el segundo trimestre y los beneficios cayeron en el periodo 32%.



Al informar los resultados, Coca-Colano ofreció una proyección para el año en medio de la incertidumbre por el coronavirus, pero el director ejecutivo James Quincey dijo que esperaba que la recuperación de la compañía se moviera en línea con el virus.



"Si viéramos que el virus comienza a estar bajo control, imaginamos que veríamos una mejora secuencial a lo largo de los meses y trimestres en el futuro", dijo Quincey. "Pero no podemos descartar que pueda haber más oleadas de bloqueos, parciales o totales".